ABUSI DEL CLERO IN ARGENTINA – IL CARDINALE BERGOGLIO /Papa Francesco avrebbe attaccato e ostacolato le vittime di abusi sessuali mentre era arcivescovo di Buenos Aires.

Settembre 2018 ( LifeSiteNews ) – Il mondo è attualmente incentrato sul coinvolgimento di Papa Francesco nella faccenda del grande abusatore del clero, il cardinale Theodore McCarrick. Tuttavia, le recenti affermazioni fatte dall’ex nunzio apostolico arcivescovo Carlo Maria Viganò contro papa Francesco in materia sono solo l’inizio di una lunga serie di abusi sessuali in cui è coinvolto papa Francesco, o meglio l’allora cardinale Jorge Bergoglio, che risalgono anche a decenni or sono. Sebbene Francesco abbia affermato nel suo libro del 2010 On Heaven and Earth che l’abuso sessuale da parte del clero “non è mai avvenuto nella mia diocesi” e “nella diocesi non mi è mai successo”, le prove fino ad oggi indicano che papa Francesco è coinvolto in più storie di predatori sessuali clericali in Sud America, inclusa la sua stessa arcidiocesi. Il suo coinvolgimento in almeno due di questi casi sarebbe continuato durante il suo pontificato. In un documentario del 2017 del programma di notizie francese Cash Investigation, compaiono sei diversi individui che affermano di essere vittime di abusi sessuali nell’Arcidiocesi di Buenos Aires e hanno detto ai giornalisti che erano stati abusati sessualmente dal clero e che avevano scritto al Cardinale Jorge Bergoglio per informare lui, ma che non ha mai risposto alle loro lamentele. Fino ad oggi Papa Francesco ha espresso solo rammarico per una di queste storie , la vicenda Barros, a seguito di una massiccia protesta pubblica in Cile sulle sue maniere forti contro le vittime. Gli altri casi continuano a essere messi a tacere, ignorati e stonati. Il papa ha recentemente dichiarato ai sopravvissuti di abusi sessuali in Irlanda che coloro che coprono gli abusi sessuali sono “caca” (feci) e hanno recentemente affermato che tali sacerdoti dovrebbero essere rimossi e che i loro accusatori dovrebbero essere accompagnati nelle corti civili. Tuttavia, Francesco ha fatto esattamente il contrario, e continua a rifiutarsi di incontrare vittime che non solo ha rifiutato di accompagnare, ma che ha cercato per anni di screditare con i giudici. LifeSite sta includendo collegamenti alle sue fonti nei media di lingua spagnola e francese riguardo a questi casi in modo che il pubblico possa verificarne la veridicità e facilitare la segnalazione di altri giornalisti su questo argomento. Il caso di Julio César Grassi, condannato per abuso di violenza sessuale da parte di Bergoglio Forse il caso più eclatante di ostruzione, ostruzionismo e negligenza nei confronti di un bambino da parte di un ecclesiastico abusatore di sesso da parte di Jorge Bergoglio è stato quello di Julio César Grassi, un prete famoso in tutta l’Argentina per il suo lavoro con bambini poveri e orfani, e che è diventato l’argomento di numerose accuse da parte di adolescenti residenti nelle sue strutture, che hanno portato alla sua condanna per abuso sessuale di un minore nel 2013, nonché ad altre accuse e una condanna di oltre 15 anni di carcere. Mentre si rifiutava di parlare con le vittime di Grassi, il cardinale Jorge Bergoglio ha progettato una campagna per screditare le vittime e influenzare i giudici nel caso, il che potrebbe aver portato alla revoca di alcune accuse. Nonostante questi sforzi, Grassi fu condannato nel caso di una vittima che fosse in grado di identificare i segni nascosti e altre caratteristiche del corpo di Grassi, e la sua condanna è stata confermata da più corti d’appello, compresa una sentenza finale da parte della Corte Suprema dell’Argentina a marzo del 2016. Nondimeno, Papa Francesco continua a consentire a Grassi di funzionare come sacerdote. Nonostante le richieste in corso, Francesco non ha ancora incontrato vittime né si è scusato con loro. Fr. Julio Cesar Grassi è un sacerdote della diocesi di Morón, che era sotto l’autorità metropolitana di Bergoglio come arcivescovo di Buenos Aires. Lì Grassi ha supervisionato