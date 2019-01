L’ANGELO HA DATO LA COMUNIONE AI PASTORELLI DI FATIMA : ECCO COSA E’ ACCADUTO

Nella primavera del 1916, la piccola pastorella Lucia e i suoi due cugini Francesco e Giacinta arrivarono con le pecore sul luogo dove oggi si vedono le statue dell’Angelo con l’Eucaristia in mano.I tre bambini raccontarono dettagliatamente quello che era accaduto:

“Dopo essere arrivati, inginocchiati, con il viso a terra, iniziammo a ripetere l’orazione dell’Angelo (preghiera insegnata dall’Angelo nella prima apparizione della primavera del 1916): “Mio Dio, io credo, adoro, spero e Vi amo…”. Non so quante volte avevamo ripetuto questa preghiera quando vedemmo che sopra di noi brillava una luce sconosciuta. Ci alzammo per vedere che stava succedendo e apparve l’Angelo che aveva nella mano sinistra un Calice, sul quale c’era sospesa un’Ostia da dove cadevano gocce di Sangue nel Calice. L’Angelo lasciò sospeso nell’aria il Calice, si inginocchiò con noi e ci fece ripetere tre volte: “SANTISSIMA TRINITÀ, PADRE, FIGLIO E SPIRITO SANTO, Vi adoro profondamente e vi offro il PREZIOSISSIMO CORPO, SANGUE, ANIMA E DIVINITÀ DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi sacrilegi e le indifferenze con cui Lo Stesso è offeso. E per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e dell’Immacolato Cuore di Maria. Vi chiedo la conversione dei poveri peccatori».