Secondo Mons. Gracida fu una cospirazione a portare all’elezione di Bergoglio.

Papa Francesco dice “qualcosa di eretico un giorno” e il giorno dopo lo contraddice con la verità, questo secondo il vescovo emerito di Corpus Christi, René Gracida (di 95 anni), a PatrickCoffin.media (10 luglio).

Pertanto, secondo Gracida, non si può non parlare di un papato eretico.

Garcida è convinto che l’elezione di Francesco nel 2013 non fosse valida, a causa di una cospirazione della cosiddetta “mafia di san Gallo” che aveva già nel 2005 cercato di impedire l’elezione del cardinale Ratzinger e poi tramato per portarlo a dimettersi per poter fare eleggere Jorge Bergoglio.

“Non c’è dubbio che ci sia stata una cospirazione per oltre 20 anni a partire dagli anni ’90”, ha detto Gracida, ricordando che la Constitutio Apostolica Universi Dominici Gregis (1996) minaccia di scomunica chi cerca di manipolare un conclave.

Gracida ha scritto le sue conclusioni a un certo numero di cardinali, ma [senza sorpresa] non ha mai ricevuto una risposta.

Nella stessa intervista, Gracida rivela di aver smesso di celebrare la Nuova Messa quando è andato in pensione nel 1997 e di aver celebrato la Messa Tridentina in latino da allora in poi.

Gracida pensa che Paolo VI “abbia fatto un errore terribile” introducendo il Nuovo Rito.

Annunci