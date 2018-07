CARD. MÜLLER: “SONO TRISTE PERCHE’ DA ROMA ARRIVANO DIRETTIVE CONTRADDITTORIE”

Il cardinale Muler ci parla, in una lunga intervista, dall’Australia, con la libertà che solo la lontananza geografica può dare….

Jordan Grantham: Sua Eminenza, la ringrazio per l’onore della sua prima intervista in Australia. Cosa la porta in Australia?

Cardinale Müller: Sono invitato da un gruppo di sacerdoti a tenere un discorso sul sacerdozio, per incoraggiarli a predicare il Vangelo, ad amministrare i Santi Sacramenti e a guidare la Chiesa come buoni pastori. Siamo la Chiesa universale, la Chiesa cattolica, quindi siamo tutti responsabili gli uni degli altri e un Cardinale in maniera particolare, perché è coinvolto con il Primate della Santa Romana Chiesa e abbiamo questo lavoro internazionale in materia di fede. La Fede non è un’ideologia ma la Fede si rivela come Parola di Dio, ricevuta e accettata dagli esseri umani, e così via la Chiesa iniziò e la Fede in Gesù Cristo per rendere le persone sante e portarle a Dio, alla vita eterna. È la prima volta che mi reco in Australia.

JG: Quindi, il suo discorso riguarda la Missione e l’Identità del Sacerdote. Va bene se condivide il suo messaggio in questo colloquio?

M: La mia tesi non è qualcosa che ho inventato, non sono le mie idee personali. Non credo che tutti debbano essere interessati alle idee di un uomo che vive lontano, in Europa, ma stiamo partecipando alla Santa Chiesa Cattolica, fondata da Gesù Cristo e che ha fondato l’apostolato dei Dodici Apostoli e di San Paolo e degli altri Apostoli della prima, primitiva Chiesa. Egli ha mandato gli Apostoli in tutto il mondo per testimoniare il Vangelo di Gesù Cristo perché mandato dal Padre e nel Nome del Padre. Nel suo nome e nella potenza dello Spirito Santo ha mandato gli Apostoli in tutto il mondo e ora sono i loro successori nell’episcopato e nel sacerdozio.

JG: I Pastori sono particolarmente importanti per guidare i giovani come me e i Vescovi hanno fatto di questo un Anno della Gioventù nella Chiesa Cattolica Australiana.

Muller: La Santa Sede ospita l’Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi, anche sui giovani, che ha un documento preparatorio in cui si afferma: “Ascoltando i giovani, la Chiesa sentirà ancora una volta il Signore parlare nel mondo di oggi”.

JC: Perché la Chiesa ha bisogno di ascoltare i giovani, che per lo più non praticano la fede in Australia, Germania e nell’Occidente?

Muller: Devo chiedermi qual è il significato di questa espressione: “La Chiesa deve ascoltare i giovani”? Chi è la Chiesa, chi è il soggetto, chi ascolta? La Chiesa non è solo la gerarchia, ma la Chiesa è tutto ciò che viene battezzato e se i giovani vengono battezzati non possiamo dire che la Chiesa, che è la comunione dei battezzati, debba ascoltare i battezzati. È un po’ autoreferenziale.

Dopo il Concilio Vaticano II, questo tipo di linguaggio è un po’ strano. Penso che questo sia un po’ un linguaggio vecchio stile usato qui. È meglio dire: noi tutti, pastori e fedeli, dobbiamo ascoltare Gesù Cristo, la Parola di Dio e realizzare la Parola di Dio e seguire la Parola di Dio nelle condizioni del mondo di oggi. Dobbiamo fare un’analisi tutti insieme, perché la gerarchia non vive nei secoli passati. Quali sono le condizioni? Quali sono gli ostacoli anche per tutti noi? Siamo persone che vivono insieme, in tre o quattro generazioni, nello stesso momento. È anche necessario che le diverse generazioni nella Chiesa si ascoltino perché i giovani hanno ragione ad esprimere le loro esperienze e le loro idee. Ogni generazione ha il diritto di vivere nel proprio tempo, ma non di isolarsi e di pensare nell’ideologia del progressismo che gli ultimi tempi sono i migliori. Penso che, come ha detto un famoso autore, tutte le generazioni sono subito dopo Dio e noi apparteniamo insieme attraverso tutti i secoli. Per esempio,, un tempo, ascoltiamo la Parola di Dio espressa nelle parole del popolo del tempo degli Apostoli, dei Padri della Chiesa e degli altri tempi. In questo senso possiamo dire “siamo conservatori”, ma non conservatori perché siamo rimasti nel passato ma per ascoltare tutti insieme come una comunione di fedeli la Parola di Dio, che viene a noi tutti, all’umanità durante tutti i tempi, Dio per sempre.

