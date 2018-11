PADRE GERARD MURRAY : NON ESISTE UN PERCORSO CATTOLICO PER L’ ACCETTAZIONE DELL’ ATTIVITA’ OMOSESSUALE … #SINODO18 #NOALLASODOMIA

WASHINGTON, DC, 1 novembre 2018 ( LifeSiteNews ) – C’è un terribile problema con la Chiesa cattolica quando alcuni dei suoi leader stanno spingendo la propaganda LGBT in conflitto con gli insegnamenti della Chiesa, ha detto recentemente il canonico Padre Gerald Murray, e il vero accompagnamento significa dire che il sesso ha attratto la persona a non agire sulla sua inclinazione sessuale.

Murray e The Catholic Thing Editor-in-capo Robert Royal offerti parlare dritto dottrina cattolica, ancora una volta sulla versione 25 ottobre di EWTN del mondo Nel corso del programma quando si parla del Sinodo appena concluso la gioventù.

L’ospite Raymond Arroyo ha chiesto ai due il significato della Chiesa che lavora con il termine “LGBT” come parte del Sinodo Giovanile. Nonostante non sia emerso nelle discussioni pre-sinodiche, il termine LGBT è stato inserito nel documento di lavoro del Sinodo – la prima volta che un tale linguaggio guidato da ideologie viene incluso in un documento del Vaticano.

“È un problema terribile per la Chiesa, proprio perché alcuni dei leader stanno spingendo la linea che padre James Martin ha spinto nei suoi libri e discorsi, cioè che Dio ti ha fatto in questo modo”, ha detto Murray. “E le affermazioni fatte: Dio mi ha reso omosessuale, Dio mi ha reso un bisessuale, Dio mi ha reso una persona transgender – e questo non è vero”.

“La Chiesa ha quella che noi chiamiamo antropologia cristiana”, continua Murray, “la sua comprensione della creazione di Dio e quindi la vocazione a cui siamo chiamati alla vita di grazia”.

“Non include commettere atti di sodomia, non include dire che Dio mi ha fatto un maschio, ma io sono davvero una femmina, e quindi sono una femmina”, ha detto. “E non include le persone che fanno sesso con persone di entrambi i sessi e sostiene che questa è la loro vocazione divina.”

“È un vero problema perché questo è l’ordine del giorno del mondo, questa non è rivelazione cristiana”, ha aggiunto Murray. “Non è certamente l’insegnamento della Chiesa”.

Murray ha criticato il modo in cui quando uno dice queste dure verità, la gente dirà che stai offendendo le persone.

“E la mia risposta è:” Quando dici la verità, puoi aiutare qualcuno a liberarsi “, ha detto, continuando a lodare l’apostolato del Coraggio della Chiesa e dicendo anche che la LGBT non dovrebbe essere inclusa nel documento finale.

Il termine LGBT non è stato incluso nel documento finale. Tuttavia, la formulazione contenuta nel documento “inclinazione sessuale” è l’equivalente di “LGBT” per le Nazioni Unite e gli attivisti omosessuali.

Il numero LGBT era apparso anche in un piccolo gruppo sinodale del cardinale di Chicago, il cardinale Blasé Cupich, in cui Cupich aveva affermato di volere assicurarsi che le persone si sentissero incluse da qualunque cosa avesse detto il Sinodo.

Non esiste un percorso cattolico per l’accettazione dell’attività omosessuale

Per questo Royal ha risposto che ci sono stati sforzi per sfruttare la lingua nel Catechismo dicendo che gli individui attratti dallo stesso sesso dovevano essere trattati con rispetto. Tuttavia, notò Royal, il Catechismo dice anche che dobbiamo rispettare il passo della Genesi che dice che maschio e femmina li ha creati.

“Non esiste una via cattolica in avanti per l’accettazione delle attività omosessuali in quanto tali”, ha dichiarato Royal.

Anche discutendo di questo, coloro che lo spingono sperano di attenuare l’opposizione, ha detto, e dare ai giovani e agli altri la falsa impressione che questa domanda sia in palio nella Chiesa e che l’insegnamento cattolico potrebbe in qualche modo cambiare in futuro.

Royal ha sottolineato che il papa ha chiarito che vorrebbe vedere una serie di Sinodi regolari come questo, che dibattono questioni sostanziali, e poi entreranno a far parte del Magistero ordinario.

