TERREMOTO IN VATICANO : MARIJUANA AL POSTO DELL’ INCENSO …

Sono finiti tutti in ospedale dopo la messa. Il parroco e alcuni fedeli di una piccola parrocchia di Chieti si sono ritrovati in pronto soccorso al termine della funzione, tutti in evidente stato confusionale. Dagli esami è emerso un risultato che ha lasciato medici e pazienti increduli: tutti i presenti alla messa erano stati intossicati dal cannabinoide sintetico JWH 122.

Secondo le prime ricostruzioni, l’accaduto sarebbe stato causato da alcuni giovani della parrocchia che, per scherzo, avrebbero sostituito l’incenso con la marijuana prima della messa. Così, dopo che il parrocco ha acceso la sostanza, la chiesa si è subito riempita di fumo. Tutti presenti sono rimasti intossicati e poco dopo sono entrati in stato confusionale.

Dopo le cure, prete e fedeli stanno bene, mentre in città è caccia ai furbetti.

Fonte http://m.ilgiornale.it/news/2018/12/18/marijuana-al-posto-dellincenso-prete-e-fedeli-finiscono-in-ospedale/1618482/

