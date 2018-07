PREGHIERA : LE SETTE OFFERTE AL PREZIOSISSIMO SANGUE DI GESU’

PRIMA OFFERTA

Io ti offro, o Padre eterno, i meriti del Prezioso Sangue del tuo Figlio prediletto, il mio divino Redentore, per la gloria e il riconoscimento della santa Chiesa mia Madre, per la conversione e la prosperità del suo capo visibile, il sovrano Pontefice, per i cardinali, i vescovi, i pastori delle anime, e per tutti i ministri.

Sii sempre benedetto e ringraziato, Gesù, per averci salvato a prezzo del tuo Sangue.

Gloria al Padre.

SECONDA OFFERTA

Io ti offro, o Padre eterno, i meriti del Prezioso Sangue del tuo Figlio prediletto, il mio divino Redentore, per la pace e la concordia dei nostri governanti e per la felicità del popolo cristiano.

Sii sempre benedetto e ringraziato, Gesù, per averci salvato a prezzo del tuo Sangue.

Gloria al Padre.

TERZA OFFERTA

Io ti offro, o Padre eterno, i meriti del Prezioso Sangue del tuo Figlio prediletto, il mio divino Redentore, per l’estirpazione di tutte le eresie, per la conversione dei peccatori. Sii sempre benedetto e ringraziato, Gesù, per averci salvato a prezzo del tuo Sangue.

Gloria al Padre.

QUARTA OFFERTA

Io ti offro, o Padre eterno, i meriti del Prezioso Sangue del tuo Figlio prediletto, il mio divino Redentore, per i miei genitori, i miei amici e i miei nemici, per gli indigenti, gli infermi e tutti quelli che soffrono, e anche per tutti coloro che hanno bisogno delle mie preghiere. Sii sempre benedetto e ringraziato, Gesù, per averci salvato a prezzo del tuo Sangue.

Gloria al Padre.

QUINTA OFFERTA

Io ti offro, o Padre eterno, i meriti del Prezioso Sangue del tuo Figlio prediletto, il mio divino Redentore, per tutti coloro che passeranno oggi all’altra vita, affinchè tu li liberi dalle pene dell’inferno per ammetterli alla gioia totale del Paradiso.

Sii sempre benedetto e ringraziato, Gesù, per averci salvato a prezzo del tuo Sangue.

Gloria al Padre.

SESTA OFFERTA

Io ti offro, o Padre eterno, i meriti del Prezioso Sangue del tuo Figlio prediletto, il mio divino Redentore, per tutti quelli che sono così devoti verso questo grande tesoro, per coloro che sono con me nell’adorazione che gli rendo, e infine per coloro che cercano di promulgare questa santa devozione.

Sii sempre benedetto e ringraziato, Gesù, per averci salvato a prezzo del tuo Sangue.

Gloria al Padre.

SETTIMA OFFERTA

Io ti offro, o Padre eterno, i meriti del Prezioso Sangue del tuo Figlio prediletto, il mio divino Redentore, per tutti i bisogni spirituali e temporali, e per il sollievo delle anime del Purgatorio, specialmente di quelle che sono state più devote verso il prezzo della nostra redenzione e verso il dolore di Maria, la nostra Santa Madre.

Sii sempre benedetto e ringraziato, Gesù, per averci salvato a prezzo del tuo Sangue.

Gloria al Padre.

Padre eterno, ti offro il Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo, in espiazione dei miei peccati e per i bisogni della santa Chiesa.

Amen.

