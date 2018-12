SANTI RIBELLI : ANGELA MARICI . TENETE L’ANTICA STRADA E FATE VITA NOVA

Molte figlioline senza le Orsoline, sarebbero restate incolte e analfabete.

Nell’incipiente Rinascimento la donna, se non era sposata o monaca, non valeva niente. Diventava sguattera o sgualdrina; senza un uomo non aveva dignità né peso sociale e giuridico, un passo rovinoso all’indietro rispetto ad alcune conquiste del Medioevo, pare.

Angela pensa che invece anche senza sposarsi o finire in conventodietro forzatura e senza nessuna allegria – espressione sua – le donne possano realizzarsi pienamente. È diventata illustre come fondatrice di collegi per l’educazione delle ragazze ma non aveva questa priorità; è più un frutto maturato su un solido tronco e tra i robusti rami di una pianta antica: essere di Cristo, tutta per Lui e in questo fuoco bruciare per i fratelli; soprattutto le sorelle che non se la passavano troppo bene.

È una santa che la stessa familiarità con la Compagnia che da lei è nata mi ha impedito di conoscere ancora per bene. Vedo le sue statue da quando mi ricordo. Una in piazza Malvezzi in centro a Desenzano, quella dove si andava a passeggiare il sabato o la domenica pomeriggio. E una che scorgo senza guardarla da anni tutti i giorni; rimane protetta sotto una nicchia all’ingresso della scuola paritaria a lei dedicata che percorriamo quasi tutti di fretta a testa bassa o incollata allo schermo.

Quando le Orsoline che reggono l’asilo di Colombare che io stessa ho frequentato ci raccontarono la sua storia, mi rimase impresso l’episodio dei capelli. Li aveva chiari, ramati lunghi e bellissimi. Alla veneziana, imparo dal libretto di Barbara Sartori. Le dame di Salò, dove si era trasferita a casa di uno zio, dopo che era rimasta orfana dei genitori, glieli ammiravano; troppo per i suoi gusti che erano tutti rivolti a Dio. E Dio non odia i capelli, li ha fatti Lui e ne tiene la conta ma sa che ogni amore va ordinato al Suo. E allora val la pena anche mortificare la bellezza di una chioma fluente e sontuosa per continuare ad ammirare quella di Cristo in croce, col sangue rappreso a intrecciarGli le ciocche.