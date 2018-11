Intervista: “La teologia di Ratzinger è per tutti”

La cosa più bella degli scritti di Papa Benedetto XVI. Questo è il momento in cui la ragione e il cuore dicono: l’uomo ha ragione. Esprime Pierluca Azzaro, segretario della Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger -. Benedetto XVI, docente di storia europea e traduttore delle opere complete di Joseph Ratzinger in italiano.

Abbiamo parlato con Pierluca Azzaro il giorno prima del premio Ratzinger di quest’anno per la teologia in Vaticano; Sabato, l’architetto Mario Botta e la teologa Marianne Schlosser accettano questo premio.

“Sono particolarmente affascinato dalla teologia di Ratzinger, che è pensata per tutti”, ci ha detto Azzaro in un’intervista. “Attraverso i suoi libri, Joseph Ratzinger vuole trasmettere la fede in un modo affascinante e sensato. È davvero un’esperienza quando la leggi e improvvisamente dici a te stesso: quest’uomo ha ragione. La mia ragione e il mio cuore mi dicono entrambi: ha ragione. Questa è infatti la cosa più bella delle sue opere “.

La Fondazione Ratzinger fa parte di un totale di 15 fondazioni vaticane. Hanno portato alla vita nel 2007 gli ex studenti di Joseph Ratzinger con il consenso dell’allora papa. Negli anni della sua esistenza, la fondazione si è sviluppata, afferma il segretario Azzaro. “La Fondazione vaticana Joseph Ratzinger è meno una comunità di suoi discepoli. Questo è più il caso del circolo studentesco e della Fondazione Benedikt tedesca. L’obiettivo della Fondazione vaticana è di mettere la teologia di Ratzinger al servizio della Chiesa universale. Agire e compiere il lavoro necessario affinché la teologia di Ratzinger possa essere realmente utilizzata dalla Chiesa universale. Abbiamo anche uno strumento per questo: l’assegnazione di borse di studio e l’annuale premio Ratzinger “, dice Azzaro.

Oltre alla fondazione Joseph Ratzinger, Benedetto XVI. Esistono anche la biblioteca Joseph Ratzinger e il circolo studentesco. “La biblioteca qui a Roma ha la più grande collezione di libri di Ratzinger in tutto il mondo. Il quartiere studentesco è un luogo dove gli studenti Ratzinger, il nuovo e più anziani possono parlare dei suoi pensieri e può continuare a pensare in quel modo, e la Fondazione Vaticana solo è una fondazione che fornisce il pensiero di Ratzinger al servizio della Chiesa universale “.

70 anni di dichiarazione dei diritti umani

Quest’anno, la Dichiarazione dei diritti umani delle Nazioni Unite celebra il suo 70 ° anniversario. Il tema dei diritti umani è quindi anche oggetto della conferenza di fondazione di quest’anno, che si conclude questo venerdì. “Ratzinger si è occupato molto dei diritti umani. Forse solo poche persone lo sanno “, ha detto Azzaro. La conferenza sarebbe quindi non solo di approfondire la questione dei diritti umani, ma ricorda anche che l’Università Cattolica LUMSA Ratzinger ha dato una laurea ad honorem per il suo contributo al dibattito sui diritti umani 20 anni fa. “Le due questioni sono collegate nel senso che oggi c’è il pericolo che i diritti umani abbiano perso la loro causa: l’idea di Dio. Quando l’uomo non è più visto come una creatura, ma come uno che si disegna, allora emergono pericoli e domande,

Per Azzaro, l’incontro è anche un’occasione per incontrare nuovamente il Papa emerito. “Lo vedo di tanto in tanto, ma non puoi parlare di contatto continuo. Ho il privilegio di incontrarlo di tanto in tanto. Chi ha naturalmente ha a che fare con lui ogni giorno, è monsignor Gänswein, suo segretario privato, e sempre ci dice che le sue gambe non funzionano più, ma che la sua testa molto, funziona molto bene. E questa è la chiave, dopo tutto. “

