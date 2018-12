COSI’ AFFERMA UN CARDINALE AFRICANO: “meglio morire di fame” che accettare l’omosessualità… VERRA’ DALL’AFRICA LA SALVEZZA DELLA CHIESA!!!

Il Cardinale Polycarp Pengo della Tanzania ha rifiutato di dare il benvenuto ai programmi di aiuto internazionali legati alla promozione dell’omosessualità, insistendo sul fatto che “è meglio morire di fame che ricevere aiuti ed essere costretti a fare cose che sono contrari al desiderio di Dio “.

Il sito di notizie dei vescovi tedeschi Katholisch.de e il Catholic Information Service for Africa hanno raccolto un post sul blog del 30 novembre dell’Associazione AMECA delle Conferenze dell’Africa orientale , secondo il quale il card. Polycarp Pengo ha chiesto al governo della Tanzania di non accettare aiuti dagli stati occidentali che danno il loro aiuto a condizione che accettino l’omosessualità nel suo paese.

L’articolo del blog AMECA del 30 novembre recita: “Il Cardinale ha affermato che ci sono alcune minacce da parte dei paesi sviluppati che sostengono che” smetteranno di sostenerci se siamo contrari all’omosessualità. È meglio morire di fame che ricevere aiuti ed essere costretti a fare cose che sono contrarie al desiderio di Dio “, ha detto il cardinale Pengo. Il cardinale ha poi aggiunto che” il peccato dell’omosessualità è stata la causa della distruzione di Sodoma e Gomorra e questo, queste cose sono contrarie al piano di Dio nella creazione e non dovrebbero essere accettate affatto “.

Continua il rapporto dell’AMECA: “Ha ringraziato il governo della Tanzania per la sua posizione sulla questione sottolineando che tutti i tanzaniani dovrebbero dire no a [omosessualità] che apparentemente sta invadendo molto velocemente nei paesi africani”. Ripetendo la sua posizione, il card. Pengo ha aggiunto, “noi non possiamo accettare cose così spiacevoli a Dio; e se stiamo morendo di fame perché ci siamo rifiutati di compiere tali atti, allora preferiremmo morire con il nostro Dio “.

“Accettare l’omosessualità significa negare Dio”, ha insistito.

Secondo il rapporto, il ministro degli Affari interni, Kangi Lugola, ha appena affermato che “gli atti omosessuali dovrebbero essere evitati da ogni essere umano creato a immagine di Dio perché l’atto è contrario alla natura umana e, di conseguenza, il governo della Tanzania non può accettarlo. “

Il cardinale Pengo si unisce alla sua resistenza contro l’agenda omosessuale del defunto vescovo Evaristo Chengula della diocesi di Mbeya che, come sottolinea il rapporto AMECA, “fu il primo ad avvertire il governo della Tanzania di non accettare atti omosessuali diversi giorni prima di morire”.

In Tanzania, gli atti omosessuali sono puniti con sentenze fino a 30 anni di reclusione. Come sottolinea Katholisch.de, “molti stati occidentali e organizzazioni umanitarie condannano questa politica e hanno ripetutamente minacciato di smettere di dare il loro aiuto”.

Anche la maggior parte degli altri paesi africani rifiuta di accettare l’omosessualità. Il cardinale nigeriano John Onaiyekan ha detto all’inizio del 2018 che nel suo paese esiste un consenso nella società per respingere l’omosessualità. Accettare l’omosessualità è, ai suoi occhi, “nessun progresso”. Nel 2015, l’arcivescovo di Abuja, Onaiyekan, ha affermato che la posizione della Chiesa in Nigeria contro l’omosessualità è “irrevocabile”. Ha poi aggiunto: “Sfortunatamente, stiamo vivendo in un mondo in cui queste cose sono diventate abbastanza accettabili, ma il fatto che siano accettabili non significa che abbiano ragione … La Chiesa cattolica si considera portatrice della bandiera della verità nel mondo che si è permesso di essere così gravemente ingannato. “

Le osservazioni di questi cardinali africani sono in netto contrasto con i sentimenti espressi dai prelati occidentali.

Solo di recente, il Vaticano ha approvato la rielezione di un rettore in una scuola gesuita tedesca a Francoforte, padre Ansgar Wucherpfennig, nonostante abbia benedetto le coppie omosessuali e affermando che la Bibbia non conosceva gli omosessuali nel modo in cui li conosciamo oggi .

Inoltre, il cardinale Christoph Schönborn ha appena ospitato un concerto rock nella sua cattedrale di Santo Stefano a Vienna. L’evento è stato co-ospitato da un importante attivista omosessuale austriaco e ha presentato come attore principale un uomo che ha recentemente interpretato i ruoli degli omosessuali in numerosi film pro-LGBT. L’uomo stava in piedi sulla tribuna dell’altare della cattedrale a torso nudo come parte della rappresentazione.

Nel 2014, il cardinale Walter Kasper, quando discute

con Edward Pentin e altri giornalisti l’allora sinodo in corso sul matrimonio e la famiglia e la resistenza africana al lassismo morale, ha dichiarato: “Il problema, inoltre, è che ci sono diversi problemi nei diversi continenti e culture diverse. L’Africa è totalmente diversa dall’Occidente. Anche i paesi asiatici e musulmani, sono molto diversi, soprattutto per i gay. Non puoi parlare di questo con gli africani e la gente dei paesi musulmani. Non è possibile. È un tabù. Per noi, diciamo che non dovremmo discriminare, non vogliamo discriminare sotto certi aspetti. “Kasper ha poi aggiunto:” Ci deve essere spazio anche per le conferenze dei vescovi locali per risolvere i loro problemi, ma direi con L’Africa è impossibile [per noi risolvere]. Ma non dovrebbero dirci troppo quello che dobbiamo fare. ”

Maike Hickson, Lifesitenews

