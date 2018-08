LA SALVEZZA : NEL SILENZIO DI UN CHIOSTRO … A TU PER TU CON L’ ALTISSIMO! È ANCORA UTILE RIFUGIARSI IN UN MONASTERO?

Il monaco ha due funzioni. La prima è l’affermazione del primato di Dio ossia l’adorazione in tutte le sue forme. Inoltre, come vero figlio di Dio deputato alla lode e alla sua gloria, il monaco è libero di agire lasciandosi usare laddove vi siano necessità urgenti, perché non è impegnato in alcuna opera particolare che lo distragga da questo. Ma occorre che il monaco sia veramente tale, ossia non abbassato nelle mondanità varie o addirittura da attività che sviliscono la sua stessa vocazione.

Che la santa Chiesa di Dio in Europa sia stata impiantata ed evangelizzata nel primo millennio soprattutto dall’esperienza monastica è un dato storico fuor di dubbio. A partire dal grande movimento dei Padri del Deserto nella Tebaide del IV secolo, passando per la grandiosa opera dei figli di san Benedetto in tutta l’Europa allora conosciuta, finendo all’azione dei monasteri cistercensi, certosini e altri in tutto il Medioevo, la nostra Chiesa si è formata sui grandi pilastri propri della tradizione monastica: la liturgia, la preghiera, il senso di Dio come esigenza assoluta. Fa da eco a questa innegabile verità quanto successo poi nella Chiesa cristiana orientale, che oggi chiamiamo Ortodossa, in seguito: anche lì l’ossatura è monastica e lo è a tutt’oggi. I direttori spirituali del popolo sono i monaci, le liturgie solenni sono nei monasteri e la gente comune avverte molto di più la forza della vita monastica (sia maschile che femminile) che non quella delle chiese cittadine rette da sacerdoti sposati.

Su cosa si basa questa forza? E oggi ha ancora senso la vita monastica trascorsa nel silenzio di un chiostro, sprofondata nell’adorazione di Dio? Di fronte ai bisogni del mondo, che cosa può significare ai nostri occhi un gruppo di uomini o donne che non hanno alcuna funzione pubblica o di utilità sociale?

Il monaco capisce che la cosa più importante e più utile al mondo è la lode di Dio, la preghiera di intercessione, la lotta contro le potenze del male, l’affermazione netta del primato di Dio su ogni altra cosa. Le attività non servono se non sono animate dalla carità («Se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova», I Cor 13,3), ma la carità è Dio (Dio è amore, I Gv 4,8), quindi chi non ha Dio non ha la carità. Il monaco agisce sul cuore di Dio facendo leva proprio sulla carità più necessaria e urgente: vivere Dio dentro di sé in una purificazione continua e in un’elevazione progressiva di sé stesso. «Chi eleva sé stesso, eleva il mondo», scriveva il piccolo Placido, primo discepolo di san Benedetto.

Il «fiat»

Ma vi è un altro principio che distingue il monaco e ne fa un elemento essenziale per la vita della Chiesa. E’ il «fiat» della Vergine Maria. Quando l’angelo appare alla Vergine e le prospetta la divina Incarnazione del Verbo, Ella risponde «si faccia» e da quel momento la sua vita cambia completamente piega: Ella non si possiede più, vive totalmente a disposizione dell’inaudita novità, che diventa novità perenne a servizio del Figlio, nella Grazia (di cui è ripiena) a lode del Padre. E’ una vita all’insegna dell’assoluta gratuità: non ci sono opere particolari da fare, ma tutto diventa “opera”, perché la Madonna da quel momento in poi vive giorno per giorno agli ordini di Dio, operazioni che non governa; così passa dalla dolcezza ineffabile della natività all’adorazione intima negli anni di Nazareth senza alcuna opera grandiosa, per arrivare all’angoscia inenarrabile del Calvario.

Questo principio mariano del «fiat» è sempre stato conservato nella Chiesa dalle anime dei fedeli, ma massimamente dai monaci, i quali infatti non hanno opere specifiche nella socialità se non quella meno compresa ossia il lasciar fare a Dio. Così abbiamo monaci che passano tutta la vita nell’anonimato pregando dalla mattina alla sera, sconosciuti a tutti, abbiamo monaci che escono dal monastero per andare a redarguire i potenti di questo mondo, ne abbiamo altri che vengono mandati in missione, altri ancora che diventano addirittura Papi. Per loro è la stessa cosa.

Le “truppe scelte” della Chiesa

Il monaco non vuole nulla, se non Dio. Ecco perché oggi essi sono necessari, più che mai. In una Chiesa che sembra lanciare appelli soltanto per il conseguimento di una giustizia umana nell’occuparsi dei bisognosi o chi per loro (giustizia umana che non ci sarà mai, finché vi sarà un solo peccato sulla terra) o dei problemi dell’umanità, nei confronti dei quali la Chiesa in sé ha ben poco potere, in una Chiesa che vuole dialogare col mondo finendo per dissolvere la sacralità nella mondanità, i monaci continuano imperterriti a far prevalere le esigenze primarie di Dio nella pura gratuità della loro esistenza.

Il monaco ha quindi due funzioni. La prima è l’affermazione del primato di Dio ossia l’adorazione in tutte le sue forme. Dio non “serve” a questo mondo per metterlo a posto. Non l’hanno fatto né i grandi uomini dell’Antico Testamento né Nostro Signore stesso, il quale ha affermato davanti a Pilato che il Regno di Dio non è di questo mondo (Gv 18,36). Adorando Dio Padre-Figlio-Spirito Santo (l’unico vero Dio, uno in tre Persone, non ve ne sono altri), il monaco attesta solennemente il principio vitale della creazione e il senso dell’esistenza delle cose. Senza Dio, tutto precipita nel caos e nelle tenebre.

Proprio per questo motivo, ecco la sua seconda funzione: come vero figlio di Dio deputato alla lode e alla sua gloria, il monaco è libero di agire lasciandosi usare laddove vi siano necessità urgenti, perché non è impegnato in alcuna opera particolare che lo distragga da questo.

Ma occorre che il monaco sia veramente tale ossia non abbassato nelle mondanità varie o addirittura da attività che sviliscono la stessa vocazione monastica (incontri interreligiosi, sincretisti o altro): occorre che sia totalmente immerso nell’adorazione e dia a Dio di poter agire, rimanendo libero da qualsiasi altra realtà o impegno che non sia Dio stesso. Nei momenti gravi Dio ha sempre usato queste sue “truppe scelte” nella Chiesa.

Non a caso a Fatima la Madonna ha annunciato il trionfo del suo Cuore Immacolato. Il trionfo dice vittoria e il principio vitale di questo atto trionfale è quello mariano del «fiat». è Dio che opera, ma attraverso uomini che si “lasciano fare”, che “patiscono” Dio, uomini capaci di percepire il fascino del divino in modo assoluto ed esclusivo capaci, per dirla con Irenée Hauserr in Solitudine e vita contemplativa, di «buttare la propria vita, in totale gratuità, per quel Dio che è l’Emarginato per eccellenza, il supremo Non-tollerato, il grande Rifiutato, l’inutile».

Aveva ragione Kierkegaard: «Ogni volta che la storia del mondo deve fare un significativo passo in avanti e superare un passaggio difficile, allora arriva subito anche una formazione di veri cavalli da tiro: i celibi, gli uomini solitari che vivono solo per un’idea».

Fra’ Davide Venturi

Radici Cristiane

Annunci