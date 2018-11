SAN LEOPOLDO SARA’ IL NUOVO PATRONO DEI MALATI DI TUMORE …

San Leopoldo, arriva la tanto attesa ufficialità: è lui il nuovo patrono dei malati di tumore

Mancherebbe ancora l’imprimatur della Congregazione per il culto in Vaticano. Ma la decsione è stata ormai presa: San Leopoldo è il nuovo patrono dei malati di tumore.

Proprio lui, che di tumore (all’esofago) è morto nel 1942: a dare l’ok a tale nomina è stata la Conferenza episcopale italiana, che ha esaminato la proposta – “corroborata” dalle oltre 67mila firme raccolte in un anno tra i fedeli – approvando ufficialmente la proclamazione a patrono dei malati oncologici di San Leopoldo Mandic, le cui spoglie rimarranno per sempre visibili nella nuova teca di vetro nel santuario.

Le spoglie

La prima riguarda l’ostensione permanente delle spoglie del frate cappuccino, che dal ritorno dalla traslazione per una settimana a Roma (su richiesta di Papa Francesco) è posizionato in una teca di vetro vicino alla sua celletta: l’annuncio è stato fatto durante la messa del 35esimo anniversario della canonizzazione del frate cappuccino.

Il “santo protettore dei malati di tumore”

Bisognerà invece pazientare ancora un po’ per la proclamazione di padre Leopoldo a “santo protettore dei malati di tumore”: la prima decisione a riguardo spetterà alla Conferenza Episcopale Italiana, e in caso di parere positivo poi mancherebbe solo il sigillo ufficiale della Congregazione per il culto, che parla a nome della Santa Sede. Una scelta che farebbe felici almeno 66.500 persone: tante, infatti, sono le firme raccolte in meno di un anno per perorare tale nomina.

