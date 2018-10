TERREMOTO IN VATICANO!!!ARCIVESCOVO CATTOLICO DI MELBOURNE HART AFFERMA CHE ” LA PEDOFILIA E’ UN INCONTRO SPIRITUALE CON DIO” …

Uno dei più alti funzionari della Chiesa cattolica afferma che i bambini vittime di abusi sessuali possono sperimentare “un incontro spirituale con Dio attraverso il sacerdote” mentre vengono molestati.

Il clero più potente d’Australia, l’arcivescovo di Melbourne Denis Hart, afferma che la pratica cattolica della confessione è soddisfacente per affrontare la pedofilia nella chiesa, poiché aiuta i sacerdoti a “riscuotere la loro colpa ” dopo aver abusato sessualmente di bambini.

Alla domanda se fosse disposto a essere incarcerato per non aver segnalato abusi sessuali su minori da parte di preti pedofili cattolici, l’arcivescovo Hart ha confermato di essere disposto a scontare la prigione . Ha anche affermato che il diritto alla copertura per i pedofili nella chiesa è una ” comunicazione assolutamente sacrosanta di un ordine superiore. “

Ha fatto la dichiarazione scioccante in risposta alla Commissione reale australiana nelle risposte istituzionali all’abuso sessuale infantile che ha dichiarato che non ci dovrebbero essere ” scuse, protezione e privilegi ” per il clero cattolico che non ha allertato la polizia di abusi all’interno della chiesa. Ma l’arcivescovo Hart non fu d’accordo e insistette che l’abuso sessuale era ” un incontro spirituale con Dio attraverso il sacerdote ” ed era ” di ordine superiore ” rispetto alla legge penale.

Un nuovo rapporto della commissione proponeva 85 cambiamenti radicali nel sistema di giustizia penale e raccomandava che i preti affrontassero accuse penali per non aver denunciato crimini gravi come abusi sessuali alla polizia.

Allo stato attuale della legge, il clero non è legalmente obbligato a segnalare reati alla polizia e i procedimenti disciplinari per attività criminali da parte di membri della Chiesa cattolica sono gestiti internamente dal diritto canonico, che opera indipendentemente dalla regolare procedura legale.

A seguito di un’indagine da parte della commissione, i funzionari ritengono che la Chiesa cattolica stia usando la ” riservatezza confessionale ” come copertura per non denunciare abusi sessuali su minori da pedofili attivi alle autorità.

” Comprendiamo il significato della confessione religiosa – in particolare, l’inviolabilità del sigillo confessionale alle persone di alcune fedi, in particolare la fede cattolica “, ha affermato il rapporto. ” Tuttavia, abbiamo ascoltato le prove di un certo numero di casi in cui le divulgazioni di abusi sessuali su minori sono state fatte in confessioni religiose, sia da parte delle vittime che dei perpetratori.

” Siamo convinti che la confessione sia un forum in cui i bambini cattolici hanno divulgato i loro abusi sessuali e in cui il clero ha rivelato il loro comportamento violento per affrontare la propria colpa”.

Chiesto martedì se preferirebbe andare in prigione piuttosto che violare il sigillo di confessione, ha detto a ABC Radio Melbourne:

” Ho detto che lo farei. Credo che questa sia una comunicazione assolutamente sacrosanta di un ordine superiore. ”

http://yournewswire.com/catholic-archbishop-pedophilia-god/

SPOGLIATELO ALL’ISTANTE DEI SACRI PARAMENTI !

SATANA E’ DAVVERO SCATENATO!

A.C.

