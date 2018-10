31 OTTOBRE: PREGHIERA DI RIPARAZIONE PER LE TANTE BLASFEMIE E PECCATI DIABOLICI DILAGANTI E PER LE ANIME DEL PURGATORIO…

La sera del 31 ottobre presso la chiesa parrocchiale dei Salesiani di San Giovanni Bosco si terrà la preghiera di Adorazione cui farà seguito la celebrazione della S. Messa cantata.

Per il secondo anno la nostra Amicizia si fa co-promotrice di tale iniziativa, che si propone esplicitamente con l’intento di essere una preghiera di RIPARAZIONE.

In un dittico di antica sapienza liturgica la Chiesa propone ai fedeli l’incontro di ricorrenze fondamentali che riassumono in sé il cuore della spiritualità cristiana: purificarsi dal male per lasciarsi invadere dal Bene infinito di Dio in vista dell’eternità. Pregheremo dunque per i defunti del Purgatorio, pregheremo in riparazione di tante blasfemie e peccati diabolici dilaganti nel mondo, pregheremo per esser trovati sempre più degni della Comunione dei Santi.

