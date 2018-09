TERREMOTO IN VATICANO: PANICO!!!LA CHIESA STA MORENDO…

Due disastri in pochi mesi per Papa Francesco: non semplici cattive coincidenze, ma due segnali della crisi, forse senza ritorno, della Chiesa cattolica. Come ricorda Italia Oggi, a gennaio il Pontefice è stato in Cile e mentre nel 1987 Giovanni Paolo II era stato accolto da una folla festante, Bergoglio si è trovato nel mezzo di chiese incendiate e minacce-bomba. Poi, pochi giorni fa, in Irlanda: 120mila persone ad ascoltare il Pontefice contro un milione e mezzo che si era radunato per Papa Wojtyla nel 1979, e soprattutto nel momento peggiore possibile, quello dello scandalo per pedofilia e abusi e delle accuse di monsignor Viganò.

Dopo 5 anni di pontificato bergogliano, ricorda il quotidiano, “l’abbandono del cristianesimo da parte delle masse, si è fortemente accentuato e la pastorale di Bergoglio ha prodotto perdita della fede e diffuso agnosticismo. Rispetto alle sue attese, un sicuro fallimento”. Ma forse, è la conclusione inquietante, “questo processo di scristianizzazione, iniziato negli anni del Concilio, non era stato in alcun modo frenato né da Wojtyla né da Ratzinger. Segno evidente che si tratta di una tendenza epocale e sinora irreversibile”.

Fonte: https://www.liberoquotidiano.it/news/italia/13379215/vaticano-papa-francesco-viaggi-pastorali-cile-irlanda-flop-disastro-partecipazione-scandali-chiesa-sta-morendo.amp

