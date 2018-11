IL TERZO SEGRETO DI FATIMA DON GABRIELE AMORTH CI SVELA CHE SAN PIO DA PIETRELCINA GIA’ SAPEVA…

José María Zavala presenta nel suo nuovo libro un’indagine documentata che, secondo l’autore, mostra che la terza delle rivelazioni non è stata resa nota nella sua interezza nel 2000.

Per l’ occasione del centenario delle apparizioni di Fatima, il mio libro è stato pubblicato Martedì “Best Kept Segreto di Fatima” (Temas de Hoy), documenti di ricerca e nuove testimonianze, tra cui un’intervista inedita Don Gabriele Amorth, esorcista funzionario del Vaticano e figlio spirituale di Padre Pio.

Marco Tosatti, decano degli esperti italiani del Vaticano e esperto mondiale di Fatima, si recherà a Madrid il 6 aprile per presentare questo lavoro, che già definisce “uno studio ammirevole e impressionante che aiuterà la fede”. Questa nuova ricerca rivela, tra gli altri insospettati estremi, che il Terzo Segreto di Fatima non è stato rivelato nella sua interezza nell’anno 2000 e offre un nuovo documento che corrisponderebbe, secondo uno dei più rinomati calligrafi in Spagna, alle parole spiegazioni della Vergine di Fatima dettate a Suor Lucia nel 1944 per mettere in guardia contro una futura apostasia nella Chiesa. Ecco un estratto dalla lunga conversazione con Amorth, durante il quale l’esorcista analizza il contenuto del Terzo Segreto,

-Macellai! Don Gabriele parla in italiano, come se volesse espellere il demone stesso, recuperando il vecchio bagliore dei suoi occhi stanchi, acquosi e vecchi.

– Macellai …! Mormoro tra i denti.

-In la testa e nel cuore di Padre Pio, spiega l’esorcista ufficiale del Vaticano, con il gesto di stupore risuonò ancora e ancora quella terribile parola detta da Gesù stesso nei confronti di diversi alti dirigenti della Chiesa e molti sacerdoti.

-Questa frase patibolaria – noto – compare in una lettera di Padre Pio al suo direttore spirituale, raccolta nel primo volume del suo Epistolario [del 19 marzo, festa di San José, del 1913].

“Una lettera profetica, senza dubbio”, concorda. Così profetico, che non è stato ancora realizzato …

-Come non ricordarlo? Padre Pio ci disse che Gesù gli apparve allora con la faccia sfigurata, assicurandogli che sarebbe rimasto in agonia per tutte quelle anime infedeli da Lui preferite … fino alla fine del mondo!

E peggio di tutto -underlines padre Amorth con un sorriso storto di denti stretti- è che quei bastardi stanno ancora corrispondente al suo ineffabile amore gettandosi nelle braccia della Massoneria. Gesù continuò, ma ciò che disse a Padre Pio non poté manifestarlo a nessuna creatura umana sulla terra.

-Deve essere stato spaventoso …

“Il terzo segreto di Fatima …” dice, facendo clic sulla lingua.

-Che cosa dice? Esclamò, stordito. Padre Pio conosceva già le parole della Vergine, quattro anni prima che li rivelasse ai piccoli pastorelli di Fatima?

– Certo che li conosceva – sostiene don Gabriele, rivelando cerchi violacei molto accentuati. Il Signore gli permette di leggere il suo taccuino personale a volte.

– Te lo ha detto Padre Pío di persona?

– Certo che me l’ha detto! Insiste, come se detestasse il minimo accenno di sfiducia. Ha sofferto l’indicibile per la situazione della Chiesa e dei suoi pastori. Il diavolo si era insinuato nelle viscere stesse della Chiesa. Fu già avvertito da Sua Santità Paolo VI, ma pochissimi credettero allora: “Il fumo di Satana si è infiltrato nel seno della Chiesa”, ha detto. Lo stesso romano pontefice che ha pronunciato quella frase che “una messa di Padre Pio vale più di un’intera missione”. Credi che, se ciò non fosse vero, ci sarebbero sette sataniche e celebrazioni nere in Vaticano?

– Giusto. A volte hai menzionato che tra i membri delle sette sataniche ci sono preti, vescovi e cardinali, e che persino Papa Benedetto XVI ne è stato informato.

L’ampia intervista con Don Gabriele Amorth, nato a Modena il 1 maggio 1925, si svolge nella sua stessa stanza di esorcismi, il 25 ottobre 2011.

Don Gabriele e un servo sono uniti da Padre Pio, come suoi figli spirituali.

Poco prima delle tre, ho varcato la soglia della sede della Società di St. Paul a Roma, un imponente complesso architettonico situato a Severo Alessandro, che si erge una cupola Basilica formidabile.