JG: Come possono i membri della Chiesa oggi trascendere queste etichette che lei ha citato, conservatori e progressisti?

Muller: Questa distinzione è assolutamente stupida, senza senso, perché lì abbiamo accordi politiche e anche la politica che viene da sé. Il senso di questa distinzione deriva dalla Rivoluzione francese e da quell’ideologia del progressismo. Ci sono persone che vivono ora con questa o quella comprensione, ma filosoficamente questa distinzione non ha senso, almeno nella Chiesa, che è la comunione dei fedeli che ascoltano la Parola di Dio.

La Parola di Dio è presente in ogni tempo per dare risposte, ma non le nostre risposte, le nostre prospettive, alle altre persone, ma per stare insieme e ascoltare l’unica Parola di Dio, che è la Parola di Dio per noi oggi e anche per il futuro. E’ assolutamente necessario superare questa distinzione, questo scisma nella Chiesa, così come nelle altre comunità cristiane in cui abbiamo questo problema.

La Parola di Dio è questa realtà che unisce, unifica tutti. Non siamo divisi in partiti, come ai tempi dell’apostolo Paolo, non ci sono paolini, petrinisti. E secondo i diversi apostoli, siamo tutti uniti nell’unico Corpo di Cristo, siamo membra del Corpo di Cristo, Cristo è il capo del suo corpo, che è la Chiesa stessa.

JG: Questo richiede l’educazione di tutti i fedeli e si riferisce al suo lavoro nella Congregazione per l’Educazione Cattolica?

Muller: La Congregazione per l’Educazione ha la visione d’insieme dell’educazione nelle scuole e nelle università perché siamo la religione del logos, in greco, della ragione. Questa è la ragione di Dio: tutta la nostra esistenza è ragionevole, non priva di ragione, non siamo nichilisti ma siamo positivisti, in questo senso, quell’essere esiste.

L’educazione è molto importante, siamo discepoli della Parola di Dio, discepoli di Gesù Cristo e la Chiesa è iniziata con questa storia a Gerusalemme nel mondo ebraico ed è entrata nel mondo greco e romano. Comprendiamo che il Verbo di Dio si è fatto carne ed è possibile, con questa espressione, che il Verbo di Dio sia un’Incarnazione permanente, inculturazione dell’unico Verbo di Dio nelle diverse nazioni, tradizioni, concezioni. Tuttavia, la comprensione greca della filosofia non è solo una delle tante filosofie. Due principi assolutamente importanti per tutta l’umanità che i Greci scoprirono furono il principio della realtà e il principio della razionalità del mondo. La ragionevolezza di tutto ciò che esiste, e quindi l’idea di creazione che potrebbe essere espressa; la presenza di Dio nella realtà, nel nostro pensiero, nella nostra comprensione del mondo e nell’indagine del mondo materiale, del mondo spirituale.

Quindi non siamo una religione separata, auto-correlata e riflessiva, ma siamo la religione missionaria, la Chiesa cattolica. Gli Apostoli non raggiunsero altre culture e le distrussero, ma favorirono tutto ciò che è buono e le riunirono. Per questo la Pentecoste è il nostro paradigma, lo Spirito Santo è venuto a tutti e la massa delle persone ha rappresentato tutti coloro che venivano da ogni parte, da ogni luogo e da ogni cultura. Possiamo leggere negli Atti degli Apostoli che ognuno può ascoltare le parole degli Apostoli nella propria lingua. Questo significa non solo capire con le proprie parole, ma anche con la propria cultura.

