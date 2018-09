GEORG GANSWEIN: gli abusi sono l’11 settembre della Chiesa. Il segretario di Ratzinger alla presentazione del libro “Opzione Benedetto” alla Camera dei Deputati: «Il lamento di Benedetto XVI nel 2008 con i vescovi statunitensi sembra esser stato invano»

La crisi degli abusi sessuali sono «l’11 settembre della Chiesa cattolica». Lo ha detto monsignor Georg Gaenswein, prefetto della Casa pontificia e segretario particolare del Papa emerito Benedetto XVI, intervenuto alla presentazione del libro “The Benedict option” del giornalista statunitense Rod Dreher alla Camera dei Deputati. Il presule tedesco, che ha menzionato sia, esplicitamente, il rapporto del Gran Giurì della procura della Pennsylvania, sia, implicitamente, il caso McCarrick, ha sottolineato come il lamento di Benedetto XVI nel 2008 ai vescovi statunitensi sulla «profonda vergogna» causata dagli abusi sessuali sui minori sia stato pronunciato «evidentemente invano, come vediamo oggi».

«Oggi è l’11 settembre che in America, dall’autunno del 2001 in poi, viene chiamato solo e semplicemente nine/eleven, per ricordare quella sciagura apocalittica nella quale allora membri dell’organizzazione terroristica al-Qaida, attaccarono gli Stati Uniti d’America a New York e a Washington di fronte agli occhi del mondo intero, utilizzando come granate due aerei di linea dirottati in volo pieni di passeggeri», ha detto Gaenswein. «Quanto più, nel turbine di notizie delle ultime settimane, mi curvavo sul libro, tanto più – a seguito della pubblicazione del rapporto del Grand Giurì della Pennsylvania – in questo nostro incontro non potevo non scorgere un vero e proprio atto della Divina Provvidenza: oggi, infatti, anche la Chiesa cattolica guarda piena di sconcerto al proprio nine/eleven, al proprio 11 settembre, anche se questa catastrofe non è purtroppo associata ad un’unica data, quanto a tanti giorni e anni, e a innumerevoli vittime. Vi prego di non fraintendermi», ha detto il prelato.

«Non intendo confrontare né le vittime né i numeri degli abusi nell’ambito della Chiesa cattolica con le complessive 2.996 persone innocenti che l’11 settembre persero la vita a seguito degli attentati terroristici al World Trade Center e al Pentagono. Nessuno, fino ad ora, ha attaccato la Chiesa di Cristo con aerei di linea pieni di passeggeri. La Basilica di San Pietro è in piedi e così anche le cattedrali in Francia, in Germania o in Italia che continuano a rappresentare l’emblema di molte città del mondo occidentale, da Firenze a Chartres, passando per Colonia e Monaco di Baviera. E tuttavia, le notizie provenienti dall’America che ultimamente ci hanno informato di quante anime sono state ferite irrimediabilmente e mortalmente da sacerdoti della Chiesa cattolica, ci trasmettono un messaggio ancor più terribile di quanto avrebbe potuto essere la notizia dell’improvviso crollo di tutte le chiese della Pennsylvania, insieme alla “Basilica del Santuario Nazionale dell’Immacolata Concezione” a Washington. Dicendo questo, ricordo come se fosse ieri quando il 16 aprile 2008, accompagnando Papa Benedetto XVI proprio in quel Santuario Nazionale della Chiesa cattolica negli Stati Uniti d’America, egli in modo toccante cercò di scuotere i vescovi convenuti da tutti gli Stati Uniti: parlava chino per la “profonda vergogna” causata “dall’abuso sessuale dei minori da parte di sacerdoti” e “dell’enorme dolore che le vostre comunità hanno sofferto quando uomini di Chiesa hanno tradito i loro obblighi e compiti sacerdotali con un simile comportamento gravemente immorale”. Ma evidentemente invano, come vediamo oggi. Il lamento del Santo Padre non riuscì a contenere il male, e nemmeno le assicurazioni formali e gli impegni a parole di una grande parte della gerarchia».

Durante la presentazione, organizzata dalla Fondazione De Gasperi, presieduta da Angelino Alfano e ospitata nella sala Aldo Moro di Montecitorio, il segretario particolare di Ratzinger ha citato le parole iniziali del libro: «Nessun vide arrivare l’alluvione, un autentico diluvio universale». «Nei suoi ringraziamenti» l’autore «esprime particolare gratitudine a Benedetto XVI. E a me sembra che abbia scritto ampie parti del libro quasi in un dialogo silenzioso con il Papa emerito che tace, rifacendosi alla sua forza profetico-analitica, come ad esempio quando scrive: “Nel 2012 l’allora Pontefice disse che la crisi spirituale che sta colpendo l’Occidente è la più grave dalla caduta dell’Impero Romano, occorsa verso la fine del V secolo. La luce del cristianesimo sta spegnendosi in tutto l’Occidente”».

