GLI AUGURI DI NATALE DEL PREFETTO DELLA CASA PONTIFICIA E SEGRETARIO PARTICOLARE DI SUA SANTITA’ BENEDETTO XVI, L’ARCIVESCOVO GEORG GANSWEIN

L’anno 2018 potrebbe passare alla storia come “annus horribilis”, l’anno in cui la Cina, con la generazione di un “designer baby”, è stata in grado di intervenire in modo decisivo nell’ordine di creazione di Dio. Tuttavia, alla vigilia di Natale, ogni ateo riceverà automaticamente le proprie lettere con scritto l’anno 2018, contando gli anni trascorsi dal giorno in cui, a Betlemme, il creatore del cielo e della terra vide la luce del giorno come un bambino. La nascita di Cristo è il punto di riferimento della nostra storia per eccellenza.

È una meraviglia incredibile quello che Dio ha fatto, eppure è – insieme con l’annuncio di questa nascita dell’Arcangelo Gabriele a Maria – il cuore del nostro vangelo. Il Re dell’Universo ha preso la nostra natura. Un atto d’amore più grande è inimmaginabile. Pertanto, questo è purtroppo interpretato da molti e in molte altre religioni come un’imposizione provocatoria fino ad oggi. In tutto il mondo, la persecuzione dei cristiani è impensabile senza questa sfida alla mente. Tuttavia, nessuna nascita ha mai cambiato il mondo come quello del bambino sacro di Betlemme. E nessuno l’ha resa più bella e più umana di questo miracolo nella Vergine Maria, nel cui corpo maturò il Redentore del mondo.

Ciò non può essere compreso, questo può essere ammirato solo, preferibilmente con gli occhi grandi dei bambini. E questo Natale invita come nessun altra festa in questo mondo. Per me personalmente, è anche il ricordo di quei giorni in cui eravamo sotto le candele dell’albero decorato, davanti alla culla per la prima volta con cuori pulsanti, e che la fiducia di base per il padre e la madre che ci aveva dato tutto questo – come un preludio di quei doni che altrimenti erano stati preparati per noi. E così dobbiamo immaginare il Natale in totale: Dio come un preludio ad un mondo e una vita piena di doni che non avremo mai potuto sognare. Qui abbiamo imparato per la prima volta che cosa significa che siamo stati creati a sua immagine, quello che la Bibbia aveva espresso nella sua storia della creazione.

Chi vuole vedere ciò che ha reso l’Europa grande e bella e amabile, e ciò che il “C” degli ultimi partiti cristiani deve quindi guardare in questo presepe. Chiunque voglia capire perché milioni di persone si alzano e fuggono nella loro angoscia verso l’Europa e non in Cina, ha bisogno di guardare a questo bambino, a cui si deve la fondazione più importante del nostro mondo occidentale, che è stato progettato in modo diverso con i suoi sistemi sociali, la sua voglia di libertà e l’inviolabile dignità umana nelle sue costituzioni.

“Allahu Akbar!” è la chiamata alla preghiera del mondo islamico. Ciò significa in tedesco: “Dio è il più grande!” Ci piacerebbe partecipare a questo. Dalla bocca dei terroristi, tuttavia, ora è diventato il grido delle nostre città – come di nuovo davanti alla cattedrale di Strasburgo. Ma il lamento del Cristo bambino nella culla sussurra il contrario nelle nostre orecchie: “Dio è il più piccolo!” Lo voleva in quel modo. Questa incredibile umiltà del più grande è inscritta nel modo più prezioso come una firma nel mondo che amiamo e che vuole essere difesa contro i nostri avversari apparentemente prepotenti con la nostra testimonianza.

Natale allegro, sereno e gentile.

Pubblicato dalla CNA Deutsch per gentile concessione dell’Arcivescovo Georg Gänswein. L’articolo appare anche nella “Badische Zeitung”.

Nostra traduzione

