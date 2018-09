PEDOFILIA NEL CLERO: BERGOGLIO PARLI PRIMA CHE IN TUTTO IL MONDO NEGHINO DONAZIONI DI DENARO AL VATICANO! ANDATI IN FUMO 820MILA DOLLARI …PROSSIME ALTRE ASSOCIAZIONI???

Prime , Concretissime

conseguenze dello scandalo sollevato dal memoriale Viganò e della nuova ondata di indagini sulla pedofilia del clero.

L’associazione di imprenditori cattolici americani denominata LEGATUS : Ambassadors for Christ in the market place , ha congelato in un fondo “escrow”le donazioni che in passato ha sempre inviato alla Chiesa di Roma.

Si tratta per ora di circa 820.000 $ raccolti tra gennaio e agosto 2018. A spiegare la decisione al Wall Street Journal è stato il presidente di LEGATUS , Thomas Monagham , miliardario fondatore di Domino’s Pizza e punto di riferimento dell’attivismo cattolico USA. “Alla luce delle recenti rivelazioni, pensiamo con tutto il rispetto che sia doveroso chiedere chiarimenti sull’uso specifico di questi fondi” ha chiarito Monaghan.

Il businessman afferma di avere personalmente sollevato questioni “sul tipo di rendiconti finanziari adottati in Vaticano per i contribuiti in beneficenza”.

Fonte LaVerita’