personalmente una struttura residenziale che ospita circa 400 bambini. Gli sforzi del sacerdote per raccogliere fondi per la sua “Fondazione Happy Children” (Fundación Felices los Niños), che gestiva diciassette strutture in tutto il paese per più di seimila bambini, lo resero una celebrità nazionale e generò l’equivalente di milioni di dollari in donazioni all’anno. L’immagine di Grassi come crociato per una causa umanitaria lo ha reso un soggetto di orgoglio nazionale e gli ha dato immensa credibilità pubblica, poiché ha stretto strette relazioni con alcune delle figure più ricche e potenti della società argentina. Alla fine degli anni ’90 era diventato un prete celebrità che sembrava intoccabile. Tuttavia, l’impero caritatevole di Grassi iniziò a crollare nel 2002, quando una serie di rapporti investigativi nei media argentini rivelò un totale di cinque accuse contro di lui di abusi sessuali da parte di ex residenti delle sue strutture di cura, alcune delle quali erano state archiviate presso la polizia per due anni. Le presunte vittime dissero che Grassi aveva tentato di sedurle sessualmente e di aver compiuto atti sessuali perversi su di loro. Il programma televisivo Telenoche Investiga, che per primo riportò il caso, riferì che Grassi era stato anche accusato di predazione sessuale contro i seminaristi come vice rettore di un seminario nel 1997. Il paese era inchiodato dalle affermazioni e gli argentini erano divisi sulla probabilità della loro veridicità . A seguito delle indagini sui media, Grassi fu presto perseguito per oltre una dozzina di accuse di abuso sessuale su tre delle presunte vittime. Ciò che seguì fu una saga di 15 anni nelle corti dell’Argentina, in cui Grassi e la sua squadra di oltre venti avvocati di alta potenza ripetutamente tentarono di intimidire e screditare gli accusatori di Grassi. “Gabriel”, la vittima la cui testimonianza ha provocato la condanna di Grassi, afferma che le molestie contro di lui e i tentativi di sottrarre prove da lui sono diventati così forti da dover essere arruolato in un programma di protezione dei testimoni. La sua storia è corroborata dal suo psichiatra e avvocato, Enrique Stola, che ha dichiarato ripetutamente alla stampa che lui stesso è stato minacciato e che la sua casa era stata inserita più volte da persone che lo avevano picchiato per il suo coinvolgimento nel caso. Uno degli avvocati di Grassi, Miguel Angel Pierri, è stato incarcerato due volte dopo aver falsamente dipinto se stesso come avvocato per una delle presunte vittime allo scopo di portare la vittima a un tribunale e pressarlo a ritrattare la sua testimonianza. La “retrazione” fu in seguito buttata fuori dalla corte quando l’inganno fu scoperto. A questa dimostrazione di forza del potente Grassi si aggiunse il peso del Comitato esecutivo di quattro membri della Conferenza episcopale argentina, incluso il cardinale Jorge Bergoglio come secondo vicepresidente della conferenza, che cercò di ritrarre l’accusa di Grassi come una cospirazione anti-cattolica, una linea simile a quella presa dal team legale di Grassi. In un riferimento sottilmente velato al caso Grassi, il comitato esecutivo della conferenza episcopale ha affermato di essere “sbalordito dal persistere di attacchi che, ai nostri giorni, cercano di imbrattare l’immagine della Chiesa”. Pur ammettendo che i sacerdoti sono capaci di peccare ed esprimendo il desiderio di raggiungere la verità, il comitato ha aggiunto: “Può darsi che il lato nascosto di questa campagna sia il desiderio per la Chiesa di perdere la fiducia che la società ripone in essa, o di smettere di esporre la morale e conseguenze sociali dei suoi principi “. Fu questo approccio di teoria della cospirazione al caso che il cardinale Bergoglio avrebbe mantenuto dopo essere stato eletto presidente della Conferenza episcopale argentina nel 2005, nonostante le crescenti prove e le ripetute condanne di Grassi con il passare degli anni. La campagna furtiva di Bergoglio contro le vittime di Grassi Bergoglio non era soddisfatto, tuttavia, con vaghe accuse di secondi