“E una volta che inizi a farlo”, ha ammonito, “quasi ogni domanda può essere sollevata, quindi è molto probabile che non sentiremo mai più che ci sono insegnamenti stabiliti”.

Arroyo ha detto ai suoi ospiti che, analogamente a come il Sinodo sulla famiglia è diventato un tema di comunione per i cattolici che vivono in unioni irregolari, il Sinodo della Gioventù era diventato uno dei diritti speciali per gli omosessuali.

Il gruppo di Cupich aveva suggerito che ci fosse una sezione separata del documento finale incentrata su “l’accompagnamento pastorale” degli omosessuali, che segue le linee pertinenti del Catechismo, ha detto Arroyo, ma questo potrebbe quindi in ultima analisi citare il Catechismo in modo selettivo come era stato fatto con Amoris Laetitia .

“Il titolo di questo Sinodo riguarda la gioventù, la fede e la vocazione”, ha risposto padre Murray. “Abbiamo sentito parlare molto poco degli aspetti della fede o della vocazione”.

La maggior parte della conversazione sinodale si è incentrata sui giovani che non capiscono o accettano l’insegnamento cattolico, ha detto, e su come la Chiesa può accoglierli in modo che siano in qualche modo felici o si sentano parte della Chiesa.

Inoltre, ha detto che non è stata data abbastanza enfasi al recupero dei giovani nella vita sacramentale della Chiesa e nella formazione dottrinale.

Questa è propaganda

“Sai che mi arrabbio molto quando la gente dice” Devi essere inclusivo “, ha detto Murray. “Questo ha lo scopo di interrompere la discussione.”

Ha continuato: “L’inclusione nella mente dell’attivista per i diritti dei gay è: concorda con ciò che diciamo, concedici il matrimonio omosessuale”, non criticare la sodomia e poi inizia a credere che ci siano davvero transgender e bisessuali fatti da Dio per commettere tali atti “.

“Uhm, no,” dichiarò padre Murray. “Questo è uno sforzo di propaganda”.

“L’insegnamento della Chiesa è bello”, ha detto, “è ricco, insegna che Dio ha creato maschio e femmina per la complementarità affinché la nuova vita e l’amore possano essere portati nel mondo”.

Distruzione e sovversione

“Questo non ha nulla a che fare con la soddisfazione dei desideri disordinati”, ha detto Murray. “E il rispetto per qualcuno che ha un desiderio disordinato è quello di dire loro: ‘Guarda, il tuo desiderio è cattivo, non agire su di esso’. Questo è il vero accompagnamento. ”

“Per accompagnare qualcuno dicendo:” Senti, so che ti senti male perché non puoi sposarti, due fidanzati non possono sposarsi in chiesa, stiamo lavorando per cambiarlo – Questo non è l’accompagnamento. Questo è ciò che chiameremmo distruzione e sovversione “.

La discussione del programma ha anche toccato il cardinale Luis Tagle delle Filippine che ha detto che il Sinodo non pretende di fornire soluzioni chiare e come lui e altri hanno parlato dei giovani che insegnano agli anziani, in contrasto con i Padri sinodali che offrono ai giovani la Chiesa verità.

“Torno a ciò che il nostro Signore ha detto, io sono la via, la verità e la vita – nulla potrebbe essere più chiaro”, ha detto padre Murray.

“E poi l’insegnamento che ha dato agli Apostoli nel corso del suo ministero pubblico, che non era oscuro, era abbastanza chiaro”, ha detto. “Il Catechismo della Chiesa Cattolica è un estemporaneo e un’esposizione sia della Legge Naturale che della Rivelazione Divina. È abbastanza chiaro La gente vuole chiarezza. ”

La verità e l’amore sono molto accessibili, ha detto il sacerdote dell’arcidiocesi di New York, se uno si rivolge a Cristo.

“Non abbiamo bisogno di condurre un sondaggio di 500.000 persone per scoprire,” Bene, cosa ti interessa veramente della vita “, ha affermato padre Murray. “Non stiamo vendendo un prodotto. Questo non è Coca Cola contro Pepsi. Dobbiamo proporre Gesù Cristo “.

fonte LEGGI QUI ANCHE PER ASCOLTARE IL VIDEO

Annunci