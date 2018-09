LA SPAGNA DI PODEMOS VUOLE METTERE AL BANDO LA MESSA NELLA TV DI STATO … IN ITALIA INVECE NON VIENE PIU’ TRASMESSA IN DIRETTA DALLA RADIO VATICANA SULLA EMITTENTE RAI …

La proposta del segretario Pablo Iglesias ha provocato numerose reazioni di protesta sui social, boom di share

Scoppia la polemica in Spagna dopo che Podemos nei giorni scorsi ha proposto di vietare la trasmissione della messa della domenica da parte della tv pubblica. La proposta, formulata dal segretario Pablo Iglesias nel Congresso dei deputati, ha provocato numerose reazioni di protesta nelle reti sociali. Gli spagnoli continuano a dichiararsi prevalentemente cattolici, anche se l’affluenza alle messe è in calo.

Per Pablo Iglesias Turriòn, politico e segretario di Podemos, che attualmente è il secondo partito in Spagna per numero di iscritti dopo il Partido Popular, la tv pubblica non deve essere “uno specchio per i riti religiosi di qualsiasi tipo”. In reazione all’iniziativa di Podemos, la messa sulla Tve ha visto triplicare lo share, fino a raggiungere il 19%.

Ricordo ancora quando andavamo alla Santa Messa la domenica mattina alla Radio Vaticana ,all’interno delle Mura Leonine : era un momento di gioia ,la cappellina di forma circolare austera e semplice , le meravigliose omelie dove i vari Sacerdoti si alternavano . Cercando , in gruppo , di essere una sola voce, perche’ questa e’ la Santa Messa , una unica voce che si eleva a Dio .

E poi all’uscita ….uno sguardo furtivo, a volte un po’ sfacciato , nel giardino accanto , una preghiera in ginocchio , per terra , verso la finestra del Santo Padre Benedetto XVI ….Quante volte sorpreso il Suo Segretario a pregare mentre passeggiava in giardino….

Ricordi indelebili …

A.C.

