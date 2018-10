IL DIAVOLO SPACCA LA CHIESA . PRIMA DI BERGOGLIO LO AVEVA DENUNCIATO PAOLO VI

«Il Santo Padre afferma di avere la sensazione che “da qualche fessura sia entrato il fumo di Satana nel tempio di Dio”. C’è il dubbio, l’incertezza, la problematica, l’inquietudine, l’insoddisfazione, il confronto. Non ci si fida più della Chiesa; ci si fida del primo profeta profano che viene a parlarci da qualche giornale o da qualche moto sociale per rincorrerlo e chiedere a lui se ha la formula della vera vita. E non avvertiamo di esserne invece già noi padroni e maestri».

Paolo VI è sempre più duro nei suoi interventi:

E ne dava una terribile spiegazione:

«Crediamo in qualcosa di preternaturale venuto nel mondo proprio per turbare, per soffocare i frutti del Concilio Ecumenico, e per impedire che la Chiesa prorompesse nell’inno della gioia di aver riavuto in pienezza la coscienza di sé».

“Superflua?”

Il 12 aprile si chiedeva, provocatoriamente, il Papa, se la Chiesa non fosse ormai «superflua per l’uomo moderno». «Il suo corredo di civiltà non è ormai antiquato, superato, ingombrante per la civiltà del tempi nuovi?», era l’interrogativo del pontefice.

Negazione religiosa

24 maggio 1978 (nel suo ultimo incontro con i vescovi italiani), il messaggio è durissimo:

«Chi di voi non avverte l’avanzata della marea crescente della negazione religiosa? Prima l’indifferenza, poi la critica, poi l’avversione anticlericale e antireligiosa. Ora il pluralismo equivoco che corrode ogni impegno spirituale e anche morale. Dove è mai il popolo cristiano, non solo fedele all’osservanza di qualche precetto, ma nutrito, ma vivente, ma gaudioso di credere, di pregare, di professare a Cristo un amore forte e capace di portare con Lui la sua Croce?». Tormenti senza fine La domanda che agitava in modo continuo Paolo Vi era sempre la stessa: «La Chiesa di oggi a che serve? E cosa fa?». Il 1978 è l’anno in cui il malessere del Papa raggiunge l’apice. Parla di una «Chiesa dei nostri giorni» che ha «perduto la ragion d’essere»; teme l’ «agonia» e la «fatale decomposizione». “Gioia nella tribolazione” Ma ciò che più sorprende – quando si leggono le carte e gli appunti personali di Paolo VI – è il fatto che, alla lucidità sofferta delle analisi e delle valutazioni, si accompagnano sempre confessioni di speranza e di vera gioia. «Sovrabbondo di gioia in ogni mia tribolazione»: era questa l’espressione dell’apostolo Paolo che tornava spesso sulle sue labbra. E l’altra parola preferita era «certezza», quella propria del carisma di Pietro, ch’egli doveva rivivere per «confermare i fratelli nella fede».

Gelsomino Del Guercio | Ott 06, 2018