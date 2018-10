TERREMOTO IN VATICANO !!!IL CARD. MÜLLER HA CONFERMATO CHE L’INCHIESTA SUGLI ABUSI SESSUALI DEL CARD MURPHY-O’CONNOR E’ STATA FERMATA SU RICHIESTA DI BERGOGLIO! LO STESSO CARDINALE MURPHY-O’CONNOR CHE FU INCARICATO DALLA MAFIA DI SAN GALLO DI FAR ELEGGERE BERGOGLIO, E NON SOLO…

3 ottobre 2018 ( LifeSiteNews ) – Il cardinale Gerhard Müller ha confermato che l’inchiesta vaticana sugli abusi sessuali del cardinale Cormac Murphy-O’Connor non è stata completata, ma è stata invece fermata per mancanza dell’approvazione del papa.

Il cardinale ha parlato ieri con LifeSiteNews a Washington, DC, mentre è lì per parlare alla Conferenza sull’autentica riforma cattolica dell’Istituto Napa.

LifeSiteNews ha chiesto al cardinale Müller se papa Francesco avesse effettivamente interrotto le indagini sul cardinale Murphy-O’Connor, scomparso nel 2017. Müller era fino a poco tempo fa il prefetto della Congregazione per la dottrina della fede (CDF), l’organismo del Vaticano incaricato di indagando su casi di abusi sessuali. Il cardinale Murphy-O’Connor fu accusato di abusare di una ragazza quando aveva 13 o 14 anni durante gli anni ’60.

Il cardinale Müller ha detto a LifeSiteNews di essere “legato dal segreto pontificio”, ma ha affermato che “l’approvazione del papa è necessaria per le indagini” di un cardinale. LifeSiteNews ha informato Müller che alcuni rapporti di notizie suggerivano che aveva completato l’indagine, piuttosto che l’indagine era stata interrotta e gli era stato impedito di continuare.

LifeSiteNews ha chiesto al porporato se avrebbe almeno pubblicato il record per indicare che l’inchiesta è stata interrotta, piuttosto che completata, e ha accettato, “sì”.

“Il Papa vuole parlarti”

Nonostante i suggerimenti contrari, né LifeSiteNews né l’arcivescovo Carlo Maria Viganò hanno affermato che il card. Murphy-O’Connor era colpevole dell’abuso. Piuttosto, il rapporto originale di LifeSite si concentrava sul fatto che le indagini sulle accuse non seguivano il protocollo della Chiesa, e l’arcivescovo Viganò menzionava l’interruzione delle indagini nel contesto del più ampio record del Papa sull’abuso di abusi sessuali.

Le bizzarre circostanze attorno al Papa che fermavano l’inchiesta furono rivelate dal famoso giornalista vaticano Marco Tosatti. Da una fonte vicina al cardinale Müller, Tosatti ha appreso che il cardinale, quando era prefetto della CDF, è stato interrotto da una telefonata del papa mentre diceva messa nel giugno 2013 nella chiesa di Santa Monica (accanto all’edificio della CDF) per un piccolo gruppo di studenti tedeschi.

Come Tosatti ha inserito in un articolo per First Things l’anno scorso:

La sua segretaria si unì a lui all’altare: “Il papa vuole parlarti.” “Gli hai detto che sto celebrando la messa?” Chiese Müller. “Sì,” disse il segretario, “ma dice che non gli dispiaccia: vuole parlarti ugualmente.” Il cardinale andò in sacrestia. Il papa, di pessimo umore, gli diede qualche ordine su un dossier riguardante uno dei suoi amici, un cardinale.

In un rapporto congiunto con LifeSiteNews la scorsa settimana, Tosatti ha rivelato per la prima volta, tramite una fonte vicina al cardinale Müller, che è stata l’indagine della Cdf sul cardinale Murphy-O’Connor che Papa Francesco ha annullato durante quella telefonata urgente.

L’accusa e le indagini fallite

Da una fonte in Inghilterra vicina al caso del Cardinal Murphy-O’Connor, LifeSiteNews ha appreso che la signora nel 2009 ha accusato Murphy-O’Connor di essere coinvolta nel suo abuso. Era stata, da adolescente, negli anni ’60, una vittima del famigerato prete pedofilo Michael Hill. Ha affermato, nel 2009, che c’erano diversi preti coinvolti nel suo abuso al tempo, e il card. Murphy-O’Connor era uno di loro. Il cardinale Murphy-O’Connor successivamente trasferì infamemente il noto abusatore Hill come cappellano all’aeroporto di Gatwick, nonostante gli avvertimentiche avrebbe offeso di nuovo. (Ha effettivamente offeso di nuovo.) La signora in questione è una vittima riconosciuta di p. Hill e fu pagato all’inizio degli anni 2000 per un insediamento di 40.000 sterline dalla diocesi di Arundel e Brighton per gli abusi subiti.

Mentre la tavoletta di sinistra in Inghilterra ha affermato che le accuse della donna contro Murphy-O’Connor sono state investigate dalla polizia e dalla Chiesa e hanno trovato carenze di credibilità, la nostra fonte in Inghilterra fornisce chiari chiarimenti.

La nostra fonte osserva: “La polizia non ha deciso che non fosse credibile, ma che non avevano prove corroboranti.” La fonte ha aggiunto che, se la polizia non avesse trovato la vittima una fonte credibile, “non avrebbero indagato sul caso “Piuttosto, ha detto la fonte, la polizia ha preso il caso così seriamente che hanno intervistato il cardinale Murphy-O’Connor stesso” con cautela “, il che significa che gli hanno reso chiaro che le sue risposte potrebbero essere usate contro di lui in tribunale. Inoltre, la fonte dice che la polizia non ha mai chiuso il caso, ma lo ha messo da parte in attesa di prove corroboranti.