JG: Questo è un punto interessante per i lettori della diocesi di Parramatta (Western Sydney), che è la diocesi australiana più multiculturale con il maggior numero di migranti.

Ha qualche suggerimento su come i laici, il clero, i religiosi e l’episcopato possano essere docili allo Spirito Santo nell’ascolto della Parola di Dio?

Muller: Nessuno può dire “Gesù è Signore” senza lo Spirito Santo (1 Cor. 12:3). La Parola di Dio non è un’ideologia, un sistema di pensiero filosofico, ma la persona viva di Gesù Cristo che è il Messia. I missionari sono stati inviati dallo Spirito Santo, pieni dello Spirito Santo e noi, come seguaci di Gesù Cristo, siamo legati alla persona di Gesù Cristo. Siamo membra del Suo corpo e Cristo opera attraverso di noi, presenti nel mondo attraverso tutti i battezzati. Secondo il sacerdozio comune, tutti rappresentano Gesù Cristo e gli Apostoli e i Vescovi, in un senso speciale. Possiamo farlo solo per la potenza e la presenza dello Spirito Santo. Non dobbiamo essere egoisti, ma annunciare il Vangelo in modo amichevole, perché lo Spirito Santo è amico di tutti. Siamo figli di Dio in Cristo, ma siamo amici di Dio nello Spirito Santo e quindi lo Spirito Santo può incoraggiarci, anche per superare la nostra autocentralità. Questa è la parte della visione della Chiesa che lo Spirito Santo può aiutarci a superare le divisioni nei conservatori, nei liberali e in qualsiasi cosa essa sia.

Tutti devono ascoltare lo Spirito Santo e se si ascolta lo Spirito Santo si dirà “Io sono un cattolico”, non un conservatore o un cattolico liberale, perché questa distinzione è contro lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo unisce la Chiesa ed è l’antidoto contro le divisioni e le separazioni.

Attraverso la storia, diversi gruppi si sono riferiti allo Spirito Santo, Appassionati. Hanno detto che abbiamo un sentimento diretto, una linea diretta con lo Spirito Santo, “non abbiamo bisogno della Sacra Scrittura, non abbiamo bisogno della tradizione apostolica, non abbiamo bisogno del magistero della Chiesa Cattolica”.

Pertanto, dobbiamo sottolineare il fondamento cristologico e incarnazionale contro questo unilateralismo.Nessuno, nemmeno il Papa e un Concilio, hanno una linea diretta con lo Spirito Santo perché non ricevono una nuova rivelazione. C’è una sola rivelazione, data per sempre in Gesù Cristo e quindi la nostra base è la Sacra Scrittura. Non possiamo dire nulla, né stabilire nella Chiesa una dottrina o un’intesa che sia contro le parole di Dio nella Sacra Scrittura e l’espressione della tradizione cattolica. Nessuno può avere una comprensione contraria a Gesù Cristo come vero Figlio di Dio che si è fatto uomo, come ha espresso il Concilio di Nicea. Nessuno può dire che ora ho avuto una rivelazione di Dio nella mia camera e lo Spirito Santo mi ha rivelato che esistono solo sei sacramenti. Siamo membri della Chiesa e non abbiamo tali profezie private, i carismi sono dati per il bene della Chiesa e non per la propria posizione, che “Io sono migliore, lo conosco meglio di te perché ho una rivelazione privata dallo Spirito Santo”. Lo Spirito Santo è sempre lo spirito di Dio Padre e del Figlio e quindi non c’è distinzione tra un fondamento cristologico e un fondamento pneumatologico della Chiesa e della Fede.

JG: L’Islam, che sta crescendo in Germania, è una rivelazione privata sbagliata? Attualmente ci sono anche controversie sui rifugiati islamici e sui migranti in Germania.

