Il Cardinale Brandmüller si interroga sulle affermazioni di Francesco di non aver ricevuto i Dubia prima della pubblicazione.

Oggi, il 20 giugno, la Reuters ha pubblicato una nuova intervista con Papa Francesco. Anche se l’intervista sta facendo notizia a causa delle critiche del Papa alla politica di immigrazione del presidente Donald Trump, contiene anche un’altra controversa affermazione: il papa si sorprende ora che ha solo sentito parlare dei Dubia (riguardante il suo documento Amoris Laetitia ) “dai giornali” – un’affermazione che il cardinale Walter Brandmüller ha ora messo in discussione nei commenti a OnePeterFive. Dal testo dell’intervista:

Il papa ha anche commentato le critiche interne al suo papato da parte dei conservatori, guidate dal cardinale americano Raymond Leo Burke. Nel 2016, Burke e altri tre cardinali hanno lanciato una rara sfida pubblica a Francis su alcuni dei suoi insegnamenti in un importante documento sulla famiglia, accusandolo di seminare disorientamento e confusione su importanti questioni morali. Francis ha detto di aver sentito parlare della lettera dei cardinali che lo critica “dai giornali … un modo di fare cose che è, diciamo, non ecclesiale, ma facciamo tutti degli errori”. Prese a prestito l’analogia di un defunto cardinale italiano che paragonò la Chiesa a un fiume che scorreva, con spazio per diversi punti di vista. “Dobbiamo essere rispettosi e tolleranti, e se qualcuno è nel fiume, andiamo avanti”, ha detto. [enfasi aggiunta]

Implica quindi che i cardinali di Dubia non seguissero le giuste procedure ecclesiali e violassero la legge di cortesia nei confronti del papa rendendo il loro testo pubblico senza prima inviarlo a lui privatamente.

Abbiamo anche contattato il cardinale Walter Brandmüller, uno dei quattro cardinali firmatari dei Dubia , chiedendogli un commento. Il cardinale ha risposto per iscritto e ha dichiarato quanto segue:

I Dubia sono stati pubblicati per la prima volta – penso che siano passati due mesi – dopo che il Papa non ha nemmeno confermato la loro accoglienza. È molto chiaro che abbiamo scritto direttamente al Papa e allo stesso tempo alla Congregazione per la Fede. Cosa dovrebbe essere lasciato che non è chiaro qui?

Il giornalista vaticano Edward Pentin ha scritto su Twitter ieri, contestando anche il racconto del papa, dicendo “ha ricevuto i dubia due mesi prima che i cardinali li rendessero pubblici e ha incaricato il card. Muller di non rispondere. La memoria cede forse. “Qui Pentin si riferiva al cardinale Gerhard Müller – allora prefetto della Congregazione per la dottrina della fede (CDF). OnePeterFive ha raggiunto ora il segretario del Cardinale Müller, chiedendogli conferma di questa nuova affermazione papale, ma al momento non ha ricevuto risposta.

Cerchiamo di ricapitolare gli eventi che hanno portato alla pubblicazione della Dubia nel 2016:

Innanzitutto, il 19 settembre 2016, i quattro cardinali Dubia (insieme a due prelati che hanno preferito rimanere sconosciuti e sullo sfondo) hanno scritto una lettera a Papa Francesco che conteneva i cinque Dubia – domande di dubbio – riguardanti la sua esortazione post-sinodale Amoris Laetitia . Hanno aspettato per due mesi e non hanno ricevuto alcuna risposta ufficiale alla loro lettera – né da Papa Francesco né dalla CDF, a cui avevano anche inviato una copia.

Poi, il 14 novembre 2016, i quattro dubia cardinali – Carlo Caffarra, Raymond Burke, Walter Brandmüller, e Joachim Meisner – hanno reso pubblica la loro lettera al Papa Francesco, sperando così di favorire un discorso sulla questione del Amoris Laetitia. Come Pentin aveva poi riportato:

Mentre il Papa decise di non rispondere ai dubia , i quattro firmatari dissero di aver letto “la sua decisione sovrana come un invito a continuare la riflessione e la discussione, con calma e rispetto”, e quindi hanno deciso di informare “l’intero popolo di Dio” sulla nostra iniziativa e offrendo tutta la documentazione. “

Nel dicembre 2016, il cardinale Müller ha dichiarato in un’intervista che il CDF parla “con l’autorità del papa” e che quindi non potrebbe “partecipare alla disputa controversa”. Come ha commentato Deacon Nick Donnelly all’EWTN in risposta a questa storia, “Anche se il cardinale Müller non esce e lo dice, la sua intervista con Kathpress implica fortemente che papa Francesco gli abbia detto che la Congregazione per la Dottrina della Fede non deve rispondere ai dubia dei quattro cardinali su Amoris Laetitia “.

Il tweet di Pentin oggi sembra confermare questa interpretazione delle dichiarazioni del cardinale.

L’impeto è ora in Vaticano per correggere la dichiarazione del papa. In caso contrario, si danneggerebbe il buon nome dei quattro cardinali Dubia allora – due dei quali sono morti – implicandoli nell’incapacità di seguire le corrette procedure ecclesiali. Ciò che è stato chiaro dopo la prima emissione dei Dubia è stata la cautela con cui i quattro si sono avvicinati alla questione. La loro rettitudine, il loro carattere morale, il loro amore per la Chiesa e il Papa, indicano che non avrebbero mai intrapreso azioni al di fuori delle procedure ecclesiali stabilite per affrontare tali questioni.

OnePeterFive ha contattato l’ufficio stampa del Vaticano per un commento, ma al momento non abbiamo ricevuto risposta.

Maike Hickson

