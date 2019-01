L’ACCUSATORE DI MC CARRICK COLLABORA CON I PROCURATORI DI NEW YORK PER ABUSO …

CITTA ‘DEL VATICANO (AP) – L’accusatore chiave nella causa per abuso sessuale contro l’ex-cardinale Theodore McCarrick ha incontrato i procuratori di New York City, prove che lo scandalo che ha convulso il papato fa ora parte della più ampia indagine delle forze dell’ordine degli Stati Uniti sugli abusi sessuali e insabbiamento nella Chiesa cattolica.

James Grein ha rilasciato la sua testimonianza il mese scorso al procuratore distrettuale di Manhattan, Sara Sullivan, che sta indagando su una vasta gamma di questioni relative all’abuso del clero e al sistematico insabbiamento da parte dei superiori della chiesa, l’avvocato di Grein, Patrick Noaker, ha detto all’Associated Press.

Lo sviluppo è significativo, dato che l’inchiesta vaticana contro McCarrick ha già creato una crisi di credibilità per la gerarchia cattolica incluso Papa Francesco, dal momento che apparentemente era un segreto aperto che McCarrick dormiva con i seminaristi adulti. La testimonianza di Grein, tuttavia, include le accuse che McCarrick, un ex amico di famiglia, lo abbia curato e maltrattato a partire quando aveva 11 anni.

L’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan ha lanciato una linea diretta l’anno scorso e ha invitato le vittime a denunciare anche abusi sessuali di qualche decennio, dicendo che avrebbe perseguito “qualsiasi indizio investigativo” per garantire giustizia.

Grein ha incontrato Sullivan prima di Natale dopo aver presentato una richiesta di risarcimento all’arcidiocesi di New York City, sostenendo che McCarrick, l’arcivescovo in pensione di Washington, si era esposto per la prima volta quando Grein aveva 11 anni e continuava a maltrattarlo per circa due decenni, anche durante la confessione. Le procedure di indennizzo della chiesa richiedono che le vittime informino il procuratore distrettuale delle loro accuse, cosa che Grein ha fatto il 1 novembre.

Noaker, tuttavia, ha affermato che la testimonianza di Grein a Sullivan andava oltre la necessaria notifica pro forma e copriva le questioni relative a un’indagine più ampia.

Il 27 dicembre, Grein ha testimoniato agli investigatori vaticani come parte della sonda interna della Santa Sede contro McCarrick. Quell’indagine è ora finita e si è spostata a Roma, dove un verdetto finale è previsto entro poche settimane, dicono i funzionari vaticani.

McCarrick, che è stato anche accusato da altri due uomini nelle indagini vaticane, si trova di fronte a un eventuale scollamento se Francis determina che le accuse contro di lui sono credibili.

Le accuse penali a New York contro McCarrick sono improbabili per qualsiasi abuso effettivo, a causa della prescrizione dei limiti, ha detto Noaker. Ma la testimonianza di Grein potrebbe ancora rivelarsi utile mentre i pubblici ministeri indagano sugli schemi di abuso, cospirazione e copertura da decenni dei leader cattolici.

