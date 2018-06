AVETE MAI RECITATO LA VIA DELL’EUCARESTIA?

Simile alla Via Crucis, questo devozionale sottolinea i passi delle Scritture che si riferiscono al Santissimo Sacramento

I Francescani sono noti per aver introdotto la Via Crucis nelle chiese di tutto il mondo. È una devozione popolare basata sugli eventi che circondarono la Passione e la morte di Gesù. Negli ultimi anni sono state introdotte altre “vie” devozionali, inclusa una nota come “Via dell’Eucaristia”.

Questa devozione è simile alla Via Crucis tradizionale per il fatto di avere 12 “stazioni” basate su vari passi della Scrittura. In questo contesto, i passi derivano sia dall’Antico che dal Nuovo Testamento e si concentrano sulla Santa Eucaristia.

Le Clarisse Povere dell’Adorazione Perpetua di Hanceville (Alabama, Stati Uniti), guidate in passato dalla fondatrice di EWTN Madre Angelica, son grandi promotrici di questa devozione e hanno sviluppato splendide meditazioni per ogni stazione. Sul loro sito web spiegano l’obiettivo di questa devozione:

L’obiettivo della Via della Santa Eucaristia è aiutare i fedeli ad approfondire la loro comprensione e il loro apprezzamento della Fonte e del Culmine della nostra Fede: la Santissima Eucaristia. Attraverso tutta la storia della salvezza, Dio nostro Padre ha preparato il Suo popolo al dono del Suo Figlio Amato, e anche a quello della Sua Presenza Reale nella Santissima Eucaristia. Nell’Antico Testamento l’Eucaristia è stata prefigurata, nel Nuovo quelle ombre hanno lasciato il passo alla Realtà.

È una devozione splendida, radicata nella Scrittura e concentrata su uno dei più grandi doni offerti all’umanità. Riportiamo una versione della Via dell’Eucaristia, sottolineando varie prefigurazioni e realizzazioni dell’Eucaristia nella Scrittura: 1 – Melchisedec, Re di Salem: prefigurazione del sacerdozio eucaristico

2 – La Pasqua ebraica: l’Agnello Pasquale, prefigurazione del sacrificio eucaristico

3 – La Manna: Prefigurazione dell’Eucaristia, la nuova manna

4 – Il Vecchio Tempio: Prefigurazione dell’Eucaristia, Dio che viene a dimorare tra gli uomini

5 – Elia e le focacce: Prefigurazione dell’Eucaristia, cibo del cammino

6 – Betlemme, la Casa del Pane: Luogo di nascita del Pane di Vita

7 – Le nozze di Cana: dall’acqua al vino, dal vino al Sangue

8 – Moltiplicazione dei pani: l’Eucaristia, cibo per le moltitudini

9 – Il Discorso del Pane di Vita: Gesù, Pane di Vita

10 – L’Ultima Cena: Promesse mantenute

11 – La via di Emmaus: Gesù riconosciuto dallo spezzare il pane

12 – Il banchetto nuziale dell’Agnello: l’Eucaristia è il pegno della Vita Eterna. tratto da https://it.aleteia.org/2018/06/02/recitare-via-eucarestia/ di Philip Kosloski | Giu 02, 2018

