JOSEPH RATZINGER: SARÀ LA CHIESA DEI PICCOLI E DEI DEBOLI…

…Il futuro della Chiesa può dipendere, anzi certamente dipenderà anche nel nostro tempo, dalla forza di quei credenti che hanno radici profonde, e vivono un’esistenza ricolma della luminosa pienezza della fede…

Sarà certamente una chiesa consapevole della sua natura di realtà religiosa, che non si accrediterà sulla base della sua potenza politica e non amoreggerà né con le “destre” né con le “sinistre”. Avrà un’esistenza faticosa, poiché la sua nuova configurazione e il suo rinnovamento le costeranno una purificazione nella quale si consumeranno anche molte delle sue forze migliori.

Sarà una Chiesa che ha imboccato la via della povertà, e sarà in particolare la Chiesa dei piccoli e dei deboli: un processo, questo, tanto più delicato e rischioso, in quanto dovrà guardarsi e dalla grettezza di parte e dalla testardaggine magniloquente…

Sarà un’evoluzione lunga e tortuosa….

JOSEPH RATZINGER

