cardinale Sepe FA DISTRIBUIRE REGALI DELLA BEFANA SOLO A BIMBI IMMIGRATI!!!

Anche quest’anno il Movimento Cristiano Lavoratori rinnova l’appuntamento con la solidarietà. Cinquecento bambini bisognosi, figli di immigrati nigeriani, cingalesi e tamil, polacchi e ucraini, cinesi, filippini riceveranno , nel corso di una celebrazione al Duomo di Napoli, i doni della Befana 2019 nell’ambito della Festa dei Popoli, che il movimento organizza da nove anni in collaborazione con l’Arcidiocesi e con Napoli Village. All’iniziativa come sempre parteciperà il cardinale Crescenzio Sepe. Interverrà, tra gli altri, il senatore Vincenzo Carbone, componente della Commissione lavoro e previdenza sociale di Palazzo Madama.

Il Movimento Cristiano Lavoratori ha raccolto circa 500 giocattoli per consentire ai bambini di trascorrere una giornata all’insegna della pace e della serenità. Un segnale di dialogo tra le tante culture che convivono pacificamente a Napoli dove sono presenti migliaia di immigrati. «Il movimento – spiega Michele Cutolo, presidente di Mcl Napoli – si conferma con atti concreti attento alle esigenze delle famiglie indigenti di immigrati che vivono a Napoli e rappresentano la parte negletta della società. Il nostro vuole essere un messaggio non solo di solidarietà a queste persone scappate dai loro Paesi di origine per via delle guerre civili, ma l’ennesima affermazione di quanto sia importante la famiglia in un’epoca in cui ne viene svilita sistematicamente la funzione sociale. Per noi – aggiunge Cutolo – l’accoglienza rappresenta uno dei valori non negoziabili, soprattutto in un momento in cui l’intolleranza è diventata un argomento di campagna elettorale permanente, mentre gli esseri umani che scappano dalle proprie tragedie vengono abbandonati in mare per settimane. Continueremo a lavorare con le nostre politiche sociali di prossimità esclusivamente a sostegno delle persone bisognose, italiane o straniere, con iniziative che abbiano una ricaduta oggettiva sul territorio e che qualificano da sempre la nostra opera. La messa dei Popoli celebrata dal Cardinale Sepe domani – conclude Cutolo – vuole essere una festa dell’Epifania 2019 ricca di gioia e doni per i più piccoli e le loro famiglia».

