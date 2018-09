TERREMOTO IN VATICANO : MESSA SACRILEGA A MADRID !!! MARIO PICAZO E’ UN SACERDOTE DELLA DIOCESI DI GRANADA SENZA USARE I PARAMENTI LITURGICI ,CELEBRA UNA MESSA LGTBIQ. SILENZIO DAGLI ARCIVESCOVO DI MADRID CARLOS OSORO E ARCIVESCOVO DI GRANADA JAVIER MARTINEZ!!!

Mario Picazo è un sacerdote diocesano di Granada, parroco di Nª Sª de la Paz e della Sagrada Familia (Cartuja) e Consigliere generale della gioventù cristiana di lavoro. Lo scorso fine settimana ha partecipato a un incontro omosessuale nella sede di Comisiones Obreras che includeva quella che sembra un’eucaristia sacrilega.

Questo è l’inizio della cronaca pubblicata su Religion Digitalsull’incontro organizzato dall’Associazione Juan XXIII questo fine settimana a Madrid:

“Si è svolto nella filiale di Madrid delle Commissioni dei lavoratori e hanno partecipato oltre seicento fedeli teologi e fedeli provenienti dalla Spagna e oltre. Ma né il sito né prestigiosa presenza così affollato erano quelli che hanno reso speciale Chiusura Eucaristia del 38 Congresso dell’Associazione dei teologi Giovanni XXIII , ma le sue affermazioni sentite e commoventi in favore dei cristiani LGBTIQ , più discriminati collettiva della Chiesa.

Il primo gesto verso questi fratelli e sorelle che hanno sofferto così tanto nelle mani della Chiesa istituzionale: un linguaggio inclusivo . Così, noi celebriamo e preghiamo nella Messa tutti in femminile, e quello dalla prima parola che è stata pronunciata – “Benvenuto” – fino all’ultimo. Un altro abbraccio inclusivo di più nella Messa è stato quello che vestiva i credenti di altre confessioni che si sono riunite per la celebrazione. Prendendo esempio del tema del Congresso nella sua edizione di quest’anno “Misticismo e Liberazione”, patrimonio di nessuna religione particolare ma di tutto in generale.

Poi, il momento emozionante in cui una manciata di giovani dell’House e del JEC si dirigono verso l’altare all’inizio della Messa per accendere poche candele nei colori della bandiera arcobaleno . Ed è che i colori dell’orgoglio gay hanno rubato risalto anche alla presidenza della celebrazione, che consisteva in non meno di una dozzina di persone, chierici e laici, e tra questi il ​​sacerdote di Granada, Mario Picazo “.

Mario Picazo è stato nominato consigliere generale di Azione cattolica JOC nel 2015 dai vescovi della commissione permanente della Conferenza episcopale.

di Gabriel Ariza per :infovaticana.com -11 settembre 2018 !!!!!

foto dell’incontro:

Annunci