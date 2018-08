BREAKING NEWS: il Papa avrebbe licenziato il Cardinale Müller da Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede poiché seguiva le regole della Chiesa sui casi di abuso.

Una fonte di alto grado dal Vaticano ha detto a LifeSiteNews che il cardinale Gerhard Müller, insieme ai suoi tre collaboratori di lunga esperienza, sacerdoti alla CDF, è stato licenziato da Papa Francesco perché tutti avevano cercato di seguire fedelmente le regole della Chiesa riguardo agli abusanti ecclesiastici. In un caso specifico, Müller si oppose al fatto che il papa volesse reintegrare Don Mauro Inzoli, un abusatore inequivocabilmente crudele di molti ragazzi; ma il Papa non ascoltò Müller. In un altro caso, il Papa decise di non concedere un appartamento del Vaticano a uno dei segretari di Müller, ma all’ignoto monsignor Luigi Capozzi, nonostante qualcuno avesse avvertito il Papa dei gravi problemi di Capozzi. La fonte vaticana ha anche detto che era noto a diverse persone in Vaticano che alcune restrizioni erano state imposte al cardinale McCarrick da Papa Benedetto XVI,

Quando LifeSiteNews ha contattato questa fonte vaticana molto fidata e ben informata, chiedendogli dell’evoluzione della storia di Viganò e delle accuse dell’arcivescovo che Papa Francesco sapeva dell’abituale abuso di McCarrick, ha risposto: “Il cardinale Müller [come prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede (CDF)] ha sempre seguito in modo deciso e acuto questi casi di abuso, ed è per questo che è stato licenziato, così come i suoi tre buoni collaboratori [i tre sacerdoti CDF] sono stati licenziati “.

Nel mio colloquio con questa fonte, egli ha spiegato ancora una volta che il cardinale Müller, come prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, era sempre stato fedele nel seguire le leggi della Chiesa in materia dei casi di abuso, per la parte di cui la CDF è responsabile. Secondo la fonte, Müller ha anche “resistito” a Papa Francesco nel 2014 quando ha voluto reintegrare il molestatore seriale di ragazzi, il prete italiano Don Inzoli, permettendogli di svolgere alcune funzioni del sacerdozio. In opposizione a Müller, “il Papa ha deciso diversamente”, ha continuato la fonte. Vale a dire, papa Francesco non ha seguito il consiglio del cardinale Müller.

Nel 2012, Inzoli era stato riconosciuto colpevole da un tribunale ecclesiastico di aver abusato di ragazzi di appena 12 anni anche nel confessionale. Fu quindi sospeso a divinis , escludendolo da tutte le funzioni sacerdotali. Lo storico Henry Sire dice nel suo libro The Dictator Pope che nel 2014 il Papa “ha seguito un appello degli amici di Inzoli in Curia, il cardinale Coccopalmerio e monsignor Vito Pinto” e ha ridotto la pena del sacerdote a una “vita di preghiera”. A Inzoli , tuttavia, è stato anche ordinato “di stare lontano dai bambini, [mentre] gli è stato dato il permesso di celebrare la messa in privato”. Nel 2015, tuttavia, come ha riferito Michael Dougherty, Inzoli stava già partecipando di nuovo a una conferenza sulla famiglia in Lombardia, Italia. Questo caso scandaloso è venuto alla luce solo perché un tribunale italiano ha processato e condannato Inzoli a quattro anni e nove mesi di carcere, un grave fatto pubblico che il Vaticano non poteva ignorare responsabilmente. Inzoli è stato dichiarato colpevole, nel 2016, di oltre “cento episodi”, spiega Henry Sire. In risposta a questa notizia scioccante, “il Vaticano ha avviato un nuovo processo canonico”.

Come ha anche commentato Dougherty , è ovvio che il Papa ha aggirato la CDF, e con essa il cardinale Müller, quando si tratta di casi di abuso: “In ogni caso, sugli abusi, la giustizia trattata dalla CDF di Müller sembra essere troppo dura per il papa e i suoi alleati. E così, il papa spera di rendere la CDF irrilevante in questi casi “.

È interessante notare che lo stesso Cardinale Müller è stato licenziato da Papa Francesco senza alcun preavviso alla fine di giugno 2017, solo un mese dopo che il cardinale aveva criticato pubblicamente il Papa per la prima volta. In una intervista del 25 maggio con EWTN Raymond Arroyo, che aveva confermato pubblicamente un precedente rapporto che per primo è stato pubblicato da Marco Tosatti, in base al quale il Papa ha respinto tre dei migliori sacerdoti CDF di Müller, e questo ancora una volta senza alcun preavviso o spiegazione preventiva. “E io sono il papa, non ho bisogno di dare ragioni per nessuna delle mie decisioni. Ho deciso che devono andarsene e devono andarsene “, sono le parole esplicite del Papa riportate da Tosatti.

