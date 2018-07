LE 13 FRASI PIU’ VERITERIE DEL CURATO D’ ARS SULLA BONTA’ DI DIO E DELLA MADONNA

Dal dialogo autentico con il Signore e la Vergine Maria, San Giovanni Maria Vianney traeva una immensa forza d’animo!

Dio e la Madonna sono state le bussole che hanno orientato la vita di San Giovanni Maria Vianney.

Alfred Monnin in “Il Santo Curato d‛Ars” (a cura del Centro Missionario Francescano) ha raccolto alcuni dei suoi pensieri più importanti e veritieri nei confronti del Signore e di Maria. Eccoli.

1) “Verrà il tempo in cui gli uomini saranno così stanchi degli uomini, che non si potrà più parlare loro di Dio senza farli piangere”

2) “L’uomo fu creato per amore: per questo egli è tanto portato ad amare. D’altronde egli è così grande che nessuna cosa può sulla terra appagarlo. Non è contento, se non quando si volge a Dio… Fate uscire un pesce dall’acqua, e non vivrà. Ebbene, ecco l’uomo senza Dio”

3) “Le nostre colpe sono un granello di sabbia al paragone della grande montagna della misericordia di Dio”

4) “Il buon Dio avrà perdonato ad un peccatore pentito più presto che non avrà fatto una madre a ritrarre il suo figlioletto dal fuoco”

5) “Io credo che se avessimo la fede, saremmo padroni della volontà di Dio; la terremmo incatenata, nè cosa alcuna ci sarebbe negata da lui”

6) “Se sapessimo come Nostro Signore ci ama, ne morremmo di piacere!”

7) “Noi non abbiamo che una fede centinaia di miglia lontana dal suo oggetto, come se Dio fosse al di là dei mari. Se avessimo una fede viva, penetrante come l’ebbero i Santi, vedremmo Nostro Signore come essi lo videro”

8) “O Dio, concedimi la conversione della mia parrocchia; accetto di soffrire tutto ciò che vorrai per il resto della mia vita”

9) “Il Buon Dio ogni notte fa per me un piccolo miracolo. La sera non ne posso più, e al mattino sono in forma”

10) “Il cuore di Maria è così tenero con noi che quelli di tutte le madri riunite non sono che un pezzo di ghiaccio al suo confronto”

11) “Le tentazioni non hanno nessuna presa su un cristiano il cui cuore è veramente devoto alla Vergine Maria”

12) “Rivolgiamoci alla Madonna con grande fiducia, e siamo certi che, per quanto miserabili possiamo essere, Lei ci otterrà la grazia della conversione”

13) “Ho amato la Madonna ancora prima di conoscerla; è il mio più vecchio affetto”.

tratto da https://it.aleteia.org/2018/07/26/13-frasi-pensieri-del-curato-d-ars-dio-madonna/

di Gelsomino Del Guercio | Lug 26, 2018

Annunci