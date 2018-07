LA PREGHIERA DI PROTEZIONE CONTRO GLI SPIRITI MALIGNI A SAN MICHELE ARCANGELO

E’ stata recitata per la prima volta da Papa Leone XIII

Preghiera di protezione a San Michele Arcangelo

San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia; sii Tu nostro sostegno contro la perfidia e le insidie del diavolo. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui, Te ne preghiamo supplichevoli!

E Tu, o Principe della milizia celeste, con la potenza divina, ricaccia nell’inferno Satana e gli altri spiriti maligni i quali errano nel mondo per perdere le anime. Amen.

Atto di abbandono

Padre nostro, ci abbandoniamo a Te. Fa’ di noi ciò che ti piace. Qualunque cosa Tu faccia, Ti ringraziamo. Siamo pronti a tutto, accettiamo tutto, purché la tua volontà si faccia in noi e in tutte le tue creature. Non desideriamo altro, o Dio nostro.

Rimettiamo le nostre anime nelle tue mani. Te le diamo, o Dio nostro, con tutto l’amore dei nostri cuori, perché Ti amiamo ed è per noi un bisogno d’amore il donarci, il rimetterci senza misura tra le tue mani, con infinita fiducia, perché Tu sei il nostro Padre.

