ROBERT CARDINALE SARAH : ISIS E IDEOLOGIA DI GENERE DUE BESTIE APOCALITTICHE…IL VERO PIANO DI DIO E’ MONOGAMIA NELL’AMORE CONIUGALE APERTO ALLA VITA !!!

Nel 2015 il cardinale Robert Sarah ha affermato che l’idolatria della libertà occidentale e del fondamentalismo islamico sono “quasi come due bestie apocalittiche” e simili al nazismo e al comunismo.

Il cardinale della Guinea ha anche invitato la Chiesa a proclamare “il potere trasformante della fede e del Vangelo” in modo chiaro e senza paura.

Secondo il testo integrale del suo intervento (vedi sotto), dato al Registro e Aleteia , il prefetto della Congregazione per il culto divino ha detto “ci troviamo tra ideologia di genere e ISIS”.

I massacri islamici e le richieste libertarie “si contendono regolarmente le prime pagine dei giornali”, ha detto, e hanno fatto riferimento al 26 giugno di quest’anno. I cosiddetti attacchi terroristici del Ramadan in Francia, Kuwait, Somalia e Tunisia, hanno avuto luogo quel giorno, così come la decisione della Corte Suprema che autorizzava il “matrimonio” omosessuale a livello nazionale.

“Da queste due radicalizzazioni sorgono le due principali minacce alla famiglia: la sua disintegrazione soggettivista nell’occidente secolarizzato attraverso il divorzio rapido e facile, l’aborto, le unioni omosessuali, l’eutanasia e così via”, ha detto il cardinale Sarah, citando come esempi la teoria del genere, Il gruppo femminista radicale di Femen, la lobby LGBT e la International Planned Parenthood Federation.

“D’altra parte”, ha detto, c’è la “pseudo-famiglia dell’islam ideologizzato che legittima la poligamia, la sottomissione femminile, la schiavitù sessuale, il matrimonio infantile”. Ha detto che si riferiva ad Al Qaeda, Iside, Boko Haram e altri simili. gruppi.

Il cardinale dell’Africa occidentale ha detto che “diversi indizi” permettono di intuire la stessa “origine demoniaca” di questi due movimenti.

A differenza dello Spirito di Verità che promuove la comunione, ha detto che “incoraggiano la confusione” e chiedono un “dominio universale e totalitario”. Sono “violentemente intolleranti, distruttori di famiglie, società e Chiesa, e sono apertamente cristofobi”, ha detto.

“Non contendiamo le creature di carne e sangue”.

Ha continuato: “Dobbiamo essere inclusivi e accoglienti per tutto ciò che è umano; ma ciò che viene dal Nemico non può e non deve essere assimilato “, ha continuato. “Non puoi unirti a Cristo e Belial [principe delle tenebre]! Ciò che il nazifascismo e il comunismo erano nel ventesimo secolo, le ideologie dell’omosessualità e dell’aborto occidentali e il fanatismo islamico sono oggi “.

Chiuse dicendo “dobbiamo proclamare la verità senza paura, il piano di Dio, che è monogamia nell’amore coniugale aperto alla vita”.

Il cardinale ha anche chiesto un insegnamento “forte e chiaro” dal magistero della Chiesa, aggiungendo che tutti i pastori “hanno la missione di aiutare i nostri contemporanei a scoprire la bellezza della famiglia cristiana”.

***

Anche nel suo intervento, il Cardinale Sarah ha prima fatto appello a “più trasparenza e rispetto tra di noi”. Ha espresso preoccupazione per alcune delle procedure sinodali che, ha detto, “non sembravano mirate ad arricchire la discussione e la Comunione tanto quanto lo hanno fatto per promuovere un modo di vedere tipico di alcuni gruppi marginali delle chiese più ricche”.

Il cardinale si riferiva principalmente alla Chiesa in Germania, la cui gerarchia ha sollecitato in gran parte la Santa Comunione per i divorziati risposati civilmente e le convalide della Chiesa delle unioni dello stesso sesso. Gli oppositori affermano che entrambe le pratiche sarebbero in grave opposizione al magistero della Chiesa.