fini dietro l’accusa. Mentre sembra che né Bergoglio né il Vescovo di Morón abbiano intrapreso un’indagine canonica su Grassi, e Bergoglio abbia ignorato le richieste da parte delle vittime di discutere le loro accuse con lui, il cardinale arcivescovo di Buenos Aires ha iniziato una campagna per screditare le vittime con i giudici in caso e garantire un verdetto di innocenza. Lo sforzo di Bergoglio di impedire la condanna di Grassi arrivò al punto di includere la commissione di una serie di quattro libri dedicati a mettere in dubbio le presunte testimonianze delle vittime e ad attaccare le vittime stesse. I libri furono prodotti per Bergoglio e la Conferenza episcopale argentina dall’eminente giurista Marcelo Sancinetti. La serie era intitolata “Studi sul caso Grassi” e riempito più di 2.600 pagine. I libri cercano di screditare le presunte vittime di Grassi, chiamandole apertamente “falsi accusatori” e persino insinuando che stanno proiettando i propri desideri omosessuali su Grassi. Facendo eco agli argomenti di Grassi e quelli della Conferenza episcopale argentina, essi teorizzano che l’accusa di Grassi è scaturita da una cospirazione contro la sua “Happy Children Foundation” da parte di diversi media che stavano cercando di distruggere l’organizzazione. In un epilogo, Sancinetti si spinge fino a paragonare Grassi al profeta Daniele posto in un covo di leoni. Immagine I libri furono pubblicati in segreto e mai rivelati al pubblico, e non contenevano alcuna impronta editoriale. Tuttavia, il finale dei quattro volumi, pubblicato nel 2013, aveva il seguente testo sulla prima pagina del luglio 2013: “Con questo [volume], questi” Studi sul caso Grassi “sono conclusi, e il lavoro assegnato dal Conferenza episcopale argentina, in particolare dal card. Bergoglio, poi dal suo presidente e oggi da Sua Santità Francesco. ” I difensori del progetto hanno affermato che i libri erano destinati solo ai vescovi della Conferenza episcopale argentina, ma le prove indicano che erano destinati a influenzare i giudici nel caso. Il servizio di informazione argentino Infobae ha riferito nel 2016 che le sue fonti all’interno della Corte Suprema della nazione avevano confermato che i libri erano stati consegnati ai membri del tribunale. Anche l’avvocato di due degli accusatori di Grassi, “Luis” ed “Ezequiel”, Juan Pablo Gallego, ha confermato la richiesta in un’intervista con Infobae. “I libri sono arrivati ​​ai giudici della Corte [Suprema], presumibilmente consegnati dai presunti emissari di Francesco”, ha detto Gallego a Infobae. “Ciò che è certo è che abbiamo determinato che sono stati ricevuti da ogni giudice che doveva decidere sul caso Grassi. Non sono stati consegnati alla Corte Suprema, dove sono detenuti, per esempio, da Ricardo Lorenzetti; sono stati anche consegnati ai giudici della corte d’appello provinciale “. “Sono certo che i giudici della Corte Suprema hanno questi libri e che sono venuti da loro in nome della Chiesa”, ha concluso Gallego. Infobae afferma che i rappresentanti della Corte Suprema hanno negato la richiesta quando gli è stato chiesto un commento. L’affermazione che ai giudici sono state date copie del libro è stata confermata pubblicamente da almeno un giudice, Carlos Mahiques, che nel 2017 ha dichiarato alla rivista francese Cash Investigation di aver ricevuto personalmente i libri ( vedi trascrizione del programma in inglese qui ). “Hai ricevuto questa contro-inchiesta?” Chiese il giornalista di Cash Investigation. “Sì, l’ho fatto”, rispose Mahiques. “Ha influenzato il tuo giudizio?” Chiese il giornalista. “Assolutamente no,” rispose Mahiques. “Lo studio è un po ‘come un romanzo poliziesco. Penso che sia parziale in alcune aree e estremamente parziale negli altri. È chiaramente a favore di padre Grassi. Stavano cercando di esercitare una sottile forma di pressione sui giudici “. Oggi, Sancinetti rifiuta di discutere la sua paternità dei libri con la stampa argentina. Ha ripetutamente omesso di rispondere alle richieste di un’intervista di Infobae nel 2016, ma un collega ha dichiarato all’agenzia di stampa: “Il dottore [Sancinetti] non vuole rilasciare alcuna intervista sul tema di Grassi”. Chiesto la sua opinione sulla serie di libri, la “vittima principale” di Grassi (presumibilmente “Gabriel”, la cui testimonianza portò alla condanna di Grassi) disse a Cash Investigation ( vedi trascrizione ), “Non dimenticherò mai quello che padre Grassi ripeteva durante il suo processo : ‘Bergoglio non mi ha mai lasciato andare la mano.’ Ora, Bergoglio è Papa Francesco, ma non è mai andato contro le parole di Grassi. Quindi sono certo che non ha mai lasciato andare la mano di Grassi! ” Infobae riporta che Grassi ha usato la stessa frase quando ha parlato con quell’agenzia di stampa nel 2009. “[Bergoglio] non mollò mai la mano. È al mio fianco come sempre “, ha riferito Grassi. Le vittime di Grassi sono state murate da Bergoglio per oltre un decennio Juan Pablo Gallego ha anche detto a Infobae che ha tentato ripetutamente di parlare con Bergoglio nel 2003, quando i testimoni sono stati ripetutamente minacciati e intimiditi dagli avvocati e dai partigiani di Grassi, per chiedergli di dissuadere Grassi e la sua squadra da tali tattiche. Tuttavia, non ha mai ricevuto una risposta. Alla fine, Gallego è stato ricevuto dall’allora vescovo di Morón, Justo Laguna, e dal presidente argentino Nestor Kirchner, “che ha accolto favorevolmente la richiesta”. Lo psichiatra Enrique Stola, che ha trattato due di coloro che accusano Grassi di abusi sessuali, ha detto ad un’agenzia governativa che le presunte vittime “Luis” ed “Ezequiel” avevano cercato di contattare anche Bergoglio, confermando che nessuno di loro aveva ricevuto una risposta. La sua affermazione è confermata dal capo della Commissione Argentina per il controllo dei diritti dell’infanzia, Nora Schulman, che ha detto alla pubblicazione argentina Clarin che “non hanno mai ricevuto le vittime di p. Julio César Grassi. “Ha aggiunto che, in seguito alla ratifica della sentenza della Corte Suprema contro Grassi, si aspettava che le vittime si avvicinassero al Vaticano per chiedere l’intervento di Papa Francesco e chiedere che Grassi fosse rimosso dal sacerdozio. Miriam Lewin, la giornalista che ha originariamente rotto la storia su Grassi nel 2002, ha recentemente dichiarato a El Pais di aver contattato personalmente il papa per chiedergli di incontrare le vittime di Grassi. “Nel novembre del 2015, sono andato in Vaticano e ho parlato per qualche minuto con il Papa per chiedergli di fare un gesto alle vittime”, ha detto Lewin . “Mi ha ascoltato e ho pensato che lo avrebbe fatto, ma non li ha mai chiamati. La sua retorica contro la pedofilia è molto dura, ma in questo caso dovrebbe riflettersi in atti concreti. Le vittime hanno bisogno di riparazioni, scuse. Non si capisce come Grassi possa continuare ad essere un prete. ” Il Vaticano di Francesco continua a proteggere Grassi in prigione e continua a ignorare le vittime Dopo un processo durato nove mesi che comprendeva oltre 130 testimoni, Grassi fu condannato nel 2009 a molestare uno dei tre bambini, dato il nome “Gabriel” nei media. Tre diversi tribunali d’appello hanno confermato la condanna di Grassi, compresa la Corte Suprema argentina. Ha iniziato a scontare la sua condanna a quindici anni nel 2013. È stato anche condannato per uso improprio di fondi pubblici nell’operazione della sua fondazione, aggiungendo altri due anni al suo periodo di detenzione. I giornalisti investigativi hanno rivelato nel 2015 che Grassi ha il godimento della sua stanza nella prigione con il suo ufficio, bagno privato, TV via cavo, TV a colori da 21 pollici, un computer con accesso a Internet, una stufa e un minibar. È accusato di pagare per questi servizi deviando interi carichi di donazioni di cibo dalla sua “Happy Children Foundation” ai funzionari della prigione. Ora viene perseguito una terza volta per tali abusi. Nonostante le sue ripetute convinzioni nei tribunali secolari argentini, sembra che Grassi non sia mai stato processato in nessun tribunale ecclesiastico. Inoltre, non è mai stato spogliato del suo