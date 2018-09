UN NUOVO SPIRAGLIO DI LUCE SULLA RINUNCIA DI PAPA BENEDETTO XVI ARRIVA DA UNA SUA NUOVA LETTERA… che termina con la sua “APOSTOLICA BENEDIZIONE”… dopo essersi detto molto preoccupato per la situazione in cui versa la Chiesa…

Cinque anni fa, Papa Benedetto XVI (91) si è dimesso.

Lo scandalo degli abusi getta una nuova luce su questo sorprendente passo. Ora sono emerse lettere scioccanti scritte dal Papa in pensione che saranno molto interessanti per gli storici della chiesa.

Le lettere – che sono disponibili a BILD – mostrano che Benedetto XVI è profondamente preoccupato per lo stato della Chiesa.

La corrispondenza risale a novembre 2017. Le lettere sono indirizzate a un cardinale tedesco. In un’intervista, il cardinale aveva fatto osservazioni critiche sul ritiro di Benedetto.

La sua critica principale è stata che la Chiesa era entrata in una grave crisi a causa delle dimissioni del Papa. Inoltre, le dimissioni di un Papa non avevano precedenti nella storia della Chiesa e avevano recato gravi danni alla Chiesa.

Il Papa in pensione ha reagito con una lettera arrabbiata. Al cardinale che lo aveva criticato, scrisse: “Posso capire molto bene il dolore profondo che la fine del mio papato ha inflitto a te e a molti altri. Tuttavia, per alcune persone e – mi sembra – anche per te, il dolore si è trasformato in una rabbia che non riguarda più solo le mie dimissioni, ma sempre più anche la mia persona e il mio papato nel suo complesso.

Con ciò, un papato stesso viene ora svalutato e sciolto nel dolore per la situazione in cui si trova attualmente la Chiesa. “Rimproverò severamente il cardinale:” Se conosci un modo migliore (riferendosi alle dimissioni, ndr.) e quindi pensi che tu possa giudicare quello scelto da me, per favore dimmelo. “

In passato, infatti, c’erano state dimissioni papali, scrisse Benedetto. Un esempio fu Papa Pio XII (1876-1958) che, nel 1944, mirava ad evitare di essere “arrestato dai nazisti” facendo un passo indietro. Ciò che è interessante è il confronto con un Papa minacciato dai nazisti. Da chi si sentì minacciato Benedetto?

“Prega per me che non possa fuggire per paura dei lupi”, ha detto Benedetto XVI alla sua inaugurazione. Chi sono i lupi?

Il Professore di filosofia e esperto vaticano, Armin Schwibach (53 anni), ha dichiarato a BILD:

“Con” i lupi “, probabilmente intendeva la rete di dignitari della Chiesa di alto rango che hanno creato un sistema di potere e abuso di potere, in Vaticano, e con chi si sentiva incapace di far fronte.”

Benedetto era anche preoccupato di essere stato avvelenato dagli scagnozzi di questa rete? Lo “Spiegel” ha riferito nel maggio 2015 che, nell’ottobre 2012, il presidente dell’ufficio statale bavarese di indagini criminali si sarebbe recato a Roma per esaminare le lacune nella preparazione del cibo per il Papa. Ancora più interessante: quando, in seguito allo stato di smarrimento della Chiesa in seguito alle dimissioni del Papa, il cardinale criticato dal Papa ha risposto: “Possa il Signore aiutare la sua Chiesa”, ha risposto ancora una volta Benedetto – e con una frase notevole.

Scrisse: “Preghiamo piuttosto, come hai fatto alla fine della tua lettera, che il Signore verrà in aiuto alla sua Chiesa”. Così l’ex Papa pensò che la Chiesa fosse entrata in crisi sotto il suo successore, e che solo la preghiera avrebbe aiutato in questa crisi?

Estratto dalla lettera al cardinale di novembre 2017, firmato “Benedetto XVI”

Il successore di Benedetto XVI, Papa Francesco, sta attualmente affrontando accuse di aver sostenuto un potente cardinale statunitense, pur sapendo che Benedetto lo aveva punito per reati sessuali.

Il caporedattore della Katholische Nachrichtenagentur (Agenzia di notizie cattolica, KNA), Ludwig Ring Eifel (58), ha detto a BILD: “Le lettere permettono di approfondire il pensiero di Benedetto XVI – è ovviamente molto preoccupato per lo stato del Chiesa. “Il segretario privato di Benedetto, Arch Bishop Georg Gänswein (62), non ha voluto commentare le lettere a BILD. Di recente ha scelto di paragonare la situazione della Chiesa – scossa da scandali di abusi e coperture sistematiche – agli attacchi terroristici dell’11 settembre a New York. La Chiesa, ha detto, sta vivendo “il suo 11 settembre”.