I MIRACOLI STRAORDINARI CHE HANNO PORTATO ALLA CANONIZZAZIONE DI SANTA RITA

La “Patrona delle cause impossibili” è sempre stata associata al miracoloso

Santa Rita da Cascia era una donna umile e santa vissuta nel XV secolo. Sia in vita che dopo la morte è stata un potente intercessore, pregando sempre per i bisognosi.

Dopo essere morta di tubercolosi, Rita è stata collegata quasi immediatamente a molteplici miracoli.

Secondo l’autore Bert Ghezzi, “tre giorni dopo Domenico Angeli, un notaio di Cascia, registrò undici miracoli avvenuti in seguito alla morte della santa”.

Da allora è nota come intercessore di miracoli, con innumerevoli eventi miracolosi che si verificano attraverso la sua intercessione celeste, soprattutto per le cause impossibili.

Rita è stata tuttavia canonizzata solo nel 1900. Sono stati necessari tre miracoli straordinari per spianare la via alla sua canonizzazione, provando che i fedeli possono pregarla senza esitazione. Ecco un registro di questi tre eventi miracolosi.

Il primo miracolo consiste nel gradevole profumo che emanava dai resti del corpo della Santa, confermato da molti testimoni affidabili e da una tradizione fidedigna, per cui dubitarne sarebbe assurdo; nessuna causa naturale può essere inoltre addotta per l’esistenza di questo profumo, come si evince dalla ricerca fisica condotta da uomini esperti in cose del genere. Questo odore, poi, si diffonde in un modo che trascende le leggi abituali della natura. Dovremmo quindi persuaderci che questa fragranza derivi da un intervento divino.

L’altro miracolo ha beneficiato Elisabetta Bergamini, una bambina che rischiava di perdere la vista a causa del vaiolo. I suoi genitori, ai quali i dottori avevano assicurato che le sue condizioni erano così gravi che l’intervento medico avrebbe potuto essere vano, decisero di mandarla nel convento agostiniano di Cascia, supplicando con fervore Santa Rita di liberare la figlia dalla cecità imminente. Giunta al convento, alla bambina venne fatto indossare un abito votivo in onore di Santa Rita. Dopo quattro mesi, un giorno Elisabetta gridò che riusciva a vedere. Insieme alle suore iniziò immediatamente a rendere grazie a Dio, che aveva concesso un simile miracolo attraverso Santa Rita.

Il terzo miracolo avvenne a Cosma Pellegrini, che soffriva di una gastroenterite catarrale ed emorroidale cronica così grave da non avere speranze di recupero. Tornando un giorno dalla chiesa si sentì così debole per un attacco della sua straziante malattia da arrivare vicino alla morte. Vennero convocati i medici, che gli ordinarono di ricevere gli ultimi sacramenti, dopodiché si stese a letto con tutta l’apparenza di essere prossimo alla morte, ma all’improvviso sembrò vedere Santa Rita che lo salutava. Da quel momento gli tornarono la forza e l’appetito, e in breve tempo fu in grado di compiere il lavoro di un uomo giovane, anche se era di età avanzata, avendo superato i settant’anni.

Ecco una preghiera tradizionale a Santa Rita per ottenerne l’intercessione nelle cause impossibili:

O Santa Patrona di chi è nel bisogno, Santa Rita, le cui suppliche davanti al tuo Divin Signore sono quasi irresistibili, che con la tua prodigalità nel garantire favori sei stata chiamata Avvocata delle cause disperate e perfino dell’Impossibile; Santa Rita, così umile, così pura, così mortificata, così paziente e con un amore così compassionevole per il tuo Gesù Crocifisso da poter ottenere da Lui qualunque cosa tu chieda, e per questo tutti ricorrono con fiducia a te aspettandosi, se non sempre aiuto, almeno conforto; accogli la nostra richiesta, mostrando il tuo potere nei confronti di Dio a favore di chi ti supplica; sii generosa con noi, come hai fatto in tanti casi meravigliosi, per la maggior gloria di Dio, per la diffusione della tua devozione e la consolazione di chi confida in te.

Ti promettiamo, se la nostra richiesta verrà esaudita, di glorificarti rendendo noto il tuo favore, di benedire e cantare le tue lodi per sempre. Confidando nei tuoi meriti e nel tuo potere davanti al Sacro Cuore di Gesù, ti preghiamo di far sì che [menzionare la richiesta]. Prega per noi, Santa Rita, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.

tratto da https://it.aleteia.org/2018/05/22/miracoli-che-hanno-portato-canonizzazione-santa-rita/

di Philip Kosloski | Mag 22, 2018

