COME PIO XII PERSEGUITATO DAI NAZISTI – Le lettere di Papa Benedetto rivelano la frustrazione, la preoccupazione

Nei cinque anni trascorsi da quando Papa Benedetto XVI ha rinunciato al suo ministero, molti fedeli cattolici hanno espresso desiderio per il suo ritorno. Molti erano perplessi dalla sua rinuncia, le cui ragioni non sembravano mai del tutto chiare. Alcuni erano feriti e perfino risentiti di ciò che sembrava essere l’abbandono del loro padre spirituale. Non pochi hanno ipotizzato, sulla scia di un’intensificarsi della crisi di leadership nella Chiesa, che forse Benedetto – che vive ancora in Vaticano, indossa l’abito bianco papale, e viene definito “papa” – sia in realtà il vero papa , mentre Francesco sia un impostore.

In estratti dalla corrispondenza privata appena rivelata dalla pubblicazione tedesca Bild, ci viene dato uno sguardo nella mente del “papa emerito” su tali preoccupazioni, e non appare come una figura del tutto comprensiva.

Nelle due lettere di novembre 2017 al cardinale Walter Brandmüller – un collega tedesco e storico della chiesa, e uno dei quattro cardinali che hanno espresso i “dubia” a papa Francesco – l’ex papa affronta le preoccupazioni sollevate dal cardinale in un’intervista dell’ottobre 2017 sulla sua reazione alla rinuncia di Benedetto XVI.

Secondo una storia di Jason Horowitz sul New York Times, in quell’intervista, Brandmüller ha detto che inizialmente pensava che la notizia dell’abdicazione fosse uno scherzo. Ha poi espresso la sua costernazione per la situazione che ha creato la rinuncia e la conservazione del titolo papale:

“La figura di ‘papa emerito’ non esiste in tutta la storia della chiesa”, ha detto. “Il fatto che un papa arrivi e rovesci una tradizione di 2000 anni si è riversato su non solo noi cardinali”.

Horowitz caratterizza la reazione iniziale del vecchio papa ai commenti di Brandmüller come “acuta”:

“Eminenza!” Cominciò. “Hai detto che con” papa emerito “avevo creato una figura che non era esistita nell’intera storia della chiesa. Sai benissimo, naturalmente, che i papi hanno abdicato, anche se molto raramente. Cosa erano dopo? Papa emerito? O che altro? “… “Con” papa emerito “, ho cercato di creare una situazione in cui non sono assolutamente accessibile ai media e in cui è del tutto chiaro che esiste un solo papa”, ha scritto. “Se conosci un modo migliore e credi di poter giudicare quello che ho scelto, per favore dimmelo.”

Horowitz dice che Brandmüller “apparentemente supplicò il perdono di Benedetto e spiegò quanto dolore le sue dimissioni avevano causato a lui e ai conservatori dalla mentalità simile”, il che spinse una seconda lettera del papa emerito, in cui scrive:

Posso capire bene il dolore radicato che la fine del mio pontificato ha causato a te e a molti altri. Ma per alcuni – e mi sembra anche per voi – il dolore si è trasformato in rabbia, che non riguarda più solo l’abdicazione, ma la mia persona e l’interezza del mio pontificato. In questo modo il pontificato stesso viene svalutato e confuso con la tristezza per la situazione della chiesa oggi.

Benedetto ha espresso preoccupazione per l’idea che i commenti di Brandmüller potrebbero “in definitiva promuovere lo stesso stato d’animo” espresso dagli interessati che avere più papa emeriti potrebbe diluire l’autorità papale. Paragonò anche la sua situazione a quella di Papa Pio XII, che preparò una rassegnazione in anticipo sulla sua possibile cattura da parte dei nazisti.

“Come sapete, Pio XII aveva preparato una dichiarazione nel caso in cui i nazisti lo avessero arrestato, che dal momento dell’arresto non sarebbe più diventato papa ma, ancora una volta, cardinale”, ha scritto Benedetto. “Nel mio caso non sarebbe stato sensato semplicemente rivendicare un ritorno all’essere cardinale. Sarei stato così costantemente esposto ai media come un cardinale, ancor più perché la gente avrebbe visto in me l’ex papa “. Ha aggiunto, “Sia che lo si volesse o no, questo avrebbe potuto avere conseguenze difficili, specialmente nel contesto della situazione attuale.”

Il “contesto della situazione attuale” è una frase non spiegata dagli estratti attualmente disponibili. L’intera corrispondenza non è stata ancora resa pubblica.

Un suggerimento può forse essere trovato in una preoccupazione condivisa tra i due prelati tedeschi. Secondo Bild, sia Benedetto che Brandmuller concordano sul fatto che la Chiesa ha bisogno di assistenza divina:

Quando, in seguito allo stato di smarrimento della Chiesa in seguito alle dimissioni del Papa, il cardinale criticato dal Papa ha risposto: “Possa il Signore aiutare la sua Chiesa”, ha risposto ancora una volta Benedetto – e con una frase notevole. Scrisse: “Preghiamo piuttosto, come hai fatto alla fine della tua lettera, che il Signore verrà in aiuto alla sua Chiesa”.

Né Brandmüller, né l’arcivescovo Georg Gänswein, segretario personale di Benedetto e prefetto della casa papale di Francis, hanno risposto alle richieste di commenti da parte di una delle pubblicazioni che li richiedevano.

da OnePeterFive, Steve Skojec