L’autore di Tablet Christopher Lamb omette nella sua descrizione della storia del caso che l’arcidiocesi di Westminster ha rifiutato del tutto di indagare sulle accuse della vittima donna secondo i protocolli della Chiesa. Come riportato da LifeSiteNews, non era l’arcidiocesi di Westminster, ma due altre diocesi – Portsmouth e Northampton – che hanno depositato un caso direttamente con la CDF nel 2011. Come ha affermato la nostra fonte ben piazzata in Inghilterra, non è stato il cardinale Vincent Nichols , l’arcivescovo di Westminster dal 2009, che ha istigato l’indagine della CDF. Solo nel 2011, cioè tre anni dopo che la signora ha iniziato a reclamare il cardinale Murphy-O’Connor che la abusava, Nichols ha finalmente incontrato i suoi funzionari diocesani di persona. Tuttavia, non hanno aperto un’indagine.

Secondo la nostra fonte in Inghilterra, il vescovo Crispian Hollis (di Portsmouth, ora in pensione) e il vescovo Peter Doyle (Northampton) conoscevano entrambi la vittima femminile per anni e la trovavano una persona credibile. “Tutte le persone coinvolte [ cioè , la polizia, così come i vescovi inglesi che hanno depositato il caso con la CDF] hanno scoperto che la vittima donna è un testimone credibile”, ha detto la fonte inglese a LifeSiteNews.

Il Tablet riporta su un’indagine della CDF nel 2011 del caso sotto l’allora capo del CDF, il Cardinale William Levada. Apparentemente quell’inchiesta decise che non c’erano casi. Tuttavia, la nostra fonte inglese afferma che le indagini della CDF nel 2011 non sono state accurate, in quanto la vittima stessa non è stata nemmeno personalmente intervistata dai funzionari della CDF.

Come dice il Tablet in modo così ambiguo, la necessità di riavviare il caso nel 2013 è dovuta a un “vuoto amministrativo”. Di quale “gap amministrativo” potrebbe essere, la nostra fonte ha commentato: “La stessa CDF non aveva seguito il protocollo”.

Questa è la ragione per cui, nel 2013, Peter Doyle – il vescovo di Northampton, originario di Portsmouth e che conosce personalmente la vittima – insieme a Portsmouth “si è lamentato con Roma”, ha esortato Nichols a ricominciare l’indagine sulla CDF nel 2013, secondo la nostra fonte inglese. Ma una volta che il cardinale Müller ha finalmente avviato le indagini del CDF del 2013, papa Francesco ha posto fine a questo.

Damian Thompson, caporedattore del Catholic Herald, osserva che c’erano “alcuni vescovi inglesi” che erano “infelici per le regole di rottura di Westminster”. Parlando dell’articolo su Tablet, ha scritto su Twitter il 30 settembre: “Questo rapporto è fondamentalmente accurate. Credo nell’innocenza di ++ Cormac. Ma questa non è l’intera storia. Alcuni vescovi inglesi infelici a Westminster infrangono le regole; la CDF è intervenuta. ++ Mueller conosce la verità. ”

“Il cardinale Nichols dovrebbe spiegare esattamente come ha gestito le accuse di Cormac”, ha scritto Thompson su Twitter il 26 settembre. “Potevano mancare di credibilità, ma non c’è alcuna indicazione che le procedure di abuso della Chiesa siano state correttamente implementate. Lontano da esso.”

Viganò rivendicato

Su Twitter, The Tablet’s Lamb e Austen Ivereigh, ex assistente del cardinale Murphy-O’Connor, hanno suggerito che il rapporto del Tablet ha screditato l’arcivescovo Viganò. Viganò ha elencato nella sua recente testimonianza sul seguito di Papa Francesco “l’arresto delle indagini sulle accuse di abusi sessuali contro il cardinale Cormac Murphy O’Connor” come esempio della complicità del pontefice nell’abuso di abusi sessuali. Il discredito di Viganò rivendicherebbe papa Francesco, non solo per quanto riguarda il suo ruolo nel caso Murphy-O’Connor, ma di fronte alle accuse di insabbiamento che circondano l’ex-cardinale Theodore McCarrick.

La conferma del cardinale Muller che l’inchiesta della CDF su Murphy-O’Connor sia stata effettivamente fermata sembrerebbe tuttavia giustificare Viganò.

Murphy-O’Connor era stato il vescovo di Arundel e Brighton dal 1977 fino al 2000, quando fu nominato arcivescovo di Westminster. È stato anche membro del gruppo di San Gallo che ha cercato di ottenere il cardinale Jorge Bergoglio (ora papa Francesco) eletto, prima nel conclave del 2005, e poi di nuovo nel 2013.

Nella sua biografia di Papa Francesco, Ivereigh scrisse che alcuni giorni prima del conclave, iniziato il 12 marzo 2013 a Roma, Murphy-O’Connor fu incaricato dalla “mafia” di San Gallo di informare Jorge Bergoglio di un piano per ottenerlo eletto. Secondo Ivereigh, Murphy-O’Connor è stato anche incaricato di esercitare pressioni per Bergoglio tra le sue controparti nordamericane e di agire come collegamento a quelli dei paesi del Commonwealth. Il cardinale Murphy-O’Connor ha raccontato nel suo memoriale An English Spring che quando Papa Francis ha incontrato il cardinale inglese nel luglio 2013, il Papa gli ha detto: “La colpa è tua!”

FONTE

Annunci