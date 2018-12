COS’E’ UN DOGMA ?

I dogmi sono verità della fede cattolica oggettivamente vere, che trovano la loro fonte ultima nella rivelazione di Dio

Nella Chiesa cattolica ci sono molti termini tratti da altre lingue usati per descrivere aspetti essenziali della fede cattolica. Uno di questi è “dogma”, che deriva dalla parola greca dogma o dokein.

Inizialmente, spiega la Catholic Encyclopedia, il termine era usato “negli scritti degli autori classici antichi per descrivere un’opinione o ciò che sembra vero a una persona, a volte le dottrine o i principi, e soprattutto le dottrine filosofiche distintive di una particolare scuola di filosofi, e a volte un decreto o un’ordinanza di tipo pubblico”.

Nel corso del tempo, però, la Chiesa ha adottato questo termine per indicare “una verità appartenente alla fede o alla morale, rivelata da Dio, trasmessa dagli apostoli nelle Scritture o dalla tradizione e proposta dalla Chiesa per l’accettazione dei fedeli”.

Il Catechismo della Chiesa Cattolica spiega il dogma in questo modo: “Il Magistero della Chiesa si avvale in pienezza dell’autorità che gli viene da Cristo quando definisce qualche dogma, cioè quando, in una forma che obbliga il popolo cristiano ad un’irrevocabile adesione di fede, propone verità contenute nella rivelazione divina, o anche quando propone in modo definitivo verità che hanno con quelle una necessaria connessione” (CCC, n. 88).

I dogmi sono verità della fede cattolica oggettivamente vere, che trovano la loro fonte ultima nella rivelazione di Dio. Sono dottrine della fede cattolica a cui i fedeli sono esortati a credere e ad aderire, come il dogma per il quale Cristo è il capo della Chiesa o che Dio è un’unità di tre persone. Il Catechismo della Chiesa cattolica contiene tutti i dogmi della Chiesa cattolica.

Queste verità costituiscono la base della fede cattolica e “sono luci sul cammino della nostra fede, lo rischiarano e lo rendono sicuro. Inversamente, se la nostra vita è retta, la nostra intelligenza e il nostro cuore saranno aperti ad accogliere la luce dei dogmi della fede” (CCC, n.89).