Il Cardinale Sarah ha detto “questo è contrario a una Chiesa povera, un segno gioiosamente evangelico e profetico di contraddizione alla mondanità”. Ha anche detto di non aver capito “perché alcune affermazioni che non sono condivise dalla maggioranza qualificata dell’ultimo Sinodo sono finite ancora nella Relatio e poi nei Lineamenta e nell’Instrumentum laboris quando invece vengono ignorati altri temi attuali e molto attuali (come l’ideologia di genere). ”

Ha detto che la sua “prima speranza”, quindi, era che il sinodo avrebbe mostrato più “libertà, trasparenza e obiettività” e ha chiesto che i riassunti degli interventi fossero pubblicati “per facilitare la discussione ed evitare ogni pregiudizio o discriminazione nell’accettare le dichiarazioni dei Padri sinodali. ”

***

Parlando al Registro e Aleteia alla fine di un incontro dei vescovi africani di sabato, il Cardinale Sarah ha affermato che, mantenendo i tre punti controversi nell’Istrumentum Laboris, ritiene che “c’è un ordine del giorno che stanno cercando di imporre”.

Ha detto che questa seconda settimana del sinodo sarebbe “difficile”, in quanto l’incontro si sposta per discutere la parte “più grave e più seria”: la terza parte del lavoro strumentale. I problemi discussi incideranno maggiormente sulla dottrina e così “richiederà più tempo”, ha affermato. “Permetteranno anche ai delegati invitati di parlare”.

Ha detto che durante la prima settimana, l’accento “era anche sulla dottrina in tutti i rapporti”. Ha detto che gli interventi sulla seconda parte del documento erano “in linea con le buone intenzioni”. Ha aggiunto che c’erano ancora delle conferenze episcopali “alcune non tutti “in Occidente che” vogliono aprire le porte [a tutto], ma sono pochi. “I vescovi dell ‘” Oriente sono ortodossi “, ha detto, come lo sono” Africa, America “.

Nel complesso, il cardinale Sarah ha sottolineato la necessità di “insistere sul piano di Dio per la famiglia, perché abbiamo iniziato in un modo un po ‘sbagliato. Dobbiamo iniziare con il piano di Dio per la famiglia. Invece abbiamo iniziato guardando le difficoltà. Non penso che sia stato un buon modo per iniziare. Ma anche così, in questo momento ho visto che lo Spirito Santo lo stava guidando bene “.

***

Intervento di Robert Cardinal Sarah, Prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti

Sinodo ordinario sulla famiglia, ottobre 2015 [sottolinea il suo]

Santità, Eminenze, Eccellenze, partecipanti al Sinodo,

Propongo questi tre pensieri:

1. Più trasparenza e rispetto tra di noi

Sento un forte bisogno di invocare lo Spirito di Verità e Amore, la fonte della parresia nel parlare e l’umiltà nell’ascolto, che solo è capace di creare la vera armonia nella pluralità.

Dico francamente che nel precedente Sinodo, su vari temi, si percepiva la tentazione di cedere alla mentalità del mondo secolarizzato e dell’Occidente individualista. Riconoscere le cosiddette “realtà della vita” come locus theologicussignifica rinunciare alla speranza nel potere trasformante della fede e del Vangelo. Il Vangelo che una volta trasformava le culture è ora in pericolo di essere trasformato da loro. Inoltre, alcune delle procedure utilizzate non sembravano mirate ad arricchire la discussione e la comunione tanto quanto lo avevano fatto per promuovere un modo di vedere tipico di certi gruppi marginali delle chiese più ricche. Ciò è contrario a una Chiesa povera, un segno gioiosamente evangelico e profetico di contraddizione alla mondanità. Né si capisce perché alcune affermazioni che non sono condivise dalla maggioranza qualificata dell’ultimo Sinodo siano finite nel Relatio e poi nei Lineamenta e nell’Instrumentum laboris quando invece altri temi pressanti e molto attuali (come l’ideologia di genere) sono ignorati .

La prima speranza è quindi che, nel nostro lavoro, ci sia più libertà, trasparenza e obiettività. Per questo, sarebbe utile pubblicare i riassunti degli interventi, facilitare la discussione ed evitare pregiudizi o discriminazioni nell’accettare le dichiarazioni dei Padri sinodali.

