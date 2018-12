LO SPLENDIDO SIMBOLISMO DELLA CORONA DELL’AVVENTO

Molti non sono consapevoli delle verità spirituali nascoste nelle tradizioni popolari

Le corone d’Avvento sono una tradizione cristiana popolare con radici che risalgono alla Germania del XVI secolo.

Nel secolo scorso si è diffusa in molti luoghi in tutto il mondo, soprattutto in America del Nord.

Le corone d’Avvento si vedono sia nelle chiese che nelle case, e sono un ottimo modo per prepararsi alla celebrazione del Natale.

La corona d’Avvento ha il suo simbolismo speciale spesso poco noto, ma dal grande potere spirituale.

Ecco alcuni dei simboli principali della tradizione della corona d’Avvento.