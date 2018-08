TERREMOTO IN VATICANO : ANCHE LA CHIESA HA IL SUO GAY PRIDE : UNA TRE GIORNI DI APPUNTAMENTI CON POSSIBILITÀ DI… pernottamento….

Organizzato ad Albano laziale il forum dei cristiani LGBT .

Ci sarà il gesuita James Martin, secondo il quale gli omosessuali non dovrebbero praticare la castità, e il vescovo Marcello Semeraro, che si occupa di minori.

Anche la Chiesa ha il suo gay Pride con tanto di programma, iscrizioni, sito di riferimento e associazioni di sostegno. Dopo il memoriale del cardinale Viganò, che dalle colonne della verità ha denunciato l’esistenza di una lobby gay nella curia di Roma e nella gerarchie della Chiesa universale, l’evento assume una luce del tutto diversa. C’è la guest star games Marti gesuita reduce dal raduno di Dublino. La settimana scorsa è stato tra i relatori all’incontro mondiale delle famiglie,Dove ha proposto una relazione tratto dal suo libro: costruire punti: una relazione nuova tra la Chiesa e le famiglie LGBT . La presenza di merda e nell’edizione di un raduno voluto da Giovanni Paolo II per finalità apparentemente diverse, cioè affermare che esiste una sola famiglia composta da un uomo e da una donna e fondata sul matrimonio-ha scatenato una mezza rivolta in molte sensibilità cattoliche. Il gesuita si è spinto a dire che “i omosessuali non devono praticare la castità sessuale”. E nella sua relazione e parso ricalcare molte tesi della teoria gender.

Per il quinto forum italiano dei cristiani LGBT , In calendario dal cinque al 7 ottobre alla casa di accoglienza di San Girolamo emiliano ad Albano laziale Roma, hanno pensato di fare le cose in grande: tre giorni fra sedute di teologia, conferenze confronti e sostegno spirituale.

Il forum a cadenza biennale da quando Bergoglio è salito sul soglio di Pietro e sì è tenuto in tre edizioni .

Chi vuole partecipare si deve iscrivere pagando da 90 a 180 € per i tre giorni, pernottamento incluso. Nel titolo emerge una certa presunzione: “quali segni e prodigi Dio ha compiuto per mezzo di loro”.

Per raccontare questi prodigi, il forum a un padre spirituale di eccezione: del 13 aprile 2013, un mese dopo l’ascesa di Bergoglio, lo hanno minato segretario del consiglio dei cardinali, il C9 . Questa super curia dopo cinque anni ha problemi di tenuta; anche tra i consiglieri del Papa si sono insinuati incidenti che girano attorno a due temi: pedofilia e soldi. Come si sa, l’australiano Gerge Pell È ritornato in patria Per difendersi in un processo per avere coperto abusi su minori; il ricchissimo cardinale Oscar Rodriguez Maradiaga , Coordinatore del C9 E vicino a Berg Oglio, da un anno sotto inchiesta per presunti investimenti immobiliari a Londra svaniti nel nulla, non si accusa di avere un appannaggio di oltre 40.000 € mensili. Ma su Maradiaga , Anche lui a Dublino, pesa un’altro macigno.

È stato infatti il protettore di Juan Jose Pineda Fasquelle , Vescovo di Tegucigalpa accusato di pratiche omosessuali con i seminaristi, e per questo rimosso il 20 luglio scorso. Miglior sorte è toccata l’arcivescovo Edgar Pena Parra , Promosso il giorno di Ferragosto come vicario alla segreteria di Stato nonostante i tempi della sua nunziatura in Honduras sia stato il più fervente sponsor di Pineda Fasquelle .

Nel C9, Per adesso, il caso più spinoso è quello del cardinale cileno Francisco Javier Errazuriz , Accusato di aver nascosto allo stesso Bergoglio notizie sugli abusi sessuali in Cile: accuse che hanno provocato quasi un dissolvimento del presbiterio cileno. Questo super curia che lavora io ordini di Bergoglio per riformare la Chiesa ha tra le sue priorità , Come dice il vescovo Semeraro, quello di occuparsi della evangelizzazione dei minori.

Lo stesso Semeraro e anche dal 2010-presidente della commissione episcopale per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi. Ed è anche il nome tutelare del forum dei cristiani LGBT (Pochi mesi fa ha inviato un suo messaggio al forum europeo dei cristiani LGBT ), Che è una sponda teologica tra i gesuiti. Il più convinto che interlocutore dei gay cattolici per riscrivere la pastorale della famiglia è padre Giuseppe Pira , Il capo del centro ignaziano di spiritualità.

Uno strappo piuttosto violento in questo senso Berg olio sembra aver lodato autorizzando a parlare a Dublino della pastorale delle famiglie James Martin SJ .

È vero che, gli ho fatto fuori il cardinale Theodore Mc Carrick , Che avrebbe abusato di decine di seminaristi, ma lo ha fatto tardivamente: il 20 luglio scorso. Prima Mc Carrick È riuscito ad influenzare la cosiddetta “ricostruzione” della Chiesa americana, dove sospetti di omosessualità sono un rosario . All’incontro di Dublino non ha potuto partecipare Donald Wuerl , Che aveva preso il posto di Mc Carrick A Washington quando il 14 agosto il grand Jury della Pennsylvania lo ha accusato di avere coperto preti pedofili. Anche sul cardinale Kevin Farrell , Prefetto del dicastero per i laici, la famiglia e la vita, il primo promotore dell’incontro di Dublino ci sono molte voci. Lui e, con i cardinali Blaise Cupich e Joseph Tobin, Arcivescovi di Chicago and Newark, Tra i prelati più in vista in USA. I loro nomi sono stati suggeriti a Bergoglio da Mc Carrick E sono tutti e tre ritenuti vicini a Martin. Il gesuita guest star ad Albano -In barba a quanto Benedetto XVI scrisse nel 2005 affermando che gli omosessuali e vanno rispettati, ma non possono essere ordinati sacerdoti-a confessato annunciando il suo viaggio in Italia: “l’idea di epurare i preti gay e sia ridicola che pericolosa: voterebbe parrocchie e ordini religiosi di migliaia di preti e vescovi che conducono vite sane di servizio e vite fedeli di celibato .

Fonte : La Verità

….”Non solo essi hanno quell’immondezza e fragilità, alla quale siete inclinati per la vostra fragile natura (benché la ragione, quando lo vuole il libero arbitrio, faccia star quieta questa ribellione), ma quei miseri non raffrenano quella fragilità: anzi fanno peggio, commettendo il maledetto peccato contro natura. Quali ciechi e stolti, essendo offuscato il lume del loro intelletto, non conoscono il fetore e la miseria in cui sono; poiché non solo essa fa schifo a Me, che sono somma ed eterna purità (a cui tanto abominevole, che per questo solo peccato cinque città sprofondarono per mio giudizio, non volendo più oltre sopportarle la mia giustizia), ma dispiace anche ai demoni, che di quei miseri si sono fatti signori. Non è che ai demoni dispiaccia il male, quasi che a loro piaccia un qualche bene, ma perché la loro natura è angelica, e perciò schiva di vedere o di stare a veder commettere quell’enorme peccato”.

SANTA CATERINA DA SIENA

(DOTTORE DELLA CHIESA)

