UNA NOVENA DA RECITARSI PER PREPARARSI ALLA FESTA DI CRISTO RE

Gesù, Re della Misericordia, regni nei nostri cuori

Nella Chiesa Cattolica Romana esiste la solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo. Questa festa viene generalmente celebrata l’ultima Domenica del Tempo Ordinario, sempre verso la fine di novembre (una nota: la forma straordinaria del Rito Romano celebra una festa simile l’ultima domenica di ottobre).

La solennità segna la fine dell’anno liturgico e l’inizio dell’Avvento. Il tema spirituale di Gesù come “Re” richiama la realtà per la quale Dio è il Signore di tutto il creato. Tutti i governanti del mondo sono secondari rispetto a Lui, e la nostra fedeltà è dovuta prima a Lui che a un leader terreno.

Allo stesso tempo, ci ricorda anche che Dio dovrebbe essere il re dei nostri cuori, guidandoci e proteggendoci sulla via della virtù. È un re giusto e misericordioso, dall’amore infinito.

In preparazione a questa grande festa, recitiamo allora questa novena a Cristo Re:

O Signore nostro Dio,

solo Tu sei il Santissimo Re e Governante di tutte le nazioni.

Ti preghiamo, Signore, per ricevere da te, Re Divino,

misericordia, pace, giustizia e ogni bene.

Signore nostro Re, proteggi le nostre famiglie e la terra in cui siamo nati.

Ti preghiamo di custodirci, o Fedelissimo.

Proteggici dai nostri nemici e dal Tuo Giusto Giudizio.

Perdonaci, Re Sovrano, per i nostri peccati contro di Te.

Gesù, Tu sei un Re di Misericordia,

Abbiamo meritato il Tuo Giusto Giudizio.

Abbi misericordia di noi, Signore, e perdonaci.

Confidiamo nella Tua Grande Misericordia.

O Re dall’eccelsa maestà, ci inchiniamo davanti a Te e preghiamo;

Possa il Tuo Regno essere riconosciuto sulla Terra.

Amen.