Lo scenario di una conversazione così rivelatrice, che, per espressa volontà di padre Amorth, ho tenuto in completa segretezza fino alla sua morte, avvenuta il 16 settembre 2016, non è niente di speciale: solo dieci metri di lunghezza per cinque di larghezza, con un semplice tavolo di legno al centro circondato da sedie abbinate e una vecchia poltrona imbottita in tono ocra, riservata ai “clienti” di don Gabriele tormentati dal diavolo malvagio.

Consacrazione? Quale consacrazione?

– Fermiamoci ora – suggerisco a padre Amorth – la nostra conversazione su Fatima: credi che la Chiesa abbia soddisfatto i requisiti richiesti dalla Vergine in modo che la consacrazione al suo Cuore Immacolato sia valida?

– Consacrazione? Quale consacrazione …? Lo dice infastidito.

-Il fatto da Giovanni Paolo II, il 25 marzo 1984 -preciso-.

-Non c’era alcuna consacrazione allora, dice. Ho assistito all’atto. Era in Piazza San Pietro quella domenica pomeriggio, molto vicino al Papa; così vicino, potevo quasi toccarlo.

-Che cosa dice? Esclamò con smarrimento.

“Quello che sente”, conferma.

– E perché affermi così fortemente che la consacrazione non esisteva?

-Molto semplice: Giovanni Paolo II ha voluto menzionare espressamente la Russia, ma alla fine non l’ha fatto.

– Cosa l’ha impedito?

-Che dirà chi l’ha impedito. E gli rispondo: alcuni membri del suo entourage.

-Non dirmi che la correzione politica era più possibile allora, che la volontà espressa dalla Vergine …

Don Gabriele annuisce, impotente, con la testa.

– I rappresentanti della Chiesa ortodossa – avverte – presenti all’evento non dovrebbero ascoltare in alcun modo l’espressa menzione della Russia; altrimenti, si temeva una reazione improvvisa e conseguenze imprevedibili per il Vaticano da parte delle autorità sovietiche.

-Codardía?

– Perché mascherarlo come prudenza?

-Se non hai pronunciato il nome della Russia, cosa ha fatto allora il Papa?

-Per deviazione: “Sì, ma non …” In effetti, il testo stampato della consacrazione includeva la Russia espressamente, ma all’ultimo minuto le pressioni diplomatiche entrarono in vigore. Giovanni Paolo II intendeva intonare quella parola durante l’atto, ma alla fine, come ho detto, furono impediti. Così si è dovuto accontentare di dire “specialmente di quelle nazioni che hanno bisogno di questa consacrazione”.

“Una sfortunata circonlocuzione quindi,” dico, “implicare che la Russia fosse tra” quelle nazioni “ma senza citarla, come richiesto dalla Vergine.

Esattamente. Per questo motivo insisto che questa consacrazione non è valida.

– Ma la stessa Sr. Lucia ha detto che, nonostante abbia escluso la menzione della Russia, il Cielo l’ha finalmente accettata perché è stata fatta con il consenso di tutti i Vescovi del mondo.

– Lucia ha detto che …? Amarth è sorpreso, con gli occhi spalancati.

-Bene, il cardinale Tarcisio Bertone lo disse nel 2000, nascondendosi in una lettera di Lucia del novembre 1989, in cui affermava che il Cielo aveva ammesso la consacrazione nonostante non avesse soddisfatto una delle condizioni più importanti.

– Hai visto quella lettera? Chiede, come se stesse guidando un interrogatorio di polizia in cerca di un test decisivo.

“Mai”, dico fermamente.

-Non credo che la vedrà mai, perché sono convinto che Lucia non l’abbia scritta.

– Come sei così sicuro? Io intervengo.

-Perché Bertone non l’ha mostrato quando avrebbe dovuto farlo, facendo conoscere il Terzo Segreto di Fatima? Una semplice fotocopia del manoscritto, inclusa nel dossier ufficiale del Vaticano, sarebbe stata sufficiente a dissipare ogni dubbio. Se il Vaticano era sempre scrupoloso di fornire la prova documentale che autentificava quanto detto da Lucia su questioni minori, perché allora risparmiare l’unica prova documentale, secondo Bertone, ha dato validità a un evento di tale importanza come in effetti era la consacrazione effettuato da Giovanni Paolo II?

“Sì, è strano”, lo ammetto.

– Credi davvero che Lucia abbia impiegato cinque anni per scrivere che la consacrazione era stata davvero accettata? E che Bertone ha aspettato sedici anni, nientemeno, per annunciare la validità di qualcosa di cruciale come la consacrazione della Russia al Cuore Immacolato di Maria?

La voce di padre Amorth sembra come le foglie secche.

-E ‘molto strano, davvero.- mi siedo di nuovo.

“Inoltre”, aggiunge, “se la consacrazione del mondo al Cuore Immacolato di Maria di Pio XII nel 1942 fu accettata solo in parte, perché Gesù disse che in risposta ad essa la guerra sarebbe stata accorciata invece che immediatamente conclusa” Perché dovrei cambiare idea ora con Giovanni Paolo II, se in questa occasione non si menzionasse la Russia?

-Sarebbe un’incongruenza, si …