TERREMOTO IN VATICANO !!! IL MOTU PROPRIO SUMMORUM PONTIFICUM NON SI TOCCA !!! CORRONO VOCI DI CORRIDOIO….

Da qualche ora stanno circolando con insistenza voci provenienti dall’Assemblea della CEI, in corso in questi giorni e dedicata, come si sa, a temi liturgici, in base alle quali durante le discussioni sarebbe stato sferrato un violento attacco al Motu Proprio Summorum Pontificum: sia da parte di uno studioso, sia di un Vescovo, si sarebbe sostenuto che la sua struttura giuridica sia addirittura nulla (così si dice).

Attenzione! Allo stato si tratta solo di rumores, sicché possiamo sperare che le voci siano infondate o, quantomeno, esagerate. Purtroppo, però, non sono inverosimili: per cui ce n’è comunque abbastanza per aggrapparci al Rosario e pregare intensamente che i nostri Vescovi siano preservati da simili eccessi di inammissibile e irrazionale furore ideologico.

