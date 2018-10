COME TENERE LONTANO IL DEMONIO SECONDO SAN GIOVANNI BOSCO

Se fate queste cose, “il diavolo non prevarrà mai su di voi”

San Giovanni Bosco era un sacerdote santo, devoto alla preghiera e destinatario di molte visioni soprannaturali di Dio. Usava queste esperienze spirituali non solo per il proprio beneficio, ma anche per istruire i ragazzi affidati alle sue cure.

In particolare, diceva spesso ai ragazzi come proteggersi dal demonio. Ecco i suoi consigli, che, come diceva, se seguiti fedelmente faranno sì che “il diavolo non prevarrà mai contro di voi”:

Ascoltate: non esiste nulla che il demonio tema di più di queste due cose: una Comunione ben fatta e le visite frequenti al Santissimo Sacramento.

Volete che il Signore ci doni tante grazie? Visitatelo spesso.

Volete che il Signore ce ne dia poche? Visitatelo poche volte.

Volete che il diavolo vi attacchi? Visitate raramente il Santissimo Sacramento.

Volete che il diavolo fugga da voi? Visitate spesso Gesù.

Volete sconfiggere il diavolo? Rifugiatevi ai piedi di Gesù.

Volete essere sconfitti dal diavolo? Smettete di visitare Gesù.

Far visita a Gesù nel Santissimo Sacramento è essenziale se si vuole sconfiggere il diavolo.

E allora fate visite frequenti a Gesù.

Se lo farete, il diavolo non prevarrà mai su di voi.

TRATTO DA https://it.aleteia.org/2018/10/25/come-tenere-lontano-demonio-secondo-san-giovanni-bosco/

Philip Kosloski | Ott 25, 2018