Monsignor Gaenswein ha citato due noti passaggi pronunciati da Benedetto XVI, l’ammonimento sul volo verso Fatima dell’11 maggio 2010 («La più grande persecuzione della Chiesa non viene dai nemici fuori, ma nasce dal peccato nella Chiesa») e la denuncia della «sporcizia» presente nella Chiesa durante la Via crucis al Colosseo poche settimane prima che venisse eletto Pontefice, per poi parlare di un «ecumenismo del generale oscuramento di Dio» e affermare che «eclissi di Dio non significa affatto che Dio non c’è più, ma che molti non riconoscono più Dio perché di fronte al Signore si sono frapposte delle ombre che lo oscurano. Oggi sono le ombre dei peccati, dei misfatti e dei delitti dall’interno della Chiesa a oscurare a molti la vista della sua luminosa presenza».

«Il tono vi sembra eccessivamente drammatico?», ha domandato il segretario particolare di Benedetto XVI. «Drammatici sono i dati dei fuoriusciti dalla Chiesa, e ancora di più i recenti dati secondo i quali nel mio paese, in Germania, solo il 9,8% dei fedeli si incontrano la domenica nelle case di Dio per celebrare l’eucaristia», ha proseguito Gaenswein. È «veramente una vera crisi degli ultimi tempi quella nella quale la Chiesa cattolica si trova immersa ormai da tempo», ha detto ancora citando Willem Jacobus Eijk, cardinale arcivescovo di Utrecht, che «ha ammesso che, guardando all’attuale crisi, pensa alla “prova finale che dovrà attraversare la Chiesa”» prima della venuta di Cristo descritta dal Catechismo e che «scuoterà la fede di molti credenti». «La persecuzione – continua il Catechismo – che accompagna il pellegrinaggio della Chiesa sulla terra svelerà il mistero di iniquità».

«Con questo mysterium iniquitatis Rod Dreher ha la familiarità di un’esorcista, come ha dimostrato con le sue ricostruzioni degli ultimi mesi, con le quali anch’egli ha favorito – forse come nessun’altro giornalista più di lui – la rivelazione dello scandalo di un ex arcivescovo di due arcidiocesi americane (il cardinale Theodore McCarrick, ndr). Tuttavia non è un giornalista investigativo. E nemmeno un visionario, ma un sobrio analista che da tempo segue in modo vigile e critico la condizione della Chiesa e del mondo, ma nonostante questo mantenendo comunque sul mondo lo sguardo amorevole di un bambino».

Monsignor Gaenswein ha richiamato anche il terremoto che nel 2016 ha coinvolto la basilica di San Benedetto di Norcia per rimarcare: «Negli ultimi giorni spesso all’interno della Chiesa si è sentito ripetere il concetto di terremoto associandolo a quel crollo per il quale, come affermo, ora anche la Chiesa ha sperimentato il suo nine/eleven, il suo 11 settembre». Nel libro viene descritta la risposta dei monaci di Norcia alla catastrofe che ha ridotto in macerie il monastero nel luogo di nascita di san Benedetto. Il priore, padre Cassiano Folsom, in particolare, «riflette che il terremoto simboleggiava lo sbriciolarsi della cultura cristiana dell’Occidente, ma che c’era un secondo simbolo di speranza quella notte: “Il secondo simbolo erano le persone raccolte attorno alla statua di san Benedetto, in piazza, per pregare”», scrisse ai sostenitori. «Dopo questa testimonianza di padre Cassiano vorrei confidarvi che anche Benedetto XVI dal momento della sua rinuncia si concepisce come un vecchio monaco che, dopo il 28 febbraio 2013, sente come suo dovere dedicarsi soprattutto alla preghiera per la Madre Chiesa, per il suo successore Francesco e per il ministero petrino istituito da Cristo stesso», ha detto Gaenswein.

Ha concluso, ancora, citando un passaggio dell’omelia pronunciata da Benedetto XVI il 24 aprile del 2005 nella messa per l’inizio del ministero petrino sulla Chesa «giovane» e «viva»: «N on potrà indebolire o distruggere questa verità sull’origine della fondazione della Chiesa universale cattolica per mezzo del Signore risorto e vincitore nemmeno il satanico 11 settembre di essa. Per questo devo ammettere con sincerità che percepisco questo tempo di grande crisi, oggi evidente a tutti, soprattutto come un tempo di grazia; perché alla fine a “farci liberi” non sarà un particolare sforzo qualsiasi, ma la “verità”, come il Signore ci ha assicurato».