PREGHIERE DA RECITARE IN TEMPO DI AVVENTO

L’ Avvento è il tempo che prepara la Chiesa alla memoria del Natale. E’ il tempo che dispone lo spirito a ricevere ogni giorno con fede la visita del Signore. E’ il tempo in cui con trepidazione e speranza pensiamo alla venuta di Cristo Giudice, al termine della nostra vita e alla fine del mondo. L’orazione della Chiesa in queste settimane domanda un cuore vigile e pronto, una pazienza che non viene meno, un abbandono e una confidenza che sicuramente non saranno delusi.

Concedi, o Dio onnipotente,

che la venuta gloriosa del Salvatore

lavi i nostri peccati

e porti al tuo popolo

consolazioni e perdono.

Amen.

O Dio eterno,

che nella venuta del tuo Figlio

hai riconciliato il mondo

lontano dal tuo amore,

sciogli la durezza del nostro egoismo

perché possiamo celebrare

con cuore libero e gioioso

il mistero della nascita di Cristo.

Amen.

La venuta del tuo Unigenito ,o Dio,

ci salvi dal male,

che insidia nel tempo presente,

e guidi i nostri passi al regno eterno.

Amen.

Accresci, o Dio,

l’amore tra noi,

donaci di vivere irreprensibili nella santità,

e rassicura i nostri cuori ansiosi

con la venuta di Cristo tuo Figlio.

Amen.

Ispira alla tua famiglia,

o Dio onnipotente,

il proposito santo

di andare incontro con operosa giustizia

al Salvatore che viene

perché meriti con i tuoi eletti

di possedere il regno dei cieli.

Amen.

O Dio, Padre nostro,

disponi i tuoi fedeli

all’avvento di Cristo, tuo Figlio,

perché, tornando

e bussando alla nostra porta,

egli ci trovi vigilanti nella preghiera

ed esultanti nella lode.

Amen.

Ascolta, o Padre

La nostra preghiera

E nella luce del Verbo

Che pone la sua tenda tra noi

Rischiara le tenebre dei nostri cuori.

Amen.

Noi siamo ancora, o Dio,

stranieri e pellegrini sulla terra,

ma tu sorreggi la nostra incostanza

perché la fiducia nella gloria sperata

sia viva sino alla fine,

quando lieti e rasserenati.

Entreremo nel tuo riposo.

Amen.

La festa vicina

Della nostra liberazione

Ci porti, o Dio vivo e vero,

la grazia di santificare il tempo presente

e la gioia senza fine nel regno dei cieli.

Amen.

Guardaci, o Cristo,

nostro redentore;

vieni a sollevarci

dall’abisso del male

e dona alla tua Chiesa

liberazione e pace.

Amen.

O Figlio di Dio,

che nella prima venuta

ci hai salvato dalle tenebre dell’inferno,

degnati di accoglierci tra i giusti

al tuo ritorno glorioso,

e donaci di essere per sempre

in comunione con te,

nostro Signore e nostro Dio.

Amen.

Rafforza, o Signore,

la nostra vigilanza

nell’attesa del tuo Figlio,

perché illuminati

dalla sua parola di salvezza,

andiamo incontro a lui

con le lampade accese.

Amen.

Esaudisci,

o Padre infinitamente buono,

la nostra supplica:

donaci di aderire con umile fede

alla tua parola

sull’esempio della Vergine immacolata

che, all’annunzio dell’angelo,

accolse il tuo Verbo ineffabile

e, colma di Spirito Santo,

divenne tempio di Dio. Amen.

Sorga in noi,

Dio onnipotente,

lo splendore della tua gloria,

Cristo tuo unico Figlio;

la sua venuta

vinca le tenebre del male

e ci riveli al mondo

come figli della luce.

Amen.

O Dio onnipotente,

che per liberare l’uomo

dall’antica schiavitù del peccato

hai mandato il Figlio tuo nel mondo,

concedi a noi, che ci affidiamo

al tuo amore paterno,

di essere sciolti dai legami del male

e di giungere alla vera liberazione.

Amen.

Ci preceda

E ci accompagni sempre

La tua grazia,

o Dio onnipotente;

la venuta del tuo unico Figlio,

che attendiamo con intenso desiderio,

ci ottenga la salvezza

per la vita presente

e per la futura.

Amen.

Ci illumini, o Dio,

e ci mondi il cuore

da ogni macchia di colpa

la venuta del tuo Verbo,

Gesù Cristo.

Amen.