M: Noi, come cristiani, accettiamo la possibile esistenza di rivelazioni private, a parte l’unica rivelazione pubblica in Gesù Cristo. Ad esempio, possiamo parlare di una rivelazione privata nei messaggi di Fatima. Nel contesto della rivelazione cristiana, unica nel suo genere, Dio è Gesù Cristo. Penso che Muhammad intendesse una rivelazione pubblica, che era importante per tutti, non solo per un carisma all’interno del mondo cristiano e per coloro che sono convinti che egli è un mediatore della Parola di Dio, come Mosè, che è la loro convinzione. Noi come cristiani non possiamo accettarla come una rivelazione pubblica. È assolutamente impossibile dopo Gesù Cristo, né come rivelazione privata all’interno del contesto cristiano. Potremmo accettarlo come cristiano, come uomo, come persona di buona volontà soggettiva e come persona religiosa. Tuttavia, noi come cristiani, se restiamo tali, non possiamo accettare il suo messaggio come una rivelazione che viene da Dio. Pertanto, c’è una grande differenza. Sei cristiano o sei musulmano. Non si può cambiare la base di tutto. Non sono convinto, come cristiano, che una rivelazione di questo tipo sia possibile dopo Gesù Cristo. Non si può ridurre Gesù Cristo ad essere solo un profeta, è il Figlio di Dio, è il logos incarnato e quindi non è possibile nessun’altra rivelazione perché tutta la realtà, tutto il contenuto della rivelazione è la persona di Gesù Cristo. Abbiamo l’identità di Gesù Cristo come mediatore della nuova alleanza ed è anche il contenuto.

JG: Che cosa ha da offrire la saggezza della Chiesa per risolvere in modo giusto la tesa situazione dei rifugiati in Germania?

Muller: Prima di tutto, noi come cristiani abbiamo pieno rispetto per tutti, perché ognuno è creatura di Dio. Sono creati a immagine e somiglianza di Dio, ma questo non può portare al relativismo. Siamo convinti di Gesù Cristo e non possiamo superare e non vogliamo superare Gesù Cristo, né relativizzarlo come uno dei profeti. Ma dobbiamo anche aiutare lo Stato e la società ad accettare una comprensione pluralistica. Non siamo in uno Stato cristiano, ma in uno Stato democratico e pluralista. Lo Stato deve essere tollerante e accettare tutte le diverse religioni, ma sulla base dei diritti umani e della legge morale naturale. È anche molto importante che l’Australia non superi la legge morale naturale come fondamento con una legislazione solo positiva (fatta dall’uomo). Non può relativizzarsi, cioè riferirsi in modo antico all’onnipotenza dello stato, e accettare solo un’evoluzione di alcuni stati assoluti dei vecchi re allo stato totalitario di oggi.

JG: Mi potrebbe fare un esempio di un’area in cui lo Stato rischia di violare la legge morale naturale?

Muller: Ad esempio, con l’aborto. Ognuno ha il diritto di esistere dall’inizio dell’esistenza nel grembo materno e non si può dire che l’autodeterminazione definisca la determinazione definitiva. Gli adulti, la madre e il padre, non hanno il diritto di uccidere i loro figli. Prima o dopo la nascita, non c’è alcuna differenza essenziale. Non c’è differenza essenziale tra i bambini di uno, due o tre anni di età, non hanno coscienza di sé riflessiva. Ciò non significa sminuire il loro diritto naturale fondamentale alla loro esistenza.E lo Stato deve accettare la libertà religiosa, ad esempio il sigillo confessionale. Non possono portarsi, per leggi ingiuste, nella coscienza, il rapporto più intimo dell’uomo con Dio, perché dobbiamo obbedire alla legge di Dio piuttosto che all’uomo. Dobbiamo rispettare la nostra costituzione, viviamo in una società che ha bisogno di una forma democratica di organizzazione, che definiamo Stato, ma che non è Dio. Penso che alcuni credano alle vecchie teorie di Thomas Hobbes, dove lo stato è un Leviatano, è tutto ciò che definisce. Non possiamo dire che invece del potere assoluto dei vecchi re, ora abbiamo il potere assoluto della maggioranza del parlamento. Non è giusto.

JG: Lei era il vescovo di Ratisbona, dove il castello di Sant’Emmeram (un’ex abbazia e sede del principe locale) è un simbolo della collaborazione tra Chiesa e Stato.

C’è qualche legame tra il pluralismo di oggi e il relativismo?

