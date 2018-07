ECLISSI A SAN PIETRO: Quattro vescovi tedeschi affermano che permetteranno a alcuni protestanti di ricevere la santa comunione.

GERMANIA, 3 luglio 2018 ( LifeSiteNews ) – Mentre il quotidiano regionale tedesco Das Westfalen-Blatt ha riferito il 30 giugno che l’Arcivescovo della diocesi di Paderborn, Hans-Josef Becker ha deciso di implementare la controversa guida recentemente pubblicata sulla intercomunione. Permette ai coniugi protestanti dei cattolici, in singoli casi, di ricevere la Santa Comunione.

Poi, il vescovo Gerhard Feige di Magdeburgo, arcivescovo Stefan Hesse di Amburgo, e il vescovo Franz-Josef Bode di Osnabrück si sono uniti all’arcivescovo Becker e hanno annunciato che attueranno la nuova dispensa pastorale tedesca nelle loro rispettive diocesi.

La diocesi di Paderborn ha detto a Westfalen-Blatt che questa guida all’orientamento, pubblicata dai vescovi tedeschi il 27 giugno, è “preziosa”. Lo stesso arcivescovo Becker ha spiegato ai suoi sacerdoti, dopo aver presentato la sua decisione il 27 giugno, che si aspetta “tutte le cure pastorali nell’Arcidiocesi di Paderborn per conoscere intensamente la guida all’orientamento, e quindi agire di conseguenza e responsabilmente nella loro azione pastorale “.

La sua decisione non significa “ammissione generale alla Comunione”. Becker, secondo una dichiarazione rilasciata all’agenzia cattolica di notizie in Germania , considera la guida all’orientamento dei vescovi tedeschi come un “aiuto spirituale per la decisione di coscienza nei singoli casi di assistenza pastorale “Per le coppie”.

La diocesi non è stata in grado di dire a CNA quante coppie ci sono che sono potenzialmente candidate per questo nuovo approccio. Quando Aniana Wimmer della CNA ha chiesto se ci sarà anche una sentenza riguardante gli altri sacramenti e se, ad esempio, ci si aspetta che questi sposi protestanti di cattolici prima facciano una confessione prima di ricevere la Santa Comunione, la diocesi ha semplicemente detto che “nell’arcidiocesi di Paderborn, vengono applicate le regole generali della legge della Chiesa “.

Nel frattempo, il vescovo Rudolf Voderholzer, di Ratisbona – che era uno dei sette vescovi tedeschi che si oppongono alla liberazione intercomunitaria dei vescovi tedeschi – ha rilasciato un’intervista alla Cna, nella quale chiarisce che si aspetta ancora qualche chiarimento da Roma.

Voderholzer vede che la risoluzione finale del conflitto e in particolare la lettera del 25 maggio inviata dal capo della dottrina del Vaticano all’Arcivescovo Luis Ladaria al cardinale Reinhard Marx hanno confermato l’affermazione dei sette vescovi che “la questione eucaristica è una questione della Chiesa universale e della dottrina “.

“Infine, assumiamo che i dicasteri romani continueranno a lavorare in questa materia”, aggiunge. Alla domanda se applicherà nella sua diocesi le nuove regole stabilite nella guida intercomunitaria dei vescovi tedeschi, mons. Voderholzer sottolinea che la lettera inviata da Ladaria “deve essere intesa come la cornice interpretativa per la futura procedura”.

Quella lettera chiarisce, secondo Voderholzer, che “il vescovo locale è rinviato alla pratica della Chiesa universale”. Inoltre, dice il vescovo, Ladaria ha anche annunciato nella sua lettera che ci sarà “un’autentica interpretazione del canone 844” [che parla di dare la Santa Comunione ai cristiani non cattolici in casi di “grave necessità”]. “Mons. Voderholzer chiarisce che, fino a quella futura spiegazione e interpretazione di Roma, le vecchie regole continueranno ad esistere a Ratisbona.

In generale, i cattolici conservatori si sono indignati per la recente pubblicazione improvvisa della guida intercomunitaria tedesca, che è stata anche criticata a livello internazionale. Regina Einig, scrivendo per il noto quotidiano cattolico Die Tagespost , sottolinea che il cardinale Reinhard Marx si era recato, dietro le spalle dei suoi colleghi vescovi tedeschi, per incontrare papa Francesco (durante la riunione dell’11-13 giugno del Concilio dei nove cardinali , di cui Marx è membro).