Lo stesso Müller ha commentato il 25 maggio questo improvviso licenziamento di alcuni dei suoi migliori collaboratori con le parole: “È vero che sono favorevole a un trattamento migliore dei nostri funzionari nella Santa Sede, perché non possiamo parlare solo della dottrina sociale e dobbiamo anche rispettarla, e il Papa stesso ha detto che abbiamo (abbiamo) alcuni vecchi comportamenti dei tribunali e sono assolutamente contrario a questo trattamento. “Il cardinale tedesco ha aggiunto che” possiamo licenziare solo le persone se commettono un errore e i criteri perché i nostri collaboratori nella nostra Congregazione devono essere l’ortodossia e l’integrità della vita morale e sacerdotale e la competenza nella materia e in altri “criteri”, devono parlare in italiano o hanno bisogno di persone di lingue e culture diverse “.

Era la prima volta che il cardinale Müller rimproverava pubblicamente il Papa, e non si trattava di se stesso, ma dell’improvviso licenziamento di tre dei suoi migliori preti collaborazionisti al CDF.

Henry Sire commenta nel suo libro su questo evento, come segue:

Si diceva che Francesco intendesse ripristinare la competenza per i casi di abuso sessuale dal cardinale Müller alla Congregazione per la Dottrina della Fede alla Rota e alla Congregazione per il Clero. Invece, Francesco ha semplicemente cambiato personale. Ha rimosso sommariamente due membri della Congregazione per la Dottrina della Fede, incaricati di trattare i casi di abusi sessuali (declinando di dare qualsiasi motivazione al Cardinale Müller) e poi ha liquidato Müller stesso come prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede nel luglio 2017.

Citando Associated Press ‘Nicole Winfield, Sire mostra che Inzoli non è stato l’unico caso in cui papa Francesco ha mostrato pietà nei confronti di gravi delinquenti:

Winfield scrisse che “due avvocati canonici e un funzionario di chiesa” le disse che l’enfasi del papa sulla “misericordia” aveva creato un ambiente in cui “diversi” preti sotto le sanzioni canoniche imposte dalla CDF avevano fatto appello con successo a Francesco per ottenere clemenza attraverso potenti legami curiali. L’ufficiale senza nome ha notato che raramente tali appelli hanno avuto successo con Benedetto XVI, che aveva rimosso oltre 800 sacerdoti dal ministero.

La suddetta fonte ben piazzata in Vaticano ha anche confermato che c’erano parecchi membri curiali in luoghi di alto rango che conoscevano le restrizioni imposte a McCarrick sotto il pontificato di Papa Benedetto XVI. Quindi, se lo sapevano loro, lo stesso Papa Francesco lo sapeva.

Infine, consideriamo una storia che è venuta a LifeSiteNews da un’altra fonte ben informata a Roma. Questa fonte ha scritto a LifeSiteNews alcuni giorni fa come segue:

Il cardinale Müller ha cercato di ottenere un appartamento per uno dei suoi segretari presso il Palazzo del Sant’Ufficio dove si trova anche la Congregazione per la Fede. C’era un appartamento gratis, e il cardinale chiese una sua segretaria. Ma poi arrivò dalla pensione Santa Marta, dal pontefice, una nota che informava personalmente il cardinale Müller che questo appartamento non era disponibile per la sua segretaria perché il cardinale Coccopalmerio ne aveva bisogno per il suo segretario Luigi Capozzi. Ed è così che è successo.

Come sostiene candidamente la fonte, “quello era lo stesso appartamento in cui – nell’estate del 2017, e dopo le denunce dei vicini – è stata fatta irruzione dalla polizia, al fine di porre fine ad un party homo con grandi quantità di cocaina, che lo stesso Capozzi – a il Palazzo del Sant’Ufficio – aveva organizzato per i suoi amici omosessuali. ”

Questa fonte ci dice quindi che fu proprio Papa Francesco che fece in modo che un segretario omosessuale del suo amico cardinale Francesco Coccopalmerio ottenesse un appartamento privilegiato in Vaticano. Come riportava LifeSiteNews all’epoca, era lo stesso Cardinale Coccopalmerio che nel 2014 aveva parlato degli “elementi positivi” nelle relazioni omosessuali.

Come ci assicura la nostra fonte ben piazzata in Vaticano, “Papa Francesco era stato informato da qualcuno dei problemi di Luigi Capozzi, ma gli ha dato comunque l’appartamento”.

Maike Hickson, August 29, 2018 (LifeSiteNews)