Muller: Nei nostri moderni Stati democratici, ognuno ha un diritto fondamentale alla libertà religiosa e lo Stato e la società devono rispettarlo. Noi, come Chiesa cattolica, siamo i promotori della libertà religiosa, non solo richiedendola per noi stessi. Non siamo una lobby per noi stessi, ma siamo i promotori di questo diritto naturale, che tutti meritano: la libertà religiosa derivante dalla legge morale naturale e la libertà di coscienza. Sicuramente tutti devono rispettare la legge morale naturale per l’altro. Se un altro uomo dice “Accetto la religione musulmana”, lo rispettiamo sulla base della legge morale naturale e possiamo vivere insieme a persone di altre religioni. Nessuno può dire che tutto ciò che appartiene alla mia religione sia permesso o debba diventare la base della comunità, per esempio le mutilazioni genitali femminili, perché questa azione è contraria alla legge morale naturale e all’inviolabilità del corpo umano.

La realizzazione di una comunità pluralistica deve avvenire sulla base della legge morale naturale per tutti. Non vi è alcun diritto di distruggere la legge morale naturale nei confronti degli altri. Non siamo semplicemente egocentrici come cattolici, come cristiani, comunità egocentriche interessate solo al bene del nostro popolo.

Inoltre, abbiamo la nostra dottrina sociale, la dottrina politica, e quindi abbiamo il nostro contributo alla vita sociale nell’educazione, nelle scuole cattoliche e nel pensiero sul rapporto tra lavoratori e imprenditori. Non possiamo accettare il capitalismo di Manchester, secondo il darwinismo sociale, la sopravvivenza del più forte in questo senso. Diciamo che tutti hanno una responsabilità nei confronti della società e quindi la Dottrina sociale cattolica è stata ed è molto utile anche per vivere insieme in una società pluralistica. La fede cattolica non ha bisogno di una società come base, di uno Stato cristiano unificato, del vecchio Impero romano e di quei molti Stati. Siamo una minoranza o una maggioranza e non importa. Possiamo convivere pacificamente con altre persone se rispettano anche la nostra libertà religiosa e la nostra pratica religiosa. Non possiamo accettare i falsi dogmi del liberalismo politico secondo cui la religione è solo una cosa privata. Noi, come membri della nostra società e degli stati, abbiamo gli stessi diritti di presenza e partecipazione pubblica dei liberali o dei massoni.

JG: Lei nato a Magonza, in Germania, nel 1947, due anni dopo la fine della seconda guerra mondiale, quando questa città fu distrutta per l’80% dai bombardamenti.

L’orrore della seconda guerra mondiale è stato parte del motivo per cui gli intellettuali si sentivano disillusi dall’idea di una società cristiana?

Muller: Penso fosse un dilemma perché la gente dopo la seconda guerra mondiale e la dittatura nazista ha capito che la seconda guerra mondiale e l’Olocausto e tutte le crudeltà disastrose sono state causate dall’ateismo e dal nichilismo dei nazisti e poi dei comunisti.

Così, abbiamo avuto una nuova primavera della fede cristiana in Germania dopo la seconda guerra mondiale, dopo la dissoluzione del nazismo. Sia i protestanti che la Chiesa cattolica e i costruttori della nostra nuova democrazia, Adenauer, e queste persone hanno avuto un ottimo orientamento nella fede cristiana, che è stata anche la base di un umanesimo, è stato un umanesimo cristiano, un umanesimo teocentrico. La costituzione della nuova democrazia in Germania afferma che è stata accettata dal popolo tedesco, consapevole della sua “responsabilità di fronte a Dio e all’uomo”.

Sappiamo quali sono le conseguenze di un uomo o di un partito che si costituisce come Dio per l’altro. Il potere dello Stato deve essere responsabile verso il trascendente, verso la legge superiore e la realtà e nessuno può dire “Io sono il creatore e il perfezionatore” degli altri. Questo è molto significativo per noi contro l’assolutizzazione dello Stato, e la legge puramente positiva perché, è un vero scandalo, tutti gli orrori dei nazisti erano giustificati legalmente. Hanno reso le leggi razziste ufficialmente legali secondo le regole del loro stato. Non tutto ciò che è formalmente legale è corretto. Pertanto, ciò che impariamo dalla storia è che il diritto positivo degli Stati, dei parlamenti, del governo e dei tribunali deve basarsi sul diritto morale naturale, che è universale.

