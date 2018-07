TERREMOTO IN VATICANO !!! IL PARROCO VERONESE SI SPOSA CON L’AMICO. IL VESCOVO: «E’ ancora prete» Don Giuliano Costalunga ha detto «sì» a Gran Canaria al suo amore di sempre, Paolo. Ma non ha chiesto di uscire dal ministero. Monsignor Zenti: «Vicenda triste per la chiesa, procederemo d’ufficio» …….

Le nozze del prete con il suo compagno sono state celebrate in aprile alla Gran Canaria. Da sempre don Giuliano, giovane sacerdote dalle idee rivoluzionarie, considerato «troppo moderno» dai parrocchiani, si era fatto notare e aveva fatto discutere.

Una scelta di libertà

Ma don Giuliano ha voluto vivere senza nascondersi il suo amore: si sposato in aprile a Gran Canaria con Paolo detto Pablo, suo storico collaboratore, conosciuto durante gli anni di sacerdozio. «È ancora prete – conferma il vescovo di Verona Zenti – è una vicenda molto triste per la nostra chiesa. Un mio predecessore aveva impedito la sua ordinazione forse perchè aveva capito che non era la scelta giusta, ma lui è andato a farsi ordinare sacerdote a Rieti. Di sicuro la sua è una vicenda personale difficilissima e tristissima. Non ha chiesto di essere sollevato dal ministero ed è quindi ancora un prete: se non lo farà a breve, ci muoveremo d’ufficio».

