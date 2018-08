A SANTA MARIA MAGGIORE RIVIVE IL “MIRACOLO DELLA NEVE”

Nella basilica papale di Roma si terrà domani sera, per il trentacinquesimo anno consecutivo, la manifestazione in ricordo del prodigio avvenuto nel 358 d.C.

In ricordo del “Miracolo della Neve” avvenuto nel 358 dopo Cristo sul Colle Esquilino, sulla piazza di Santa Maria Maggiore domani sera, per il trentacinquesimo anno consecutivo, sarà rievocato il prodigio con una manifestazione patrocinata dal Ministero per i beni e le attività culturali, da Regione Lazio eComune di Roma.

Luci, raggi laser, proiezioni e musica – spiega l’ideatore, l’architetto Cesare Esposito – rievocheranno l’evento atmosferico del tutto inusuale sulla città di Roma nel mese di agosto. La facciata in pietra della basilica, e tutti gli edifici che circondano la piazza diventeranno schermi dove appariranno effetti e immagini sacre. «Un angelo volteggerà nel cielo per diffondere la speranza, lanciando petali di rose bianche e dalie in onore della Madonna» informa l’architetto, spiegando che la rievocazione del miracolo sarà dedicata a San Giovanni Paolo II «per la sua benevolenza». Nel corso dell’evento saranno quindi letti dei brani del Pontefice polacco.

Secondo la tradizione, la Vergine apparve in sogno a Papa Liberio e ai romani per chiedere di erigere una casa tutta per sé. L’indomani cadde la neve sul Colle Esquilino ad indicare il luogo dove sarebbe dovuta sorgere la basilica di Santa Maria Maggiore.