sacerdozio, sebbene sia proibito dalla pubblica celebrazione dei sacramenti. Continua a indossare il colletto in prigione. Ancora nell’agosto del 2017 era elencato nel clero diocesano, il che significa che la diocesi di Morón continuava a estendere a lui le facoltà sacerdotali, permettendogli di ascoltare le confessioni e compiere altri sacramenti altrimenti invalidati. L’attuale lista del clero diocesano non include il suo nome. Per quanto riguarda il continuo status di prete cattolico di Grassi, la diocesi di Morón ha dichiarato pubblicamente che il caso è nelle mani del Vaticano, cioè nelle mani di Jorge Bergoglio, ora Papa Francesco. Nel marzo del 2017, a seguito della ratifica unanime della Corte Suprema della condanna di Grassi, la diocesi di Morón ha emesso un comunicato stampa che rivelava che “La Santa Sede ha opportunamente ordinato un’indagine preliminare riguardante le accuse sulla condotta di questo prete” e che ciò ha portato “a un rapporto inviato alla Congregazione per la Dottrina della Fede”, aggiungendo che la diocesi “agirà in accordo con i processi canonici prevalenti determinati dalla Santa Sede”. Tuttavia, la Santa Sede ha ancora agire, lasciando intatto il Grassi con le sue facoltà sacerdotali. Secondo il quotidiano spagnolo El Pais , una fonte vicina a papa Francesco ammette che Francesco ha dato confessioni a Grassi ma afferma che Grassi sta esagerando la loro relazione. La fonte ha anche affermato che la responsabilità nel caso non spetta a Papa Francesco ma alla Diocesi di Morón, contraddicendo l’affermazione della diocesi che il papa ha responsabilità. Nondimeno, la stessa fonte cercò di difendere Grassi come vittima di un’elaborata cospirazione e sollevò dubbi sulla colpevolezza di Grassi. “[Bergoglio] non ha supportato Grassi”, ha detto a El Pais una fonte vicina a Bergoglio . “Non è andato a trovarlo in prigione, ma non ha parlato [a riguardo] perché non era il suo vescovo, e perché c’erano molti dubbi sulla sua colpevolezza”. “Dietro questo scandalo [del processo di Grassi] c’è stata un’operazione economica da parte dei rivali di Grassi in importanti aziende. Non è chiaro se si trattasse di un’operazione di intelligence “, ha detto El Pais . Secondo il segretariato stampa del Vaticano, parlando anche a El Pais , papa Francesco non interviene perché il caso è stato gestito da una corte secolare. Il segretariato ha anche affermato che Francis è a favore di “sostegno assoluto” per le vittime di abusi sessuali. “La risposta del Papa è sempre chiara: massimo rispetto per la giustizia civile, tolleranza zero del colpevole e sostegno assoluto per le vittime”, ha affermato l’agenzia stampa di Francesco. “La Congregazione per la Dottrina della Fede è proprio in questi giorni dando le indicazioni necessarie e terminando un esame della situazione allo scopo di adottare una risoluzione definitiva”. La dichiarazione è stata fatta a El País non più tardi di aprile del 2017, quando l’articolo fu pubblicato. Nessuna decisione di Papa Francesco o della Congregazione per la Dottrina della Fede è stata annunciata da allora. Nel marzo dello stesso anno, dopo mesi di inutili tentativi di interrogare papa Francesco sul caso Grassi, la giornalista francese Élise Lucet del telegiornale Cash Investigation si è confrontata con Papa Francesco in persona per il suo coinvolgimento nel caso Grassi (vedi video qui ; vedere il documentario completo in inglese qui ). Quando gli fu chiesto da Lucet se avesse tentato di influenzare la magistratura nel caso Grassi, Francis si voltò verso di lei con un cipiglio sul volto e agitò le braccia. “Niente affatto!” Disse. Dopo aver iniziato a camminare, si voltò e ripeté insistentemente l’affermazione: “Niente affatto!” Il suo cipiglio divenne un sorriso, salutò e si allontanò. La Sala stampa della Santa Sede non ha risposto alla nostra richiesta di commento per tempo di stampa. Tuttavia, LifeSite ha ricevuto una risposta accidentale alla nostra e-mail che era destinata a un altro destinatario e pertanto possiamo confermare che ha ricevuto la nostra richiesta.