JG: Oggi la Germania è la nazione leader in Europa. Come sta procedendo la Nuova Evangelizzazione globale?

Muller: La Germania è il paese economicamente più trainante ma abbiamo bisogno di leadership anche nell’orientamento etico-morale e in questo modo possiamo dire che la maggior parte dei leader europei e delle persone di governo sono troppo legati a certe ideologie, sostengono il matrimonio per tutti, come gli omosessuali, l’aborto e l’eutanasia.

Pensano che questo sia il progresso dell’umanità, ma è una regressione rispetto a ciò che abbiamo imparato dalle brutali dittature del XX secolo. Come ho detto, dobbiamo avere pieno rispetto per la vita e la libertà umana, che non è solo autodeterminazione illimitata, ma libertà che è una possibilità di fare del bene, non solo di seguire i miei interessi personali. La nostra vita ci è donata da Dio per essere rispettata, certo, ma anche per essere la base per fare il bene. Non siamo una collezione di individualisti in viaggio egocentrico, ma come disse Bonhoeffer, “il mistero dell’esistenza umana deve esistere per gli altri”, a favore degli altri; la madre, il padre, la famiglia, il nonno.

Nel contesto familiare, ognuno ha i suoi diritti, ma noi viviamo insieme e apparteniamo insieme per aiutarci, essere per gli altri, sacrificarci per gli altri. L’amore è superare l’egocentrismo per essere centrati sull’altro, non solo nell’altruismo, ma nell’amore cristiano, per amare l’altro come noi stessi. Si tratta di un buon equilibrio tra l’accettazione di sé e l’accettazione degli altri, non strumentalizzandoli.

JG: Vedete segni di speranza in Germania e qual è la situazione della crisi e della controversia tra le due comunità?

Muller: Purtroppo i nostri Vescovi pensano di più in categorie di politica e di potere e non in questa linea della Nuova Evangelizzazione. L’intercomunione non è possibile, assolutamente, oggettivamente, non è possibile perché la Comunione è la rappresentazione sacramentale della comunione nella Fede. Se non si ha piena comunione nella Fede, non è possibile avere piena comunione nell’espressione sacramentale, specialmente nell’Eucaristia.

Abbiamo tante famiglie di protestanti e cattolici, anche a volte ortodossi, ma questo non è così problematico perché gli ortodossi hanno la stessa nostra Fede, ma non la piena comunione. Tra i protestanti, i luterani o i calvinisti, abbiamo una comprensione molto diversa del ruolo e dell’essenza della Chiesa.

La Chiesa non è solo per noi una comunione di singoli fedeli, ma è il Corpo di Cristo, come rappresentazione sacramentale della presenza di Dio, di Cristo nel mondo e quindi abbiamo le altre conseguenze, hanno un solo sacramento, il Battesimo, e in un certo modo, un’altra comprensione dell’Eucaristia. Abbiamo sette sacramenti e non possiamo dire che siano tutti uguali ed è sufficiente avere un sentimento religioso, o un sentimento di appartenenza. Questo è molto buono, ma non è sufficiente per la comunione sacramentale e quindi spero che i Vescovi tedeschi trovino il modo di tornare a una comprensione religiosa e spirituale della Chiesa e di rispettare anche i fondamenti della Fede cattolica, che non possono essere cambiati.

Sono molto triste che da Roma stiano arrivando direttive, che sono opposte, quella del prefetto della Congregazione della Fede è antitetica con la lettera che il cardinale Marx ha ricevuto dal Santo Padre.

Il Papa, secondo la Fede cattolica, è il principio universale dell’unità della Chiesa, non dell’unità politica ma dell’unità nella Fede rivelata. La fede, la dottrina della Chiesa cattolica sull’Eucaristia e l’appartenenza dell’Eucaristia alla piena comunione della Chiesa sotto il Papa e l’episcopato è molto chiara. Non può essere modificato.

Fonte: Catholic Outlook

traduzione Sabino Paciolla blog

Annunci