Einig lo definisce “la decisione autoritaria del presidente di andare da solo e senza comunicazione con i suoi colleghi vescovi, di ottenere il via libera da papa Francesco per la pubblicazione della disputa controversa”, e dice che tale condotta trasforma la questione in un ” gioco di potere politico ecclesiale. “Lo” spirito di fraternità “ha, sotto la guida di Marx,” trasformato in una farsa “, aggiunge. “La domanda su chi Papa Francesco vuole servire con il suo corso a zig zag che sembra così disorientato, rimane aperta.”

Mentre questa nuova dispensa tedesca mantiene ufficialmente l’insegnamento della Chiesa sulla connessione tra unità eucaristica ed ecclesiale, “questo principio è, di fatto, omesso nello stesso tempo nella pratica”, spiega Einig. Parla qui di una “parodia di una chiesa sinodale”. La “sinodalità” significa ora prendere una “via separata [ Sonderweg” ]? “Chiede.

Anche Paul Badde, rispettato corrispondente di Roma tedesca per l’EWTN, si unisceal dibattito e difende ulteriormente la santità dell’Eucaristia. In modo appassionato, dichiara che, anche se in minoranza, rimarrà fedele all’insegnamento della Chiesa sull’intercomunione. Così dice:

Anche se non sono qui più papale del Papa: se la Chiesa cattolica in Germania, per il suo riavvicinamento alle chiese protestanti, vuole dividere ancora una volta in tal modo, come è ora il caso con il tedesco Conferenza episcopale, poi resto felicemente con la minoranza che segue la linea guida di San Vincenzo di Lerins (450 d.C.) a cui dobbiamo il motto: “tenere conto della Chiesa cattolica, con la massima cura, che teniamo ciò che è stato creduto ovunque, sempre, e da tutti. “Quello [St. Vincent of Lerins dice che è veramente e veramente cattolico.

Peter Winnemöller, commentando per il servizio di notizie austriaco Kath.net, dice riguardo all’improvvisa svolta papale e alla sua firma “F” con una nota che conferma il suo permesso di pubblicare la dispensa pastorale (o “guida”, come dicono ora ): “Il Papa […] ha dato il suo ‘F.’ La roccia si sta scuotendo! ”

Winnemöller aggiunge: “È confermato che colui che con successo ora ha l’orecchio del Papa al momento giusto, ottiene anche l’F’ree passare sotto la sua nota [un riferimento alla nota del 12 giugno che consente la pubblicazione della dispensa e scritto dal cardinale Marx e controfirmato da Francesco con il suo iniziale personale “F.”]. ”

“Si può davvero dire”, aggiunge il commentatore, “che il Papa stia tremendamente tremando quando si tratta di un’azione coerente”.

Winnemöller sottolinea che il Cardinale Luis Ladaria, Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, è stato profondamente umiliato da Papa Francesco e dal Cardinale Marx con la loro improvvisa decisione del 12 giugno di pubblicare la controversa dispensa intercomunale tedesca.

“Il cardinale di Monaco ha vinto il suo gioco”, dice l’autore, ma sembra poco preoccupato “che il Papa, allo stesso tempo, metta uno dei suoi membri di alto rango curiale nella pioggia monsonica dei monsoni”.

“Il Papa considera comunque la curia come una pestilenza, quindi cosa importa”, continua Winnemöller. “Se avesse avuto una personalità di Westfalia come Ladaria, prendeva il suo cappello rosso appena ricevuto e lo gettava davanti ai suoi piedi [del Papa] e cerca una bella parrocchia di campagna”. Come spiega l’autore, “il Prefetto della Congregazione per la Fede è stato gravemente danneggiato. Solo pochi giorni fa, è andato davanti alla stampa e ha spiegato con molta sostanza e comprensibilità la sua [precedente] decisione di interrompere la pubblicazione della dispensa “.

Un’altra fonte tedesca, Guido Horst di Die Tagespost , ha pubblicato un rapporto del6 giugno che le sue fonti presso la Congregazione per la Fede hanno chiarito che desideravano una lettura più severa del possibile. 844 per quanto riguarda la Comunione per i cristiani non cattolici in situazioni di emergenza, escludendo come opzione i coniugi protestanti cattolici. Horst era fiducioso, prima della recente svolta papale, che il CDF avrebbe aiutato a implementare una linea più conservativa in merito a questa domanda, e scrisse dei passaggi che presentavano la posizione non ufficiale del CDF come raccolto dalle sue fonti, una posizione che doveva essere negata solo pochi giorni dopo.

Maike Hikson

