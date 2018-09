SANTA RITA NON E ‘ L’UNICA AD OCCUPARSI DELL’ IMPOSSIBILE

Sotto il peso del dolore, di fronte a situazioni disperate in cui nulla funziona più e tutto sembra andare contro di noi, spesso si raccomanda di pregare l’intercessione di santa Rita da Cascia, la patrona delle cause impossibili. Ma santa Rita non è la sola. Altri tre santi hanno fama di essere eccellenti “avvocati” presso Dio.

Giuda – a causa del suo nome confuso con Giuda Iscariota, quello che tradì Gesù – è spesso stato dimenticato dai cristiani, che non volevano pregarlo. Eppure la tradizione riconosce in lui un essere tanto buono che viene venerato come potente «patrono delle cause disperate e delle cause perse»:

O glorioso apostolo san Giuda, fedele servitore e amico di Gesù, la Chiesa vi onora e vi invoca universalmente come patrono dei casi disperati. Pregate per me, che sono tanto infelice. Ve ne supplico dal più profondo del mio cuore: servitevi in mio favore del grande privilegio che avete, di apportare un soccorso visibile e rapido a quelli che vi invocano. Venite a soccorrermi e sollevate la mia miseria. Impetratemi l’aiuto e la grazia del buon Dio in tutte le mie difficoltà e in particolare … [esprimere richieste particolari]. Fate in modo che io risulti nel numero degli eletti ed ottenga la salvezza eterna. Io vi prometto, san Giuda, di ricordarmi sempre del grande favore che mi accorderete. Sempre vi onorerò come mio patrono e mio protettore. In segno di riconoscenza farò tutto quanto è in mio potere per sviluppare la vostra devozione e farvi conoscere come il patrono delle cause disperate. Amen.

Santa Filomena

Filomena è una giovane martire della Chiesa dei primi secoli, dimenticata dalla Storia fino alla riscoperta dei suoi resti, più di 1.500 anni più tardi (24 maggio 1802), nelle catacombe di Priscilla a Roma, e ai tanti miracoli che in seguito le sono stati attribuiti. Lo stesso Curato d’Arsi ricevette dalla mistica Pauline Jaricot un frammento della sua reliquia e non cessa di invocarla, sciogliendovi le situazioni più disperate.