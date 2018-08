SECONDO EDWARD PENTIN Benedetto XVI ricorda di aver allontanato McCarrick

Sebbene Papa Francesco abbia evitato di rispondere ieri alle accuse di Viganó, due delle persone menzionate nella lettera di Viganó hanno parlato. Il papa emerito e il primo consigliere della Nunziatura confermano la parte della storia che conoscono.

Papa emerito Benedetto XVI, secondo quanto Edward Pentin è stato in grado di accertare, ricorda di avere incaricato l’allora Segretario di Stato, il cardinale Bertone, per passare a McCarrick una punizione, ma non ricorda in dettaglio quale fosse la portata di questi divieti. Con questa rivelazione del Papa emerito una parte importante della lettera Vigano, vale a dire che Benedetto aveva ordinato al cardinale McCarrick una vita di preghiera e di penitenza, che Francesco ha poi interrotto al raggiungimento del Papato, riabilitando il vecchio “zio Ted”, è confermato .

Inoltre, al di fuori dalle persone menzionate in questo articolo, l’ex primo consigliere della nunziatura nel Stati Uniti, il francese Jean-François Lantheaume conferma che Vigano dice la verità, come ha dichiarato a Catholic News Agency.

Il Cardinale Burke ha fatto una dichiarazione ieri a LifeSiteNews dicendo che “La corruzione e il sudiciume che sono entrati nella vita della Chiesa devono essere purificati dalle loro radici”. “Le dichiarazioni di un prelato dell’autorità dell’Arcivescovo Carlo Maria Viganò dovrebbero essere prese molto sul serio dai responsabili della Chiesa”, ha affermato il card. Burke. “Ogni dichiarazione deve essere soggetta a indagine, in conformità con la legge procedurale approvata dalla Chiesa”.

Il Vescovo di Tyler (Texas), Strickland, ha firmato ieri una dichiarazione a tutti i fedeli al fine di garantire “credibilità” per le dichiarazioni di Vigano, e chiedendo pertanto un’indagine approfondita.

Da parte sua, l’Arcivescovo di Chicago, Blaise Cupich, segnalato da Viganó come un membro della mafia omosessuale che rapisce la Chiesa, ha pubblicato ieri una dichiarazione in cui egli considera “incredibili” le dichiarazioni Viganò.

In questo modo, la Chiesa universale spera solo che sarà Francesco a parlare e a chiarire i dubbi sul suo onore.

da Infovaticana.com, 27 agosto

Annunci