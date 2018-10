UNA CHIESA DI PAGANI CHE SI DEFINISCONO ANCORA CRISTIANI – UNA CONFERENZA DEL 1958 DI JOSEPH RATZINGER SUL PRESENTE E FUTURO DELLA CHIESA

“Das Erscheinungsbild der Kirche der Neuzeit ist wesentlich davon bestimmt, dass sie auf eine ganz neue Weise Kirche der Heiden geworden ist und noch immer mehr wird: nicht wie einst, Kirche aus den Heiden, die zu Christen geworden sind, sondern Kirche von Heiden, die sich noch Christen nennen, aber in Wahrheit zu Heiden wurden. Das Heidentum sitzt heute in der Kirche selbst, und gerade das ist das Kennzeichnende sowohl der Kirche unserer Tage wie auch des neuen Heidentums, dass es sich um ein Heidentum in der Kirche handelt und um eine Kirche, in deren Herzen das Heidentum lebt. Der Mensch von heute kann also als Normalfall den Unglauben seines Nachbarn voraussetzen” (Vortrag “Die neuen Heiden und die Kirche” von Joseph Ratzinger [1958]).

[TRADUZIONE DI LAVORO] “Come appare la Chiesa della modernità è essenzialmente determinato dal fatto, che è diventata, in un modo completamente nuovo, Chiesa dei pagani e lo diventa sempre di più: non, come una volta, Chiesa dai pagani, che sono diventati cristiani, ma Chiesa di pagani, che si definiscono ancora cristiani, ma in verità divennero pagani. Il paganesimo oggi siede nella Chiesa stessa, ed è questo che caratterizza sia la Chiesa dei nostri giorni sia il nuovo paganesimo, che si tratta di un paganesimo nella Chiesa e una Chiesa nel cui cuore vive il paganesimo. L’uomo di oggi può quindi presupporre come un caso normale la miscredenza del suo prossimo”(Conferenza “I nuovi pagani e la Chiesa”di Joseph Ratzinger [1958]).

Nel 1958, Joseph Ratzinger ha fatto pensieri lucidi sulla situazione della Chiesa in un tempo apparentemente ancora di cultura profondamente cristiana: il nuovo paganesimo cresce “nel cuore della Chiesa” e la minaccia di “minare dal di dentro”. “L’aspetto della Chiesa dei tempi moderni è determinato fondamentalmente, dal fatto che è diventata la Chiesa dei pagani in un modo completamente nuovo”, una “Chiesa di pagani, che si definiscono ancora cristiani, ma in verità divennero pagani”. Questo è stato scritto da un giovane sacerdote appena abilitato di nome Joseph Ratzinger, in seguito Papa Benedetto XVI nel 1958 in una conferenza sulla situazione e l’immediato futuro della Chiesa. Sulla soglia della sua prima cattedra, analizzò le domande sulla decisione personale della fede nella sua portata per l’individuo, la Chiesa universale e il mondo intero. Oggi, cioè 60 anni dopo, la sua diagnosi di crepe profonde e voragini nel terreno poi apparentemente ancora così stabile del cristianesimo popolare si dimostra corretta: “Questa Europa nominalmente cristiana è diventata il luogo di nascita di un nuovo paganesimo circa 400 anni fa, che nel cuore della Chiesa stessa sta inesorabilmente crescendo e minaccia di svuotarla dall’interno”.

1958 machte sich Joseph Ratzinger scharfsichtig Gedanken zur Situation der Kirche in einer damals scheinbar noch zutiefst christlich geprägten Kultur: Das neue Heidentum wachse „im Herzen der Kirche selbst“ und drohe sie „von innen her auszuhöhlen”. „Das Erscheinungsbild der Kirche der Neuzeit ist wesentlich davon bestimmt, dass sie auf eine ganz neue Weise Kirche der Heiden geworden ist“, eine „Kirche von Heiden, die sich noch Christen nennen, aber in Wahrheit zu Heiden wurden“. Dies schrieb ein damals frisch habilitierter junger Priester namens Joseph Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI. 1958 in eine Konferenz über die Situation und die unmittelbare Zukunft der Kirche. Auf der Schwelle zur ersten eigenen Professur analysierte er Fragen nach der persönlichen Glaubensentscheidung in ihrer Tragweite für den Einzelnen, die Gesamtkirche und die ganze Welt. Heute, also 60 Jahre später, erweist sich seine Diagnose der tiefen Risse und Abgründe im damals scheinbar noch so tragfähigen Boden des Volkschristentums als richtig: „Dieses dem Namen nach christliche Europa ist seit rund vierhundert Jahren zur Geburtsstätte eines neuen Heidentums geworden, das im Herzen der Kirche selbst unaufhaltsam wächst und sie von innen her auszuhöhlen droht“.

„Die neuen Heiden und die Kirche“ – “I nuovi pagani e la Chiesa”