ACCADE IN ARGENTINA “…educazione sessuale integrale è educare in diritti umani .” …

Di fronte a manifestazioni in media e azioni di boicottaggio contro le attività del segretariato per i diritti umani e il pluralismo culturale della nazione in tutto il paese, da parte di gruppi religiosi e organizzazioni della società civile, su ciò che essi chiamano “ideologia di genere”, Dal Segretariato vogliamo riaffermare la posizione dello stato argentino in relazione al rispetto, alla promozione e alla tutela dei diritti umani della popolazione lgbtiq+.

La nostra legislazione, i trattati internazionali e il sistema internazionale dei diritti umani sono la base e il quadro in cui si sviluppano le politiche pubbliche in materia di diversità sessuale.

Inoltre, la progettazione e l’attuazione di politiche pubbliche per l’accesso pieno all’esercizio dei diritti della popolazione lgbtiq+ fa parte degli impegni assunti dallo stato attraverso il primo piano nazionale d’azione per i diritti umani.

La libertà di espressione ha il suo limite in ciò che è discriminatorio, genera odio o violenza, quindi sotto l’argomento della libertà di opinione non si può manifestare, negare e / o impedire l’esercizio dei diritti umani delle persone, e In particolare di fronte a questi messaggi di intolleranza, i diritti delle ragazze, dei bambini e degli adolescenti.

L’ educazione sessuale integrale è un diritto di vi e un obbligo di educatori. Educare con la prospettiva di diversità sessuale è educare in diritti umani.

Ante manifestaciones en medios periodísticos y acciones de boicot contra actividades de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación en todo el país, por parte de grupos religiosos y organizaciones de la sociedad civil, sobre lo que ellos denominan “ideología de Género”, desde la Secretaría queremos reafirmar la posición del Estado Argentino en relación con el respeto, promoción y protección de los derechos humanos de la Población LGBTIQ+.

Nuestra Legislación, los Tratados Internacionales y el Sistema Internacional de Derechos Humanos son la base y el marco en el que se desarrollan las políticas públicas en materia de Diversidad Sexual.

Asimismo, el diseño e implementación de políticas públicas para el acceso pleno al ejercicio de los derechos de la población LGBTIQ+ forma parte de los compromisos asumidos por el Estado a través del Primer Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos.

La libertad de expresión tiene su límite en aquello que fuera discriminatorio, genere odio o violencia, por lo que bajo el argumento de la libertad de opinión no se puede manifestar, negar y/o impedir el ejercicio de los derechos humanos de las personas, y en particular ante estos mensajes de intolerancia, los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

La educación sexual integral es un derecho de les educandos y una obligación de les educadores. Educar con perspectiva de Diversidad Sexual es educar en Derechos Humanos.