2. Discernimento della storia e degli spiriti

Una seconda speranza: che il Sinodo onori la sua missione storica e non si limiti a parlare solo di alcune questioni pastorali (come la possibile comunione per divorziati risposati), ma aiuti il ​​Santo Padre a enunciare chiaramente verità e una vera guida a livello globale. Perché ci sono nuove sfide rispetto al sinodo celebrato nel 1980. Un discernimento teologico ci permette di vedere nel nostro tempo due minacce inaspettate (quasi come due “bestie apocalittiche”) situate su poli opposti: da un lato, l’idolatria dell’Occidente la libertà; dall’altra il fondamentalismo islamico: laicità ateo contro fanatismo religioso. Per usare uno slogan, ci troviamo tra ” ideologia di genere e ISIS””. I massacri islamici e le richieste libertarie si contendono regolarmente la prima pagina dei giornali. (Ricordiamo cosa è successo lo scorso 26 giugno!). Da queste due radicalizzazioni sorgono le due principali minacce alla famiglia: la sua disintegrazione soggettivista nell’occidente secolarizzato attraverso il divorzio rapido e facile, l’aborto, le unioni omosessuali, l’eutanasia, ecc. ( La teoria di genere, la “Femen”, la lobby LGBT, IPPF …). D’altra parte, la pseudo-famiglia dell’Islam ideologizzato che legittima la poligamia, la sottomissione femminile, la schiavitù sessuale, il matrimonio infantile ecc. (Cfr Al Qaeda, Iside, Boko Haram …)

Diversi indizi ci permettono di intuire la stessa origine demoniaca di questi due movimenti. Diversamente dallo Spirito di Verità che promuove la comunione nella distinzione ( pericoresi), questi incoraggiano la confusione ( homo-gamy ) o la subordinazione ( poligamia ). Inoltre, chiedono un governo universale e totalitario, sono violentemente intolleranti, distruttori di famiglie, società e Chiesa, e sono apertamente cristofobi.

“Non contendiamo le creature di carne e sangue …” Abbiamo bisogno di essere inclusivi e accoglienti per tutto ciò che è umano; ma ciò che viene dal Nemico non può e non deve essere assimilato. Non puoi unirti a Cristo e Belial! Ciò che il nazifascismo e il comunismo erano nel ventesimo secolo, le ideologie dell’omosessualità e dell’aborto occidentali e il fanatismo islamico sono oggi.

3. Proclama e servi la bellezza della monogamia e della famiglia

Di fronte a queste due sfide micidiali e senza precedenti (“homo-gamy” e “poly-gamy”) la Chiesa deve promuovere una vera “epifania della famiglia”. A questo può contribuire sia il Papa (come portavoce della Chiesa), sia singoli Vescovi e Pastori del gregge cristiano: cioè “la Chiesa di Dio, che ha ottenuto con il proprio sangue” (Atti 20:28).

Dobbiamo proclamare la verità senza paura, cioè il Piano di Dio, che è monogamia nell’amore coniugale aperto alla vita. Tenendo presente la situazione storica appena ricordata, è urgente che la Chiesa, al suo apice, dichiari definitivamente la volontà del Creatore per il matrimonio . Quante persone di buona volontà e buon senso si unirebbero in questo luminoso atto di coraggio portato avanti dalla Chiesa!

Insieme a una forte e chiara Parola del Magistero Supremo, i Pastori hanno la missione di aiutare i nostri contemporanei a scoprire la bellezza della famiglia cristiana. Per fare ciò, deve prima promuovere tutto ciò che rappresenta una vera iniziazione cristiana degli adulti , poiché la crisi matrimoniale è essenzialmente una crisi di Dio, ma anche una crisi di fede, e questa è un’iniziazione cristiana infantile. Quindi dobbiamo discernere quelle realtà che lo Spirito Santo sta già sollevando per rivelare la Verità della Famiglia come intima comunione nella diversità (uomo e donna) che è generosa nel dono della vita. Noi vescovi abbiamo l’urgente dovere di riconoscere e promuovere i carismi, i movimenti e le realtà ecclesiali in cui la famiglia è veramente rivelata, questo prodigio di armonia, amore per la vita e speranza nell’eternità, questa culla della fede e della carità scolastica. E ci sono così tante realtà offerte dalla Provvidenza, insieme al Concilio Vaticano II, in cui viene offerto questo miracolo.

Traduzione dall’italiano di Diane Montagna.

FONTELEGGI

Annunci