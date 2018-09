IN IRAN UN EX BOIA TALEBANO CONTATTA MOHABAT TV , UNA PERSONA DI Heart4Iran LO INCONTRA: ERA IRREQUIETO E NON RIUSCIVA A CAPIRE COME GESU’ POTESSE AMARLO …OGGI E’ CAMBIATO… UNA STORIA A LIETO FINE ! W CRISTO RE !!!

Cerco la pace

Nazanin Baghestani, il supervisore della risposta al programma di Mohabat TV, spiega come una sera la loro squadra abbia ricevuto una chiamata notevole. L’uomo all’altro capo della linea voleva più informazioni su Gesù. Ha detto loro che era solito eseguire le persone come membro dei talebani. Era irrequieto e non riusciva a dormire. Si svegliava con gli incubi e non riusciva a respirare.

La loro squadra parlava e pregava con lui, ma aveva bisogno di tempo. Il team televisivo di Mohabat ha continuato a parlare e a consigliarlo nel corso del tempo, come ha richiamato.

“Gli ci è voluto un po ‘per capire davvero che Gesù poteva aiutarlo”, spiega Baghestani. “Era difficile per lui capire. Così, mentre avevamo parlato con lui, lo consigliò [aveva bisogno di più tempo]. E alla fine una notte, dopo aver pregato e parlato con lui e letto la parola, ha dormito. E quella notte disse “quella era la prima notte in cui potevo dormire in pace”. E così si è trovato in realtà cercando di perdonare se stesso. ”

L’ex membro dei talebani era eccitato e ha continuato a parlare con i consiglieri e i membri del team di Mohabat TV. Ora Baghestani dice che è una persona cambiata. Grazie all’opera redentrice di Gesù, quest’uomo sta vivendo la libertà in Cristo e la pace dai suoi peccati.

La storia è incredibile, ma non è l’unica.

Trovare Dio Superare la paura.

Baghestani sottolinea che i musulmani in Iran stanno cercando Dio. “Vogliono servire Dio; loro amano Dio Cercano Dio. E Gesù ha detto che chiunque cercherà troverà. Chiunque bussa, la porta ti sarà aperta. Quindi eccoti. Hanno cercato e Dio risponde. Risponde a loro con visioni e sogni e tocca i loro cuori, risponde alle loro preghiere, [dà loro] miracoli, segni che ricevono dal cielo. Oh, otteniamo così tante testimonianze che hanno incontrato Dio, lo sai, con forza “.

Ma ci sono cose da superare. Per molti musulmani, la paura è un fattore di controllo. Hanno paura di allontanarsi dall’Islam a causa di coloro che li circondano o perché Allah potrebbe punirli. Hanno paura di gruppi come i talebani, timorosi che quelli nelle loro comunità possano ucciderli.

Heart4Iran inizia queste conversazioni introducendo persone a Gesù e la pace che Egli dà di fronte ai problemi. Dimostrano anche la verità che Dio vuole perdonare tutti, indipendentemente da ciò che hanno fatto.

“Solo lo Spirito Santo può toccare un cuore così tenace.”

Baghestani avverte che molte volte pensiamo che quelli che fanno cose terribili non possono venire a Gesù, eppure non è quello che dice la Bibbia.

Tutto il peccato è terribile davanti a Dio. Tuttavia, coloro che hanno fatto cose orribili o prestato servizio in organizzazioni contrarie a Dio, come i talebani, non vengono dimenticati dalla grazia di Dio. Gesù può perdonare e guarire anche quelli che sembrano avere i cuori più duri.

“C’è speranza per loro e Gesù è per tutti. Può trasformare il cuore più duro e la persona più ostinata. Abbiamo visto molte di queste persone simili a Paolo che sono venute a Cristo. Quindi con questa testimonianza, stiamo cercando di dire che sì c’è speranza e Dio sta lavorando oggi “.

